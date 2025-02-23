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Развлечения обзор Саша Стоун сделал широкий жест и с треском вылетел из шоу «Титаны»

Саша Стоун сделал широкий жест и с треском вылетел из шоу «Титаны»

Он хотел поиграть в джентльмена и проиграл

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1 комментарий
Борьба была по-настоящему зрелищной | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годБорьба была по-настоящему зрелищной | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Борьба была по-настоящему зрелищной

Источник:

Количество претендентов на главный приз в 10 миллионов рублей, который заберет победитель шоу «Титаны», стремительно сокращается. Но если до сих пор выбывших за один выпуск едва набиралось больше десяти человек, то на этот раз в списке на выбывание оказалось сразу 28 соискателей.

В новом испытании титаны разделились на группы по три человека в каждой. Поединки проходили на двух аренах — с песком и водой. В центре площадки находился набивной мяч. Атлетам нужно было завладеть им и удерживать в течение 1,5 минуты. Участник, владеющий мячом в момент финального свистка, выигрывал. Победители двух схваток проходили в следующий тур, один спортсмен покидал проект навсегда.

— Когда я увидела мячик, я обрадовалась. Он, конечно, не гандбольных размеров, но всё равно. Вы не представляете, что такое для игровика увидеть мяч, — прокомментировала олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова. — Почти все девчонки боялись этих противостояний и говорили: «Только не мячик, только не борьба».

Действительно, некоторые участники признались, что опасались этого испытания больше других. Особенно переживали хрупкие спортсменки, которым предстояло сражаться с крупными мужчинами. Мнения на счет такой ситуации разделились.

— Любой мужчина, если он себя уважает, никогда не позволит себе бороться с девочкой, — прокомментировал олимпийский чемпион Никита Нагорный.

— Девочки, мальчики — абсолютно разницы нет. Джентльменские штучки в сторону, — высказался боец ММА Анатолий Конар Надратовский.

Саша Стоун сделал вид, что пытается забрать мячик у соперницы | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годСаша Стоун сделал вид, что пытается забрать мячик у соперницы | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Саша Стоун сделал вид, что пытается забрать мячик у соперницы

Источник:

Одним из атлетов, которому выпало сражаться с девушками, стал чемпион России по рукопашному бою, блогер Саша Стоун Зарубин. Титан сразу предупредил, что если в испытании нужно будет физически бороться, то он не станет этого делать.

— Если будет испытание, где мы будем бороться втроем, то я сразу отдаю свое место девчонкам. Даже если бы каким-то магическим образом я принял решение забрать мяч, я бы себе это не простил. Для кого-то на кону участие в шоу, для кого-то честь и достоинство, — сообщил Александр.

В первом поединке Стоун просто наблюдал за противостоянием двух спортсменок. Во втором он остался на арене с мастером спорта по тяжелой атлетике Региной Мухаметшиной. Сначала оба спортсмена не хотели даже дотрагиваться до мяча. Но потом Александр взял снаряд и вручил его в руки сопернице. В момент финального свистка мяч так и остался у девушки. Кто-то одобрил поступок Стоуна, кто-то осудил.

— Я знала, что Александр не будет со мной бороться. Может, с точки зрения мужчины он поступил правильно. Но мне было обидно, я даже поплакала, — поделилась после победы Регина.

А вот финалист первого сезона, боец ММА Анатолий Конар Надратовский сразу заявил, что шоу — не место для джентльменства, и решил не делать скидок соперницам.

— Я принял сразу решение, что забираю мяч, остаюсь победителем. И они уже между собой решат, кто идет дальше, — объяснил Анатолий. — Мы приходим сюда сражаться, и не каждой девушке хочется, чтобы ей поддавались.

Поединком выпуска стало противостояние ниндзя-спортсмена Дмитрия Демчука, борца Николая Коваленко и блогера Жеки Секси Ушакова, который в первом выпуске шоу устроил скандал, чем оттолкнул от себя многих титанов.

У Ушакова практически не было шансов победить | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годУ Ушакова практически не было шансов победить | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

У Ушакова практически не было шансов победить

Источник:

Весовые категории у спортсменов были разные — от 70 до 120 килограммов. Самым мощным в этой тройке оказался мастер спорта международного класса по дзюдо Николай Коваленко, который и решил судьбу испытания. В первом раунде он завладел мячом и на последней секунде перекинул его своему другу Дмитрию Демчуку. Во второй схватке он с легкостью обыграл Ушакова.

— Я действовал с позиции силы. Я решил, что могу вершить судьбы в этой тройке. Не было никакой договоренности. Это чисто мое решение было, Женя мне еще с первого выпуска не сильно понравился, вел себя некрасиво. И я подумал, что будет правильно хрупкого Диму пропустить вперед, а мы с Женей в очной встрече решим вопрос. Я скрепя сердце это сделал, — поделился Николай Коваленко.

Жека Секси Ушаков не смог сдержать эмоции и разочарование.

— Как дальше жить? Вот вроде доверяешь людям, всё четко. Наладил со всеми контакт. А вы по головам идете. Хорошо, это ваше право. Тема была просто меня обмануть, — высказался блогер.

Также в пятом выпуске своим соперникам проиграл один из фаворитов шоу — олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный. Он сказал, что ему очень стыдно перед поклонниками и семьей за то, что не оправдал их ожидания.

В этом выпуске не все титаны успели померяться силами с конкурентами, в новом эпизоде число вылетевших увеличится.

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Комментарии
1
Гость
24 февраля, 09:05
Кто все эти люди?
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