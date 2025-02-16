«Каждая потертость — история»: на «Авито» продают вещи из популярного сериала, снятого под Ярославлем

Онлайн-кинотеатр PREMIER продает одежду актеров из сериала «Подслушано в Рыбинске» Источник: «Авито»











На «Авито» выставили на продажу одежду звезды снятого в Ярославле сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) Рузиля Минекаева. Объявления появились 14 февраля.

— Купив рыбацкий костюм, в подарок вы получите автограф Рузиля Минекаева и годовую подписку на онлайн-кинотеатр, — указано в объявлении под одним из лотов.

Продавцом оказался онлайн-кинотеатр PREMIER, потенциальным покупателям предлагают приобрести шапку, свитшот, куртку Ширмика, которого и сыграл Рузиль, и костюм рыбака из нового сериала «Подслушано в Рыбинске» (18+).

— Пользователям «Авито» на федеральной распродаже «Безграничная Хватамба» стали доступны для приобретения одежда и аксессуары, которые были созданы художниками по костюмам специально для съемок сериалов. <…> Все вырученные от продажи средства пойдут в благотворительный фонд «Измени одну жизнь», который помогает детям-сиротам найти семью, — рассказали 76.RU представители онлайн-кинотеатра.

Напомним, с 30 января в Сети выходит сериал «Подслушано в Рыбинске» про журналиста региональной газеты Юру (его играет актер Тимофей Трибунцев), который во время эпилептических припадков видит будущие убийства. Местный паренек Ширмик помогает Юре расследовать убийство актрисы местного театра.

— Одежда, в которой я исполнил эту роль, претерпела съемки сцен с погонями, драками и стрельбой. Каждая потертость на ней — это история, — рассказал Рузиль Минекаев.

На «Авито» выставили на продажу костюм рыбака за 4 тысячи рублей из сериала «Подслушано в Рыбинске» Источник: «Авито» Куртка, как у Ширмика из сериала, стоит 18 тысяч рублей Источник: «Авито»

Что продают на «Авито»

Костюм рыбака — 4 тысячи рублей;

куртка Рузиля Минекаева — 18 тысяч рублей;

шапка Ширмика из «Подслушано в Рыбинске» — 8 тысяч рублей;

свитшот Рузиля Минекаева — 12 тысяч рублей.