Кэрол Розалин любит пропадать в спортзале, и здесь есть один подвох Источник: karolrosalin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Наконец-то нам стало понятно, зачем на самом деле изобрели искусственный интеллект! Вовсе не для того, чтобы он оставил кого-то без работы или давал умные ответы на глупые вопросы. Разработчики в конце концов занялись делом и обучили специально созданную модель ИИ находить девушек с идеальным телом. В результате долгих поисков и вычислений высший балл получила Кэрол Розалин из Бразилии.

Перед тем как вынести свой вердикт, специально созданная модель искусственного интеллекта проанализировала тысячи девушек планеты по разным параметрам: симметрии, пропорциям, общей гармонии и другим. В результате звание «идеальное женское тело» получила 25-летняя фитнес-блогерша Кэрол Розалин.

Источник: karolrosalin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кэрол говорит, что ее тело — результат здорового питания и регулярных тренировок в спортзале.

— Увидеть результаты в зеркале — уже победа. Быть признанной «идеальной фитнес-женщиной» — это невероятно, — сказала Кэрол, когда узнала, что удостоилась симпатии ИИ.

Источник: karolrosalin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











По словам Розалин, она занимается силовыми тренировками уже восемь лет, а также ежедневно посещает занятия аэробикой. Ест она преимущественно фрукты, овощи, овес и курицу, любит готовить запеченные чипсы из батата и овощную фриттату (итальянскую яичницу).

Источник: karolrosalin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Девушка также признается, что хорошо выглядеть — удовольствие не из дешевых. Поэтому мужчина, который хочет (и готов) стать ее мужем, должен платить ей так называемый «налог мужа», чтобы она поддерживала себя в форме.

— В конце концов, мужчины обожают видеть нас такими, всегда хорошо заботящимися о себе, — сказала Кэрол в интервью изданию Jam Press.

Источник: karolrosalin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











При этом потенциальный муж, по мнению Розалин, должен оплачивать ей не только спортзал, но также все уходовые процедуры и салоны красоты: прическу, маникюр, косметолога и так далее.

— Мы, женщины, которые заботятся о себе, тратим часы на тренировки, вкладываем средства в здоровое питание, добавки, фитнес-одежду и косметические процедуры, чтобы всегда выглядеть красивыми и ухоженными, — объясняет Кэрол.

Источник: karolrosalin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Точную сумму «налога мужа» девушка не называет, но говорит, что мужчины, которые не ценят усилий, которые прилагают девушки, чтобы хорошо выглядеть, — «абсолютные неудачники».

— Мужчина, который не понимает, что подтянутая женщина тратит время и деньги, чтобы всегда выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом, вероятно, не тот тип мужчин, который мне интересен, — утверждает Розалин.

Источник: karolrosalin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Девушка также рассказывает, что в ее жизни был парень, называвший ее женщиной своей мечты, но когда она заговорила о том, чтобы разделить расходы на поддержание ее тела в форме, он посчитал это абсурдом и слился.

Источник: karolrosalin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— А я нашла абсурдным то, что он хотел девушку с безупречным телом, не понимая, какие инвестиции за этим стоят, — злится Кэрол. — Он хотел получить результаты, не участвуя в процессе. Поэтому я решила двигаться дальше одна.

Источник: karolrosalin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В то же время Розалин считает, что мужчины должны оплачивать свой фитнес и уходовые процедуры самостоятельно — никакого «налога жены» быть не может.

Источник: karolrosalin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Однажды я покрыла расходы мужчины, и это была самая большая трата времени в моей жизни, — заявила Кэрол. — Я заплатила за здоровую еду, поощряла его, и что он сделал? Он тайно ел вредную пищу и обиделся, когда я попросила его объясниться. Мужчина, который действительно хочет заботиться о себе, делает это самостоятельно — его не нужно носить на руках.

Источник: karolrosalin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









