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Развлечения интервью Его смешную песню перепела Бьянка: россиянин рассказал, как снялся в шоу «Конфетка» на ТНТ

Его смешную песню перепела Бьянка: россиянин рассказал, как снялся в шоу «Конфетка» на ТНТ

Дмитрий Тарасов из группы Violet Time — о творчестве и появлении на телевидении

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1 комментарий
Дмитрий Тарасов&nbsp;— половина дуэта Violet Time. Песню артистов перепела Бьянка (справа) | Источник: ТНТ, Татьяна Спиридонова / MSK1.RUДмитрий Тарасов&nbsp;— половина дуэта Violet Time. Песню артистов перепела Бьянка (справа) | Источник: ТНТ, Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Дмитрий Тарасов — половина дуэта Violet Time. Песню артистов перепела Бьянка (справа)

Источник:

Дмитрий Тарасов из Северодвинска стал участником шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Там песню его группы Violet Time перепела певица Бьянка. И трек Navsegda стал поп-хитом. Жюри тоже оценило песню, зародившуюся еще в студенчестве, по достоинству — трек понравился Тимуру Родригезу. О съемках в «Конфетке» (16+), нестандартном юморе, песнях и клипах Violet Time, а также о том, приносит ли такая музыка деньги, Дмитрий рассказал 29.RU

«Телевидение — огромная машина»

— Дмитрий, кто вас пригласил на шоу?

— Когда «Конфетка» только появилась, фанаты сразу начали нам писать, чтобы мы отправили туда заявку. Но у нас в тот момент не было времени и сил для участия в проекте.

Спустя время я все-таки подал заявку на третий сезон. И получилось! Это шоу как будто бы под нас делалось.

Дмитрий Тарасов на шоу «Конфетка» | Источник: ТНТДмитрий Тарасов на шоу «Конфетка» | Источник: ТНТ

Дмитрий Тарасов на шоу «Конфетка»

Источник:

— Какие ощущения испытали, когда попали туда?

— Понял, что телевидение — огромная машина, где всё расставлено по полочкам и требуются немалые силы и дисциплина. Отдельно отмечу работу ведущих и жюри: доброту Тимура Родригеза, а также приятный позитив Ивана Абрамова. Признаюсь честно, думал, что он немного другой.

Испытал и ощущение благодарности, ведь обычным людям по ту сторону экрана телевидение кажется чем-то недосягаемым. Мы в детстве все смотрели ТНТ, и никто тогда не мог подумать, что можно вот так получить возможность появиться в уникальном шоу, где участники из народа.

«У нас очень сильный оригинал, было не стыдно»

— Ваше творчество — это юмор, постирония?

— Да, наверное, постмодернизм. Думаю, у нас целое поколение весельчаков. Если раньше была в большей степени постирония, то сейчас — обычная популярная музыка, которая ушла в сторону смешнулек.

— Как звезды отозвались о вашем творчестве?

— Дело в том, что у нас сильный оригинал, поэтому было не стыдно. Всем понравились музыка и слова, они у нас веселые.

Не могу сказать, что на что-то открыли мне глаза. Нашей группе 15 лет, мы точно знаем, куда идем, это часть жизни. Раз в год собираемся, пишем песню, снимаем клип и расходимся, чтобы через год встретиться снова.

— Чему научились на шоу?

— Ждать, потому что съемки шли 10 часов, и мы не ходили свободно по площадке, чтобы случайно не пересечься со звездой, ведь тогда у нас бы не было искренних неподдельных эмоций. С барьерами не столкнулся, шока и волнения из-за выступления на публике не было, потому что работаю в смежной профессии — в театре. Просто делал свою работу.

Violet Time&nbsp;— это Дмитрий и Анастасия. Их трек Navsegda был опубликован в 2018 году | Источник: Violet Time / YouТube.com Violet Time&nbsp;— это Дмитрий и Анастасия. Их трек Navsegda был опубликован в 2018 году | Источник: Violet Time / YouТube.com

Violet Time — это Дмитрий и Анастасия. Их трек Navsegda был опубликован в 2018 году

Источник:

«Радуюсь, что музыка не забирает у нас деньги»

— Музыка у вас — хобби?

— Да, она вообще не приносит и никогда не приносила денег. Радуюсь, что она их и не забирает: клипы помогают снимать друзья, а записываемся мы сами. Так что музыка — просто часть нашей творческой жизни.

— А с чем связана основная профессиональная деятельность?

— Я — профессиональный драматург. Семь лет преподавал в колледже культуры Архангельска и довольно много чего делал в этом городе. Учусь в школе-студии МХАТ в магистратуре, скоро будет постановка в Орске.

«Тимуру Родригезу очень понравился наш трек»

— Вернемся к шоу. Как вам концепция «Конфетки»? Какие треки предложили бы?

— Концепция хорошая. Веселые треки, которые переделывают профессиональные исполнители. Я бы предложил делать треки из мемов. А вообще, было бы классно поучаствовать еще в одном сезоне и выиграть 300 тысяч. Так как за 15 лет у нас накопилось много клипов и треков, думаю, мы будем подавать [заявки] каждый год, пока не выиграем. Такой у нас план, наверное. Хотя это всё тоже шутки!

— Для каких артистов могли бы писать репертуар? Кому доверили бы исполнить свои песни?

— Дело в том, что музыку пишет Настя, а текст мы придумываем вместе. Я, если честно, хотел бы заниматься видеоклипами. Много чего смотрел и знаю, поэтому мог бы в этом преуспеть.

Съемки в студии, по словам Дмитрия, длились 10 часов | Источник: ТНТСъемки в студии, по словам Дмитрия, длились 10 часов | Источник: ТНТ

Съемки в студии, по словам Дмитрия, длились 10 часов

Источник:

— Дмитрий, помогла ли «Конфетка» переосмыслить творчество?

— Думаю, получилось подтвердиться и заявить о себе, поскольку Тимуру Родригезу понравился наш трек. Благодарен этому шоу, приятно, когда музыка доходит до ушей слушателей, а это немаловажная вещь для творцов. Отмечу, что мы продолжаем работать и выпускать треки. Для нас это важно, ведь эта работа времен нашей молодости. В какой-то степени классно, что мы, уже находясь в статусе взрослых дядь и теть, разрешаем себе дурачиться и быть свободными.

ПО ТЕМЕ
ТНТ Телевидение Шоу Конфетка Музыка Violet Time Дмитрий Тарасов Телешоу Бьянка Тимур Родригез
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Комментарии
1
Гость
1 час
Меня от бородатых уже колбасит
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