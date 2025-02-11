«Не поверила своим глазам»: ярославна рассказала, как выиграла в лотерею 22,2 миллиона

Жительница Ярославской области выиграла в лотерею более 22,2 миллиона рублей. Надежда работает менеджером. Счастливый билет стал для нее новогодним сюрпризом.
Уже много лет ярославна мечтает о покупке трехкомнатной квартиры. В лотереи играет регулярно, веря в возможность выиграть. В декабре 2024 года Надежда купила два билета, в каждом из которых проставила числа наугад.
Один билет совсем ничего не выиграл, а второй подарил мне праздник на Новый год.
— Мы отдыхали за городом, смотрели телевизор с новогодними программами. Я понимала, что тираж уже состоялся, — рассказала ярославна. — Я сначала не поверила своим глазам и соскочила с дивана. Сообщила близким, оставила телефон на столе и пошла подышать воздухом. Вернулась, снова заглянула в телефон — я действительно выиграла. Мне до сих пор не верится.
Надежда выиграла в онлайн-лотерее «Большая 8», в которой нужно угадывать числа. Делая развернутую ставку, участник отмечает большее количество комбинаций в билете, что увеличивает вероятность выигрыша. Ярославна уверена, что это и сыграло ключевую роль в ее удаче.
— У меня была развернутая ставка: я добавила по одному числу — то есть в каждом билете было по 9 чисел. Мне кажется, именно это и помогло, — отметила Надежда.
Я верила, честно. Я верила, что судьба будет ко мне благосклонна.
Редакция 76.RU решила провести эксперимент. Мы будем покупать по два лотерейных билета в неделю в течение нескольких месяцев и проверим, удастся ли выиграть заветный миллион. Или хотя бы пару тысяч рублей. Каковы наши результаты — читайте в специальном сюжете.