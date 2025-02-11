«Не поверила своим глазам»: ярославна рассказала, как выиграла в лотерею 22,2 миллиона

Ярославна выиграла в лотерею 22,2 миллиона рублей Источник: пресс-служба «Национальной Лотереи»

Жительница Ярославской области выиграла в лотерею более 22,2 миллиона рублей. Надежда работает менеджером. Счастливый билет стал для нее новогодним сюрпризом.

Уже много лет ярославна мечтает о покупке трехкомнатной квартиры. В лотереи играет регулярно, веря в возможность выиграть. В декабре 2024 года Надежда купила два билета, в каждом из которых проставила числа наугад.

Один билет совсем ничего не выиграл, а второй подарил мне праздник на Новый год. Надежда ярославна, выигравшая в лотерею

— Мы отдыхали за городом, смотрели телевизор с новогодними программами. Я понимала, что тираж уже состоялся, — рассказала ярославна. — Я сначала не поверила своим глазам и соскочила с дивана. Сообщила близким, оставила телефон на столе и пошла подышать воздухом. Вернулась, снова заглянула в телефон — я действительно выиграла. Мне до сих пор не верится.

Надежда выиграла в онлайн-лотерее «Большая 8», в которой нужно угадывать числа. Делая развернутую ставку, участник отмечает большее количество комбинаций в билете, что увеличивает вероятность выигрыша. Ярославна уверена, что это и сыграло ключевую роль в ее удаче.

— У меня была развернутая ставка: я добавила по одному числу — то есть в каждом билете было по 9 чисел. Мне кажется, именно это и помогло, — отметила Надежда.

Я верила, честно. Я верила, что судьба будет ко мне благосклонна. Надежда ярославна, выигравшая в лотерею