«Хотелось разрушить стереотипы»: молодой священник — об участии в «Битве шефов», любимых блюдах и мифах о церкви

Источник: скриншот из шоу «Битва шефов»; телеканал «Пятница»











27-летний священник Евгений Шилин — из Алтайского края. Он служит в Богоявленском мужском монастыре в городе Камень-на-Оби и стал участником шоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница», дошел до финала. В интервью NGS22.RU Евгений признался, почему отправился на проект, как пришел к сану и почему стремится сломать стереотипы о церкви.

Из Узбекистана с любовью

Отец Евгений родился в Ташкенте, столице Узбекистана, где и прожил большую часть жизни. Интерес к церкви появился еще в детстве.

— Я начал ходить в храм, когда мне было 10 лет. Пришел туда сам, никто не приводил. Увлекся и через полгода стал алтарником, в 13 лет загорелся желанием стать священником. Отчасти на это решение повлиял мой настоятель. Он привил любовь к алтарю, Богу и церкви в целом, — вспоминает Евгений.

Решив не отступать от детской мечты, после колледжа поступил в Ташкентскую православную духовную семинарию, однако после третьего курса по семейным обстоятельствам взял академотпуск.

Во время перерыва Евгений подрабатывал барменом-бариста в безалкогольном баре и частенько пропадал на кухне. Однако не забывал и о детской мечте.

— Я в Ташкенте с 2019 года хотел рукоположиться. Бегал к владыке с просьбой, но по каким-то объективным мыслям он этого делать не стал. Но есть все-таки промысел Божий. В 2022 году познакомился с владыкой Антонием, он пригласил в гости в Алтайский край, где я и остался, — рассказывает священнослужитель.

Источник: Евгений Шилин











И вот в феврале будет два года, как Евгений перебрался из Узбекистана в Россию.

— Новая жизнь, как говорится, с чистого места началась. Уже здесь в Славгородской епархии меня рукоположили сначала в дьякона, а потом и в пресвитера, — отмечает отец Евгений.

При этом признается, что немного опасался переезжать на Алтай, однако страхи не подтвердились. И Евгений живет в городе Камень-на-Оби, занимается вместе с прихожанами восстановлением монастыря и активно ведет соцсети.

— Я решил, что в Алтайском крае буду нужней. Ну и тем более, как говорится в Писании, нет пророков в своем отечестве. Но, конечно, думал, что здесь будет страшнее. Друзья пугали, что тут и медведи по улицам ходят, и холодно, но здесь -27 градусов ощущается не так, как в Узбекистане, там в такую погоду и на улицу не выйдешь, — рассказывает Евгений.

Источник: Евгений Шилин











Повар-любитель

Не забывает отец Евгений и о главном хобби — готовке, к которой пристрастился в детстве. Кулинарного образования у священника нет, поэтому он называет себя поваром-любителем. «Специализируется» на узбекской кухне и иногда угощает коллег блюдами.

Идея же поучаствовать в популярном шоу пришла в конце лета прошлого года.

— Я зашел на сайт телеканала «Пятница» и увидел, что идет кастинг на шоу. Думал, заполнить или не заполнить [анкету], поговорил со старшим священником. Он меня не стал отговаривать, сказал: «Ты же хорошо готовишь, почему нет, заодно проверишь, как они там отреагируют», — рассказывает он.

При этом Евгений признается, что решился заявить о себе не только из-за навыков готовки, но и для того, чтобы показать людям, какие бывают священники.

— Хотелось разрушить стереотипы и показать, что священники открыты и доступны всем. У нас ведь до сих пор есть ошибочные мнения, что священники — старые ворчливые люди. А мне хочется, чтобы к нам не боялись обращаться люди, — подчеркивает священник.

Источник: Евгений Шилин











Ответ пришел только в ноябре. Позвонил кастинг-менеджер, однако Евгений от неожиданности принял его за мошенника. Далее последовал отборочный этап, для которого нужно было записать видеовизитку. Еще через две недели Евгения поздравили, так как он прошел кастинг, и пригласили в Москву.

Сами съемки, по словам священника, заняли около 12 часов. Шурпу, благодаря которой отец Евгений получил шанс побороться за победу, пришлось готовить в гостинице.

— Я бы не сказал, что прямо мое коронное блюдо. Сказали сделать полуфабрикаты. Я редакторам предложил на выбор три варианта блюда, которые могу приготовить: шурпа, манты с бараниной и казан-кебаб. Они выбрали шурпу, — отмечает он.

При этом, как признается священник, именно отборочный этап, когда он предстал перед ведущими Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым, испугал его больше всего.

— Именитые шефы, которых я только по телевизору видел, стояли непосредственно передо мной. На первом этапе тоже было волнение, но уже не такое. На камеры я вообще внимания не обращал, — вспоминает Евгений.

Источник: скриншот из шоу «Битва шефов»; телеканал «Пятница»











Шоком же для отца Евгения оказалось и то, что его команду один за другим покинули два профессиональных повара. Сам священник готов был ехать домой еще на первом этапе.

Однако его навыки столичные профессионалы оценили достаточно высоко и даже отметили, что если бы не грубая ошибка с рыбой на финальном этапе, у Евгения были бы все шансы на победу.

— Ренат указал на мои ошибки в готовке блюда и сказал, что визуально оно было вкусное и, если бы рыба была готова, я мог бы победить. Он также попробовал овощи и отметил, что для непрофессионала они у меня получились идеально, — рассказывает священник.

Источник: скриншот из шоу «Битва шефов»; телеканал «Пятница»











Похвалил Евгения Шилина и Константин Ивлев. При этом сначала священник побаивался повара из-за его образа в шоу, считал его агрессивным и импульсивным.

— Я смотрел много программ с его участием, и сложилась картинка, что он постоянно орет и вечно чем-то недоволен. Но, пообщавшись с ним вне камер, понял, что он максимально спокойный и уравновешенный человек. Он [Константин Ивлев] отметил, что для непрофессионала я готовлю очень хорошо, и сказал, что будет рад видеть меня на шоу «Молодые ножи» (16+). Эти слова покорили мое сердце, — отмечает он.

При этом Евгению удалось не только удивить всех мастерством, но и немного пошатнуть стереотипы о священниках.

Источник: Евгений Шилин











— Ребята, которые брали интервью, сказали, что, глядя на меня, захотели сходить в храм. У людей немного поменялось представление о церкви. Они поняли, что священник может быть и молодым, и с чувством юмора. У большинства есть мнение, что служитель церкви безвылазно находится в алтаре и читает молитвы, а оказывается, он может иметь увлечения, например любить готовить, — подчеркивает Евгений.

После выхода шоу Евгения стали узнавать на улицах. Оказалось, что все земляки болели за него.

— Я считаю, что основную цель в этой поездке выполнил. Занялся просвещением людей и показал, что не нужно бояться священников. Но и само участие в проекте — это что-то захватывающее. После съемок я пришел в гостиницу, лег на кровать и не чувствовал ни рук, ни ног, все эмоции, которые были, остались на съемочной площадке, — добавляет священник.