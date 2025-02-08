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Развлечения «Хотелось разрушить стереотипы»: молодой священник — об участии в «Битве шефов», любимых блюдах и мифах о церкви

«Хотелось разрушить стереотипы»: молодой священник — об участии в «Битве шефов», любимых блюдах и мифах о церкви

После съемок в шоу отец Евгений стал местной знаменитостью

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6 комментариев
«Хотелось разрушить стереотипы»: молодой священник — об участии в «Битве шефов», любимых блюдах и мифах о церкви | Источник: скриншот из шоу «Битва шефов»; телеканал «Пятница»«Хотелось разрушить стереотипы»: молодой священник — об участии в «Битве шефов», любимых блюдах и мифах о церкви | Источник: скриншот из шоу «Битва шефов»; телеканал «Пятница»
Источник:

27-летний священник Евгений Шилин — из Алтайского края. Он служит в Богоявленском мужском монастыре в городе Камень-на-Оби и стал участником шоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница», дошел до финала. В интервью NGS22.RU Евгений признался, почему отправился на проект, как пришел к сану и почему стремится сломать стереотипы о церкви.

Из Узбекистана с любовью

Отец Евгений родился в Ташкенте, столице Узбекистана, где и прожил большую часть жизни. Интерес к церкви появился еще в детстве.

— Я начал ходить в храм, когда мне было 10 лет. Пришел туда сам, никто не приводил. Увлекся и через полгода стал алтарником, в 13 лет загорелся желанием стать священником. Отчасти на это решение повлиял мой настоятель. Он привил любовь к алтарю, Богу и церкви в целом, — вспоминает Евгений.

Решив не отступать от детской мечты, после колледжа поступил в Ташкентскую православную духовную семинарию, однако после третьего курса по семейным обстоятельствам взял академотпуск.

Во время перерыва Евгений подрабатывал барменом-бариста в безалкогольном баре и частенько пропадал на кухне. Однако не забывал и о детской мечте.

— Я в Ташкенте с 2019 года хотел рукоположиться. Бегал к владыке с просьбой, но по каким-то объективным мыслям он этого делать не стал. Но есть все-таки промысел Божий. В 2022 году познакомился с владыкой Антонием, он пригласил в гости в Алтайский край, где я и остался, — рассказывает священнослужитель.

Источник: Евгений ШилинИсточник: Евгений Шилин
Источник:

И вот в феврале будет два года, как Евгений перебрался из Узбекистана в Россию.

— Новая жизнь, как говорится, с чистого места началась. Уже здесь в Славгородской епархии меня рукоположили сначала в дьякона, а потом и в пресвитера, — отмечает отец Евгений.

При этом признается, что немного опасался переезжать на Алтай, однако страхи не подтвердились. И Евгений живет в городе Камень-на-Оби, занимается вместе с прихожанами восстановлением монастыря и активно ведет соцсети.

— Я решил, что в Алтайском крае буду нужней. Ну и тем более, как говорится в Писании, нет пророков в своем отечестве. Но, конечно, думал, что здесь будет страшнее. Друзья пугали, что тут и медведи по улицам ходят, и холодно, но здесь -27 градусов ощущается не так, как в Узбекистане, там в такую погоду и на улицу не выйдешь, — рассказывает Евгений.

Источник: Евгений ШилинИсточник: Евгений Шилин
Источник:

Повар-любитель

Не забывает отец Евгений и о главном хобби — готовке, к которой пристрастился в детстве. Кулинарного образования у священника нет, поэтому он называет себя поваром-любителем. «Специализируется» на узбекской кухне и иногда угощает коллег блюдами.

Идея же поучаствовать в популярном шоу пришла в конце лета прошлого года.

— Я зашел на сайт телеканала «Пятница» и увидел, что идет кастинг на шоу. Думал, заполнить или не заполнить [анкету], поговорил со старшим священником. Он меня не стал отговаривать, сказал: «Ты же хорошо готовишь, почему нет, заодно проверишь, как они там отреагируют», — рассказывает он.

При этом Евгений признается, что решился заявить о себе не только из-за навыков готовки, но и для того, чтобы показать людям, какие бывают священники.

— Хотелось разрушить стереотипы и показать, что священники открыты и доступны всем. У нас ведь до сих пор есть ошибочные мнения, что священники — старые ворчливые люди. А мне хочется, чтобы к нам не боялись обращаться люди, — подчеркивает священник.

Источник: Евгений ШилинИсточник: Евгений Шилин
Источник:

Ответ пришел только в ноябре. Позвонил кастинг-менеджер, однако Евгений от неожиданности принял его за мошенника. Далее последовал отборочный этап, для которого нужно было записать видеовизитку. Еще через две недели Евгения поздравили, так как он прошел кастинг, и пригласили в Москву.

Сами съемки, по словам священника, заняли около 12 часов. Шурпу, благодаря которой отец Евгений получил шанс побороться за победу, пришлось готовить в гостинице.

— Я бы не сказал, что прямо мое коронное блюдо. Сказали сделать полуфабрикаты. Я редакторам предложил на выбор три варианта блюда, которые могу приготовить: шурпа, манты с бараниной и казан-кебаб. Они выбрали шурпу, — отмечает он.

При этом, как признается священник, именно отборочный этап, когда он предстал перед ведущими Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым, испугал его больше всего.

— Именитые шефы, которых я только по телевизору видел, стояли непосредственно передо мной. На первом этапе тоже было волнение, но уже не такое. На камеры я вообще внимания не обращал, — вспоминает Евгений.

Источник: скриншот из шоу «Битва шефов»; телеканал «Пятница»Источник: скриншот из шоу «Битва шефов»; телеканал «Пятница»
Источник:

Шоком же для отца Евгения оказалось и то, что его команду один за другим покинули два профессиональных повара. Сам священник готов был ехать домой еще на первом этапе.

Однако его навыки столичные профессионалы оценили достаточно высоко и даже отметили, что если бы не грубая ошибка с рыбой на финальном этапе, у Евгения были бы все шансы на победу.

— Ренат указал на мои ошибки в готовке блюда и сказал, что визуально оно было вкусное и, если бы рыба была готова, я мог бы победить. Он также попробовал овощи и отметил, что для непрофессионала они у меня получились идеально, — рассказывает священник.

Источник: скриншот из шоу «Битва шефов»; телеканал «Пятница»Источник: скриншот из шоу «Битва шефов»; телеканал «Пятница»
Источник:

Похвалил Евгения Шилина и Константин Ивлев. При этом сначала священник побаивался повара из-за его образа в шоу, считал его агрессивным и импульсивным.

— Я смотрел много программ с его участием, и сложилась картинка, что он постоянно орет и вечно чем-то недоволен. Но, пообщавшись с ним вне камер, понял, что он максимально спокойный и уравновешенный человек. Он [Константин Ивлев] отметил, что для непрофессионала я готовлю очень хорошо, и сказал, что будет рад видеть меня на шоу «Молодые ножи» (16+). Эти слова покорили мое сердце, — отмечает он.

При этом Евгению удалось не только удивить всех мастерством, но и немного пошатнуть стереотипы о священниках.

Источник: Евгений ШилинИсточник: Евгений Шилин
Источник:

— Ребята, которые брали интервью, сказали, что, глядя на меня, захотели сходить в храм. У людей немного поменялось представление о церкви. Они поняли, что священник может быть и молодым, и с чувством юмора. У большинства есть мнение, что служитель церкви безвылазно находится в алтаре и читает молитвы, а оказывается, он может иметь увлечения, например любить готовить, — подчеркивает Евгений.

После выхода шоу Евгения стали узнавать на улицах. Оказалось, что все земляки болели за него.

— Я считаю, что основную цель в этой поездке выполнил. Занялся просвещением людей и показал, что не нужно бояться священников. Но и само участие в проекте — это что-то захватывающее. После съемок я пришел в гостиницу, лег на кровать и не чувствовал ни рук, ни ног, все эмоции, которые были, остались на съемочной площадке, — добавляет священник.

Источник: Евгений ШилинИсточник: Евгений Шилин
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Священник Битва шефов Телеканал Пятница
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Комментарии
6
с++
8 февраля, 15:17
Думаю формат этих передач невероятно устарел. Надо идти в ногу со временем. Предлагаю такой вариант. Начинается передача. В студии Священник, Герой СВО, Чиновник. они ведут беседу, после чего пишут друг на друга заявления в прокуратуру об оскорблении чувств, чести, достоинства, клевете, госизмене, терроризме и.т.д. Побеждает тот, кто обеспечит оппонентам больший срок, он получит амнистию. Помимо зрелищности, передача имела бы колоссальное воспитательное значение, учила население фильтровать базар и прививала традиционные ценности.
Гость
8 февраля, 18:17
похожи на комсомольцев, те тоже шли на словах ради идеи
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