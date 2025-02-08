Учитель истории стал героем телешоу «Давай поженимся!» — ему предложили трех невест, но он выбрал четвертую

Александр с удовольствием принимал знаки внимания от красивых девушек (по правилам программы каждая невеста должна сделать герою сюрприз — обычно это песня или танец) Источник: 1tv.ru











Учитель истории из Самарской области стал участником программы «Давай поженимся!» (16+) на Первом канале. Финал телешоу оказался неожиданным, трогательным и всех удивил. Однако, как узнал 63.RU, у пары не все хорошо.

42-летний Александр Луконин — из Чапаевска Самарской области, но в телешоу его представили как жениха из Москвы, потому что он полгода жил и работал в столице (и на момент съемок тоже). В родном городе Александр развил бурную общественную деятельность: организовывал велопробеги, защищал памятник Чапаеву, помогал храмам и музеям.

— Женится на бережливой рассудительной девушке, которая не выпрашивает смартфоны, с аппетитом ест хлеб и не настаивает на интимной близости в день знакомства, — так представили героя в начале телешоу.

«От всей души и от города Чапаевска» Александр вручил ведущим мягкие игрушки в виде овечек и по букету цветов.

Ведущие пошутили, но подарок приняли Источник: 1tv.ru











Первой невестой стала 31-летняя Татьяна из Иваново. Она ослепительно улыбнулась Александру и пригрозила, что «без жениха отсюда не уедет».

Татьяна рассказала, что была замужем, но муж ей изменял — пришлось развестись. Невеста похвасталась, что вкусно готовит, но вот мыть посуду не очень любит.

Блондинка честно предупредила о своих недостатках: она может устроить скандал из-за плохого настроения и не любит застилать постель Источник: 1tv.ru











Второй кандидаткой выступила 38-летняя Надежда — организатор детских праздников из Москвы. Невеста рассказала о том, что была в браке, но развелась: она энергичная, а мужу-лежебоке хотелось спокойную жену.

Надежда любит путешествия, шопоголик; крутила роман с иностранцем, но отношения не сложились из-за расстояния Источник: 1tv.ru











После презентации Надежда ушла в свою комнату, а между ведущими и Александром состоялся короткий диалог:

— Ваш человек?

— Вряд ли.

Оставалась последняя невеста — 33-летняя Виктория, фотомодель из Нижнего Новгорода. Двое детей возможной избранницы не смутили жениха. Но Виктория, глядя в глаза ведущим, объявила, что Александр ей, наверное, не очень подходит.

Викторию не воодушевила перспектива уехать в Чапаевск Источник: 1tv.ru











Лариса Гузеева и Роза Сябитова и сами поняли, что что-то пошло не так. Жениху со строгими взглядами на семейную жизнь и небольшой зарплатой не нужны расфуфыренные красотки с кудрями и ногтями, не способные помыть посуду.

— Мы Катю ищем! — пошутили ведущие, имея в виду некий образ простой работящей девушки.

— А у нас есть Катя! — не осталась в долгу невеста. И указала на подругу, которая пришла ее поддержать.

Катю попросили показать ногти — оказалось, они ненарощенные и вполне подходят для мытья посуды Источник: 1tv.ru











Александра и Катю быстро «сосватали» и отправили танцевать медленный танец. Потом ребята обнялись, и все дружно решили, что они друг другу подходят.

Финал телешоу оказался неожиданным Источник: 1tv.ru











Мы связались с Александром, чтобы узнать подробности.

— Я поехал в Москву на заработки и поселился в хостеле — в центре города, почти на Тверской. В этом же хостеле остановилась редактор программы «Давай поженимся» на Первом канале. Мы разговорились на кухне, она позвала меня стать участником программы. Я сказал, что согласен, но не поверил — отнесся к этому как к шутке. Это было в июне или июле прошлого года, — рассказывает жених.

13 декабря 2024-го Александру позвонили — пригласили на съемки в начале января.

— Меня попросили подготовить четыре образа, как я мог бы одеться и выглядеть на программе. Была фотосессия в красивом турецком ресторане. Потом мне еще звонили и спрашивали про личную жизнь: какие были отношения, почему не сложились. Это, видимо, нужно для сценария, — вспоминает жених.

Съемки в телешоу — нелегкий труд, признался Александр Источник: 1tv.ru











Сами по себе Лариса и Роза очень профессиональные, так показалось Александру.

— Профи высшей категории! Они не общаются ни с кем в зале совершенно, работают только в кадре. Их привели, они сидят, тебя не замечают, зрителей тоже. Друг с другом не разговаривают, читают сценарий. Как только звучит команда «Мотор!», они включаются, улыбка — и как будто тебя знают 15 лет! Тут же пошел диалог друг с другом, с нами, шутки, приколы, — продолжает рассказ Александр.

За участие в программе не платят, а вот женихам приходится раскошеливаться. У Александра ушло 17 000 рублей на цветы невестам и ведущим, последним он подарил еще и мягкие игрушки.

— На территории съемочного павильона я находился около 6 часов. Живого контента наснимали около 3 часов. А передача финальная — 40 минут. Представляете, сколько потом монтажа? Сама съемка — тяжелый труд, никаких муси-пуси. Это конвейер. За один день снимают несколько выпусков, «женихи» и «невесты» не знают, когда точно выйдет их передача, — объясняет телегерой.

Александра предупредили о некоторых ограничениях: не говорить о религии, не поднимать тему СВО и патриотизма. Речь шла только об отношениях с невестами.

— Мне не понравилось, что я как будто всё время должен оправдываться, например, упомянул, что не люблю, когда домашнее животное ходит не в лоток. Меня обвинили в том, что я вообще не люблю домашних животных. Рассказал эпизод из прошлых отношений — стали говорить, что я чересчур строгий. Третья невеста вообще начала изысканно хамить: мол, таких, как я, в жизни не бывает, меня нужно в Красную книгу занести и в зоопарке держать, — рассказывает Александр. — Потом при монтаже это убрали.

Жених рассказал, что чем дальше, тем больше чувствовал себя растерянным: кого же выбрать? Ему хотелось встать и уйти из студии, потому что предлагаемые невесты очевидно не подходили. Но не хотелось портить передачу. Он мысленно склонялся к первой девушке. И тут ему предложили Катю.

— Не знаю, было ли это подстроено или действительно случайно получилось. После окончания передачи нас разделили — мы не общались. Если хочешь общаться, пишешь редактору передачи, кто тебе понравился. Редактор связывается с этим человеком. Если симпатия взаимна, даст контакты. Это нужно, чтобы никто ни на кого не давил, — рассказывает Александр.