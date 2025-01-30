Исполнитель TikTok-хита «Барабулька» догоняет «Сигма-бой» по популярности. Рассказываем про Вову Солодкова

Вовочка серьезно занимается вокалом в Академии Николая Петровича Агутина и принимает участие в мероприятиях Леонида Агутина Источник: телеграм-канал Вовы Солодкова / t.me/vova_solodkov

Песенка «Барабулька» уже несколько месяцев остается главным детским хитом (уступая лишь «Сигма-бою»), но мальчик, поющий про крымскую рыбку, знаком зрителям уже давно. Вовочка Солодков — самый маленький стендап-комик страны с самым добрым сердцем. Его болезнь не мешает быть ему счастливым и интересным. О том, как складывается карьера юного юмориста из Керчи, журналист MSK1.RU поговорила с его мамой.

Вот так провел прошедший год юный Вовочка Солодков — не каждый взрослый может похвастаться настолько насыщенной жизнью Источник: телеграм-канал Вовы Солодкова / t.me/vova_solodkov

Маленький, да удаленький

Вы не слышали о «бульке, бульке барабульке», только если у вас нет детей — все юные пользователи ТikТок несколько месяцев повторяют простой, но привязчивый мотив. Текст тоже не замысловатый, но весь секрет успеха трека в исполнителе — невероятно харизматичном мальчике с огромными глазами и заразительной улыбкой. Вовочке Солодкову 13 лет, в феврале исполнится 14, но выглядит он значительно моложе из-за своего роста в 96 сантиметров. И только в общении с ним понимаешь, что перед тобой не дошкольник, а начитанный, не по-детски мудрый и остроумный ребенок. В два года у Вовы диагностировали тяжелое заболевание — ювенильный ревматоидный артрит. С мамой он проводил по много месяцев в больницах, пока врачи не подобрали лечение, помогавшее мальчику пережить приступы боли. Из-за гормональных препаратов Вовочка не растет, как его сверстники, но время догнать у него еще есть. А вот многие ли из сверстников могут похвастаться такими достижениями, как у Вовы в свои 13 лет? Участие в концертах и стендап-шоу, ежедневные юмористические скетчи, которые собирают просмотры и лайки в соцсетях, съемки в мини-сериале «Блогеры на каникулах» для телеканала СТС-kids, роли в Керченском драматическом театре имени Пушкина. А теперь — переезд в Москву.

13-летний Вовочка Солодков в дружеских объятиях девчонок — коллег по блогосфере Источник: телеграм-канал Вовы Солодкова / t.me/vova_solodkov

— Мы и сейчас в Москве — мероприятие за мероприятием, очень много у Вовы событий и дел в этом городе, — говорит мама юного артиста Лола Солодкова. — Поэтому будем сюда из Керчи переезжать, так решили. Жить всё время не дома очень сложно, а еще «вторая часть» нашей семьи — папа и младший сын Сан Саныч — живут сейчас в Керчи — у сына первый класс, стараемся его не дергать лишний раз. И чтобы собрать семью вместе, решили поселиться в Москве. Нам с Вовочкой очень нравится этот город, к тому же это возможности для него, другой масштаб, новые проекты.

В родной Керчи Вовочку знают и любят, но оказалось, что и в Москве у обаятельного мальчика есть не только поклонники, но и те, кто хочет помочь ему в жизни и творчестве.

— Было приятной неожиданностью узнать, что в Москве много людей, которым Вова интересен. Вот Николай Петрович Агутин увидел его и предложил профессионально обучаться вокалу в своей академии. Теперь Вова занимается с прекрасными педагогами, выступает на мероприятиях академии, общается с Леонидом Агутиным. Так как он получил призы за декламацию в 60 конкурсах, то его пригласили поучаствовать в «Беспринципных чтениях» наравне с серьезными артистами. И он был на уровне.

13-летний Вова Солодков принял участие в «Беспринципных чтениях» наравне с известными артистами Источник: телеграм-канал Вовы Солодкова / t.me/vova_solodkov











Но главной работой для Вовы остаются гастроли с юными блогерами, участие в фестивалях и мероприятиях проекта «За нами Россия. Дети».

— Вовочка и другие ребята-блогеры приезжают в разные ПВР (пункты временного размещения. — Прим. ред.) в Московской области, в которых живут ребята из ЛНР, ДНР. Привозят им подарки, устраивают концерты. Вовочка очень старается их порадовать, развеселить. Он очень хочет побывать в Донецкой и Луганской областях, выступить перед ребятами, но мы пока не готовы к таким гастролям — это сложные с точки зрения безопасности регионы, кто будет охранять детей, — решили пока эту Вовочкину мечту отложить.

«Хочу я барабульку»

Поучаствовать в судьбе юного юмориста решил и московский ювелир Петер Небензгауз — он не только создает украшения, но и грант в сериалах, а также пишет песни. «Барабулька» — его рук дело.

— Первые две песни, которые записал Вовочка, особо не выстрелили. Но вот с третьего раза он попал в цель! — говорит его мама Лола Солодкова. — «Барабулька» вышла только в ноябре, а уже стала хитом. Мы сейчас ждем первые результаты по количеству прослушиваний, надеемся, цифры будут большими. Слушают песню не только наши пользователи, но и зарубежные, правда, не очень понимают, что такое барабулька — название нашей крымской рыбки они не знают. Нам даже присылали смешные ролики, как они учатся произносить это сложное слово.

Благодаря песне у Вовы Солодкова появилось «Барабулька-шоу», в котором принимают участие юные блогеры. Но впервые популярность обрушилась на мальчика после его участия в шоу «Лучше всех» на Первом канале в 2021 году.

Мама, Лола Солодкова, полноценный участник творческой жизни сына — оператор, сценарист, монтажер и главный советчик Вовочки Источник: телеграм-канал Вовы Солодкова / t.me/vova_solodkov

— До этого Вовочку знали в родной Керчи, знали в Крыму, но только после программы «Лучше всех» у него появилось столько поклонников, что мне пришлось «оживлять» все его соцсети, которые были, но, честно признаться, почти не велись. А тут возникла масса людей, которые спрашивали, где на него можно смотреть, как на него подписаться. Так он стал больше времени уделять блогерству, которому мы и сейчас посвящаем много сил. Придумать и записать каждый смешной видос — это большой труд, но нам нравится этим заниматься: к моим обязанностям мамы прибавилась работа монтажером, оператором, соавтором сценария.

Взрослые коллеги доброжелательно относятся к юному дарованию и, как Гоша Куценко, с удовольствием фотографируются с Вовочкой Источник: телеграм-канал Вовы Солодкова

К счастью, это не вредит занятиям в школе — сейчас Вова в седьмом классе, прибавилось много новых предметов, но мальчик учится с интересом.

— Онлайн-школа — всегда в кармане. Хорошо, что есть сейчас возможность учиться дистанционно: когда не хватает времени в будни, он занимается и в выходные. Учебу не запускает, оценки только четверки и пятерки! — считает его мама Лола Солодкова.

«Из-за санкций остались без лекарства»

Но главное — есть прогресс в лечении болезни, мальчика перевели на экспериментальный препарат, который позволил снизить до минимума количество гормонов, которые мешали ему расти.

— Мы перешли на новое лекарство, экспериментальное, французское и получили позитивные результаты: смогли свести к минимуму гормональные препараты, и Вовочка начал расти, — рассказывает Лола Солодкова. — Но нового лекарства у нас осталось совсем чуть-чуть — приходится давать его Вове реже, чем нужно, уменьшать дозу, чтобы растянуть. Хоть этот препарат и входит в перечень жизненно важных в 2024 году, как будет в 2025-м, не знаем. Привезти его сейчас из Франции почти невозможно. Купить можно, но нереально доставить — транспортировка разрешена только в холоде, в строго указанном температурном режиме, поэтому ввезти его может только медицинская организация, а сейчас из-за санкций этот вариант нереален.

Пока время подрасти у Вовочки есть — до 18 лет без гормональной терапии детки догоняют сверстников очень быстро.

— Свой рост Вова не воспринимает как недостаток, скорее как особенность: один раз увидишь — не забудешь. Он мальчик уникальный. В нашем Керченском драматическом театре имени Пушкина, где Вова играет в спектакле «Халиф-аист», режиссер сначала поставил его в массовку. Но быстро изменил решение — нет, сказал, он слишком самобытный, должен играть собственную роль. Так и есть — у него своя роль в жизни, он и сам так считает. Миссия Вовки — дарить надежду и радость. Если он, ребенок, справился со своей жизнью, не спрятался и не замкнулся, значит и у других получится.

По словам мамы, Вова с детства стремился быть в центре внимания, и популярность, которая растет с каждым годом, не сильно на него влияет — он, по мнению родителей, к ней готов.

— Я помню, как мы приезжали в очередную больницу, где нас никто не знал, и он, попав в игровую комнату, сразу забирался на стол и начинал петь или шутить. Иногда бывает внимания больше, чем нужно, но Вовчик от внимания не устает. На мой взгляд, популярность помогает ему чувствовать себя нужным. Есть, конечно, опасения, чтобы не зазнался, не утратил доброту. Но пока он остается тем же искренним мальчишкой, «ходячей харизмой», как он сам себя называет, — радуется за сына мама.

Но популярность не бывает без негатива — без хейтеров нет фанатов. С людьми, которые пишут гадости в комментариях или воспринимают его творчество неадекватно, мальчик и его семья сталкиваются постоянно.

— Удивительно, но у Вовочки много хейтеров среди людей взрослых, в основном женщин. «Он же больной, зачем вы его показываете?!» — это основная их мысль. Причем люди искренне не понимают, как мальчик с его сложным диагнозом может быть счастливым, веселым. Еще одна любимая тема — «вы зарабатываете деньги на больном ребенке». Очередная гадость и глупость. Они, наверное, не знают, что сейчас соцсети работают практически без монетизации. Мне жаль этих людей — их мир очень ограничен. А Вова по этому поводу не переживает, его характер жизнь закалила. Он на хейт внимания не обращает и реализует свои мечты.

Главная мечта Вовочки — стать актером. Он уже сыграл в театре, снялся для мини-сериала «Блогеры на каникулах» на телеканале СТС-kids. И наконец-то получил роль в сериале.

— В феврале на экраны выйдет новый сериал, где он сыграл настоящую большую роль. Пока я не могу сказать, как называется проект. Но Вовочка не только сыграл, но еще и стал первым ребенком, который пролетел над Невой. Для выполнения этого трюка он летел на специальных подвесах. Он очень серьезно, по-взрослому подошел к работе, помощник режиссера ему даже кричала на площадке: «Вова, хватит!» Надеемся, что эта роль откроет новый этап в жизни Вовочки.