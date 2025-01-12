«У нас празднуют на широкую ногу»: живущей в Италии учительнице не хватает русского размаха на Новый год

Русский взгляд на итальянский Новый год Источник: Бела Шепель / UFA1.RU











31-летняя Бела Шепель — преподаватель иностранных языков: английского, итальянского и испанского. Она переехала в Италию 8 лет назад и живет в Риме. Бела рассказала UFA1.RU о том, как празднуют Новый год на Апеннинском полуострове. Этот праздник там не такой важный, как в России, поэтому разница в подготовке кажется удивительной.

Любят фейерверки на всю ночь

Италия — католическая страна, а значит, пристальное внимание уделяет празднованию Рождества. По словам Белы, многие из тех, кто приезжает в Италию, немного разочаровываются в том, что Новый год там отмечается, хоть и похоже, как в России, но не с таким размахом.

— В Италии празднуют, как и во всем мире. Либо с друзьями, либо с семьей, либо в ресторане. Молодежь идет на дискотеки. Либо, что часто бывает, встречают Новый год с семьей, а потом гуляют с друзьями. В основном это подростки и ребята до 20 лет, — говорит Бела.

По словам нашей героини, Новый год в Италии — не семейный, а скорее молодежный праздник.

— Его не ждут, чтобы воссоединиться всей семьей. Тут вообще нет правила, что Новый год надо встречать в кругу семьи. Рождество — да, конечно. 24, 25 и 26 декабря — три рождественских дня, которые проводят вместе, — рассказывает Бела.

Молодежь в Италии любит после 12 ночи пойти в кафе или ресторан Источник: Бела Шепель / UFA1.RU











Она отмечает, что после полуночи можно пойти в ресторан, который работает всю ночь и предлагают новогоднее меню.

— Италия — это про вкусно и много поесть. Если кто-то хочет отпраздновать Новый год с парой, а не с семьей, то заказывают в ресторане столики. Меню большое, где есть первое, второе и десерт. Выходит около 100–120 евро на человека. И, конечно, различные развлечения. Возможно, какой-то концерт, — отмечает Бела.

Есть еще одно немаловажное отличие.

— Нет такого, что нужно сидеть и ждать до 12 ночи, ничего не есть и не прикасаться к еде. «Не трогай — это на Новый год» — такого в Италии нет, — объясняет Бела.

Рождество на полуострове популярнее Нового года Источник: Бела Шепель / UFA1.RU











По словам Белы, итальянцы очень любят пиротехнику и устраивают фаер-шоу на улицах практически всю ночь.

— Итальянцы любят запускать фейерверки так сильно, что бывает невозможно это слушать. После полуночи прямо на протяжении двух часов хлопают и хлопают без остановки, — жалуется Бела.

Итальянские традиции на Новый год

Есть в Италии и свои национальные традиции. К примеру, на Новый год итальянцы готовят чечевицу, которая, по словам Белы, символизирует богатство.

— Маленькие чечевицы — они как монетки. Даже говорят: «Чем больше чечевицы съешь, тем богаче будешь в новом году». Также едят свиную колбасу. Фаршированная свиная ножка — тоже символ благополучия, — рассказывает Бела.

Бела Шепель уже 8 лет проживает в Италии Источник: Бела Шепель / UFA1.RU











Как оказалось, фейерверки итальянцы также запускают не просто так. По словам Белы, они считают, что громкие звуки изгоняют злых духов и привлекают счастье. Чаще этим увлекаются на юге Италии, где Рим и Неаполь, а вот в северной части страны, в Милане и Турине, ребята поспокойнее.

Еще одна необычная традиция в Италии — носить красное нижнее белье в новогоднюю ночь.

— Это считается символом удачи, страсти и счастья в новом году. Это такая старая традиция, которую до сих пор многие соблюдают и встречают Новый год именно в красной одежде. И, если пройтись по итальянским магазинам, то абсолютно во всех бутиках, где продают нижнее белье, на первых полках обязательно будут красные трусы, как женские, так и мужские.

Итальянские вечера Источник: Бела Шепель / UFA1.RU











А вот речь президента перед курантами по телевизору в Италии не крутят.

— Куранты здесь не бьют. А речь президента показывают примерно в 8 вечера. Потом в прямом эфире транслируют большой концерт, который обычно проходит на улицах Рима. В 12 часов все дружно отсчитывают от 10 до 1, и наступает новый год, — рассказывает Бела.

«После 6-го убирают все украшения»

Россиянка рассказывает, что больше всего скучает по масштабу праздника в России. Итальянцы все силы тратят на празднование Рождества, а к Новому году градус уже спадает.

— К Новому году уже нет такого ажиотажа, беготни за подарками, после 25 декабря все успокаивается. Хотелось бы также продления праздников. Тоже готовиться, бегать, — говорит Бела.

Бела преподает иностранные языки Источник: Бела Шепель / UFA1.RU











Она также отмечает, что новогодние каникулы в Италии заканчиваются уже в первые дни января.

— Мне не нравится, что после 6 января итальянцы полностью убирают все украшения, елки и декорации в городах. Считается, что праздники уже прошли. Официально все уже 2 января выходят на работу, а 7 января студенты выходят на учебу. Получается 7 января — уже все, никакого рождественского или новогоднего настроения нет. Вот мне этого не хватает. У нас в России елки стоят до середины февраля, а украшения не снимают весь январь, — с ностальгией вспоминает Бела.

Новый год на Сицилии

Бела рассказала историю о том, как провела Новый год с сицилийской семьей. 30 декабря прошлого года подружка пригласила ее на свадьбу на Сицилии, а после торжества уговорила остаться и на Новый год.

— Новый год я провела в полностью незнакомой обстановке, я знала только одну девочку, свою подругу, у которой была свадьба. А было еще 30 ее родственников, все итальянцы, одна я иностранка. На свадьбе и вовсе было 150 человек, сицилийских итальянцев, — говорит Бела.

Итальянские вечера в январе — снега маловато Источник: Бела Шепель / UFA1.RU











По ее словам, после 12 молодежь засобиралась на вечеринки, однако пойти с ними не получилось, потому что нужно было бронировать место в ресторане заранее.

— Мы пошли на площадь, как обычно делают все итальянцы, которые не забронировали столик в клубах, — рассказывает Бела. — Выходят на площадь, где работают небольшие бары и можно купить коктейли. Мы тоже пошли большой компанией — потанцевать, поболтать на улице, как это обычно бывает. К счастью, это было в Сицилии, на Юге Италии, где не холодно, как у нас в России, и можно было гулять в легкой кофте.

Бела с удовольствием вспоминает, как отмечают Новый год в России. У нее даже появилась идея приехать в родную страну на праздники в следующем году, захватить итальянских друзей.