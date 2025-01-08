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Развлечения «Мы продавали веники на трассе»: как Luxury Girl стала звездой фильмов для взрослых и куда потом пропала

«Мы продавали веники на трассе»: как Luxury Girl стала звездой фильмов для взрослых и куда потом пропала

Все ролики Полина Марченко снимала только с мужем

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Полина Марченко, она же Luxury Girl, — звезда фильмов для взрослых. Она родилась в Санкт-Петербурге и с детства хотела стать актрисой, в школе занималась в драмкружке, позже поступила в институт культуры.

Со своим мужем Дэвидом девушка познакомилась в 2014 году. У эстонца в России был свой бизнес, Полина занималась организаций праздников, но семья столкнулась с финансовыми сложностями, а после рождения дочери денег стало катастрофически не хватать.

— Мы не понимали, что нам делать, — рассказывала Полина в интервью Эльдару Джарахову. — Мы продавали веники на трассе, у нас был свой веничный бизнес. То есть мы пытались как-то выйти из этого положения, всё было как-то так тщетно и сложно.

Тогда супруги решили снять первый ролик и выложить его на специализированном сайте. За первые недели он залетел на сотни тысяч просмотров, а все следующие видео и того больше. В 2021 году Luxury Girl стала третьей в рейтинге самых просматриваемых моделей, но недавно заявила о завершении карьеры.

— Это был классный опыт, я ушла на пике своей популярности во всём мире, — сказала Марченко.

О том, как реагировали знакомые Полины на ее занятие, как она живет сейчас и собирается ли рассказывать о своем прошлом дочери, смотрите в видео выше.

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