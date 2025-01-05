Квадроберы уже не в моде. Их сменили лапкеры. Кто это и опасны ли они чем-то?

«Ребенок-лапкер — дыра в семейном бюджете!» — со вздохом говорят родители Источник: Роман Данилкин / 63.RU











У школьников новое увлечение: дети массово скупают лапки. Говорят, квадроберы уже не в моде, это хит прошлого сезона. А вот лапкеры — актуальное и уважаемое молодежное течение. 63.RU попробовал разобраться, кто такие дети-лапкеры, почему родители в ужасе от этого явления, но всё равно потакают детям, что об этом думают психологи и говорят школьники, увлекшиеся лапками.

Что такое лапка

Это небольшая игрушка, похожая на сквиш или лизуна, которую можно трогать, чтобы снимать стресс. Изначально их выпускали в виде кошачьей лапки, отсюда и название. Потом производители расширили ассортимент, и появились лапки в виде тортиков, печенек, сердечек, пончиков, круассанов и прочих приятных вещей.

Школьница показала нам небольшую часть своей коллекции Источник: Александра Исмайлова / 63.RU











Следует чуть-чуть понажимать подушечкой пальца на «пальчик» кошки. Когда мы попытаемся убрать руку, лапка немного прилипнет к пальцу и как бы потянется за ним, отпустит не сразу. На языке молодежи это называется «тапать» (глагол не новый: можно тапать телефон, недавно все россияне дружно тапали хомяка, теперь вот дети тапают лапки).

Предполагается, что трогать лапку очень приятно, ведь это игрушка-антистресс. Однако наш корреспондент, изучившая вопрос и лично потрогавшая несколько лапок, пришла к выводу, что приятного мало. Игрушки липкие и пыльные, на ощупь не упругие, а рыхлые; часть субстанции, похожей на лизун, остается на ладошках — пальцы словно жирные и тоже липкие, хочется срочно помыть руки, причем смывается гадость не сразу, а только мылом.

Зачем детям это нужно

— Я не знаю, как так вышло. Просто у всех подружек и одноклассниц есть лапки, я тоже увлеклась, — рассказывает Александра, ученица 3 класса. — Покупаю на «Вайлдберриз» и «Озон», там дешевле. Одна лапка в магазине стоит 400–500 рублей, но я нахожу на маркетплейсах и покупаю побюджетнее — по 250–300 рублей.

Мама школьницы рассказывает, что не запрещает дочке дорогое увлечение, потому что у Саши есть свои деньги, и она сама вправе решать, куда их тратить.

— Мы [родители] даем карманные деньги, но не очень много. Бабушка иногда переводит ей на карту пару тысяч, как подарок. Крестный и другие родственники тоже часто дарят деньги, — говорит мама лапкерши.

— Я и сам увлекся этими штуками вслед за дочкой. Подхожу к «Роспечати», вижу новые лапки. Фотографирую, пишу ребенку — есть у тебя такая? Однажды, помню, шли пешком к метро две остановки, чтобы посмотреть, какие там новые классные лапки в продаже, — рассказывает отец еще одного подростка. — Что касается денег, иногда она [дочь] тратит карманные, иногда «зарабатывает» дополнительные, получая пятерки в школе. Третий способ — выпросить у родителей новую лапку, потому что очень хочется. Самую дорогую мы покупали за 500 рублей, самую дешевую за 150.

По словам отца лапкерши, за последнее время он выучил много новых слов — «глиттер», «пайетки» и другие смешные понятия. Но есть и неприятные моменты.

— Есть лапки с блестками, бусинами. И вот эти блестки и бусины потом по всему дому. Есть игрушки с волосами — эти волосы, конечно, тоже будут по всему дому. Есть лапки словно бы жирные, они могут испортить мебель. Мы приучили дочь всё это хранить в пакетиках. А еще у детей почему-то модно кидать их, чтобы они прилипали к потолку. У нее в комнате натяжной, поэтому она приходит в нашу. Это, конечно, бесит. Но вообще-то, мне кажется, увлечение лапками уже немного схлынуло, скоро будет в моде что-нибудь другое, — говорит наш собеседник.

Классические лапки в одном из магазинов Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Прозрачные лапки появились позже — они более модные и дорогие Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Волосатые» лапки — еще один подвид Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Это просто хит продаж. Безумие какое-то! Психический срыв молодежи. Даже вот девушка заходила, с мужчиной живет. Увидела эту лапку и захотела такую себе. Ну и он купил ей ее. Они разные бывают: лапки, печеньки, хомячки. Еще арбузы были, разобрали почти все, хомячков уже во второй раз завезли, еле нашли во второй раз, — рассказывает продавец одного из магазинов игрушек.

— Лапок много надо покупать, двумя-тремя не обойдешься! Это красиво, модно. Можно их таскать с собой в школу, там все будут завидовать и спрашивать, где я купила такую, — говорит одна из юных покупательниц.

Не каждый лапкер — лапкер?

Впрочем, не каждый обладатель подобных игрушек может считаться лапкером в понимании молодежи. Настоящий, тру-лапкер, — это тот, кто снимает тик-токи (короткие видео) о лапках и об уходе за ними. Так, одна лапкерша из TikTok выстроила утренний и вечерний уход за лапкой. В ход идет мыло, пенки для умывания и другие «прибамбасы».

Лапкеры-блогеры советуют друг другу красиво настроить кадр и не быть жестоким с лапкой котика.

— Мои «нет» в лапкерах: снимают слишком далеко; снимают слишком близко; издеваются над лапкой, — такой тик-ток записала одна из юных блогеров.

Лапки со временем теряют товарный вид — украшения от них отваливаются и валяются по всей квартире Источник: Александра Исмайлова / 63.RU











Мнение психолога

Мы обратились за комментарием к психологу-гештальт-терапевту Елене Титиной. У нее две дочки-школьницы, и младшая увлекается лапками.