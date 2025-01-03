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Развлечения обзор «СССР возродится»: математик Сидик Афган дал прогноз для России на 2025 год

«СССР возродится»: математик Сидик Афган дал прогноз для России на 2025 год

Ученый считает, что это будет переломный момент для всех

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5 комментариев

Сидик Афган раньше предсказал приход к власти Барака Обамы и события 2014 года

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2025 год, как красивая девушка в баре, пользуется большой популярностью у окружающих, и каждый хочет сделать ей комплимент. Не обошел отметку в четверть века и известный афганский ученый-математик Сидик Афган. Он провел вычисления и уверен: крупные державы ждут сильные перемены. И Россию они тоже не обойдут стороной.

Кто такой Сидик Афган

Сидик Афган, или Мохаммед Сидик Кодамани, родился в Афганистане и к совершеннолетию уже сделал значительные шаги в ученых кругах. К числу его открытий принадлежит разработка формулы для определения обратного бинома Ньютона, также он разработал собственную теорему «математической философии», с помощью которой вычисляет взаимосвязь событий и предсказывает будущее. Так, Афган заранее знал о распаде Советского Союза, приходе к власти Барака Обамы и возникновении конфликта в 2014 году.

Сидик долгое время учился в СССР и уже тогда стал погружаться в историю страны. Даже живя в Турции, из головы ученого не выходит Россия, и он рассчитал ее судьбу вплоть до 2925 года. Настолько далеко мы, конечно, не загадываем, но можем узнать, о чем говорит Сидик в своем прогнозе для России на 2025 год.

Международные отношения

Ученый отмечает, что касательно международных отношений ситуация в России в 2025 году «изменится кардинальным образом». У страны появятся новые союзники, которые помогут ей укрепиться на мировой арене.

Сидик убежден, что 2025 год положит начало своеобразному второму Советскому союзу, куда захотят попасть даже те страны, которые никогда не думали про объединение с Россией.

— В 2025 году Россия объединится с соседними странами и станет основой этого объединения. СССР возродится, но в другой форме, — вычислил математик.

Что же до отношений России и США, то, по расчетам Сидика, в 2025 году страны придут к взаимопониманию, и причем Россия в этих отношениях займет главенствующую позицию.

Будут ли новые конфликты в 2025 году

Для всего мира, по словам математика, год будет не такой уж безоблачный. Ученый отмечает, что будут и катаклизмы, и новый формат противостояний, которых уже не избежать.

— В мире будет беспорядок: проблемы с экологией, наводнения, землетрясения. Будет технологическая война, через интернет и телефон, — уверен Сидик Афган.

А вы верите в предсказания Сидика Афгана?

Да, стал свидетелем исполнения его прошлых вычислений
Нет, дед забыл выпить свои таблетки
Поживем — увидим
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Комментарии
5
Гость
1 час
и Афган возродиться и СССР возродиться и многополярный мир построим
Гость
57 минут
Киев мы в свое время купили у Польши за 150 тыс. рублей. Эстонию и Латвию купили у шведов. Одесса, Николаев, Херсон, Днепропетровск, Запорожье вообще наши русские города. Надо подумать. Возможны варианты. Русофобов нужно стимулировать на быстрый бег на Запад.
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