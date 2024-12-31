Киркоров и Лепс «подешевели» до 10 миллионов, но лучше Чеботина и Bearwolf — в России корпоративы проходят в последний раз?

Люся Чеботина выпустила дуэт со Стасом Михайловым Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Пока музыкальные продюсеры подводят итоги года, их коллеги — концертные директора — подсчитывают прибыли от корпоративов. Несмотря на то что госструктурам по-прежнему запрещено проводить новогодние корпоративы, заработки звезд не упали.

Тем более что в 2025 году может исчезнуть еще один источник доходов — выступления на праздниках. Тренд задал Ставрополь, где на праздновании Дня края должен был выступить SHAMAN за 15,3 млн рублей. Провели тендер, деньги перечислили, однако общественность возмутилась слишком большими тратами. В итоге от концерта решили отказаться, деньги в бюджет вернули. А следом фракция «Новых людей» в Госдуме предложила: чтобы на концерты звезд из бюджета тратили не более 1 млн рублей. Рассматривать инициативу будут уже в 2025 году.

Между тем сервис «Звук», например, назвал самыми прослушиваемыми артистами России в 2024 году Люсю Чеботину и группу «Комната культуры». Чеботина новых альбомов, правда, не записывала, зато выпустила дуэт со Стасом Михайловым и кавер на бессмертный «Пошлю его на…» Лолиты. А вот хит «Комнаты культуры» про «Поезда» реально звучал из каждого утюга.

Для большинства компаний Киркоров остается королем Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU











А «прорывом года» сервис назвал певицу Bearwolf — внезапно запевшую фитнес-тренера и бьюти-блогершу из Владивостока. Она порвала хит-парады треком Godzilla с гениальным припевом: «Гроза не грозила, я уходила. Восстану, как Годзилла, судьба стелила».

Впрочем, всем этим новым звездам еще далеко до миллионных заработков их более именитых коллег на корпоративах. По-прежнему в топе — статусные звезды, многие из которых взошли в девяностые или нулевые.

— Что касается звезд, которые давно на сцене, то они продолжают быть востребованы, как всегда. Пригласить звезду из старого топ-эшелона на корпоратив до сих пор является признаком статуса и успеха компании, — говорит MSK1.RU генеральный продюсер продюсерского центра «Пентаграмма» Кирилл Олешкевич.

Академический директор факультета музыкальной индустрии Университета «Синергия» Евгений Цвимадзе говорит, что в этом году многие артисты значительно увеличили свои расценки на выступления на корпоративах.

— Гонорары звезд в этом году выросли на 20–60% по сравнению с прошлым, что свидетельствует о растущем интересе к качественным выступлениям. Некоторые топовые артисты взяли курс на Москву и отменили все мероприятия за пределами МКАДа, — говорит Цвимадзе.

По словам Олешкевича, на рост гонораров звезд повлияло несколько факторов. Во-первых, многие популярные артисты покинули Россию, и на оставшихся звезд спрос возрос. Во-вторых, сказались инфляция и рост курса валют. Дело в том, что гонорары артистов продолжают озвучиваться в валюте — в переводе на рубли выходит дороже.

Группа «Руки Вверх!» на очередной волне популярности Источник: Максим Серков / NGS42.RU











— Также традиционно поднялись гонорары артистов, которые выпустили популярные треки, как в случае с Asti, была проведена успешная PR-кампания или вышли байопики (как с группой «Руки Вверх»). Группа «Руки Вверх!» на очередной волне популярности увеличила гонорар с 8 до 10 миллионов. Отдельно стоит отметить повышенный спрос на «патриотичных» артистов, — говорит Олешкевич.

Такой дуэт точно будет недешевым удовольствием Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Ну а кто сейчас самый дорогой?

— Выступление Сергея Шнурова и группы «Ленинград» поднялось до 25 млн рублей. Анна Asti просит за свое шоу на корпоративе 10 миллионов. Еще недавно самый дорогой Григорий Лепс теперь тоже стабильно стоит около 10 миллионов.

Николай Басков традиционно каждый год дорожает, и эта новогодняя кампания обойдется в около 7 млн рублей. Сергей Лазарев может выступить за 5 млн рублей.

Некоторые артисты, напротив, вынуждены были свои гонорары снизить. Так, например, Филипп Киркоров в этом году готов выступить за 10 миллионов рублей, хотя в прошлом году его гонорар равнялся 15 миллионам. Группа «Иванушки International» тоже снизила свои запросы — до 5 миллионов.

Цены плавают довольно серьезно в зависимости от состава выступления (с балетом или без), даты, площадки и самого мероприятия. Но в целом порядок цифр понятен.

— Хоть кто-то из молодых звезд, например рэперов, может зарабатывать сопоставимые суммы?

— По ценам могу сказать следующее. Амирчик и Konfuz — от 1 млн, Юлия Паршута — от 1,5 млн, Леша Свик — 2,5 млн, Мия Бойка и Хабиб — около 3 млн, Мари Краймбрери около 5 млн, Jony — от 5 млн, Niletto — тоже от 5 миллионов.