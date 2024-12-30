На Новый год россияне хотят SHAMAN'a, Sevak'a и Niletto, а не Лепса с Гагариной с «Голубыми огоньками»

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Интерес россиян к новогодним «Голубым огонькам» неумолимо падает. В 2022 году планировал смотреть телеогоньки каждый восьмой россиянин (12%), а в прошлом году — каждый девятый (11%), а в этом году — лишь каждый десятый (10%), подсчитали в Исследовательском центре Superjob.

В этом году еще 34% респондентов намерены включить «Голубые огоньки» в качестве фона для празднования (в 2022 и 2023 годах таких ответов было по 33%).

Интересно, что женщины чаще мужчин планируют включать новогодние огоньки для создания праздничной атмосферы — 38% против 30%.

Также наблюдается заметная разница в предпочтениях среди разных возрастных групп: почти каждый второй россиянин старше 45 лет намерен смотреть новогодние шоу в фоновом режиме, тогда как среди молодежи (моложе 45 лет) этот показатель составляет лишь треть.

Кроме того, опрос показал, что бездетные россияне проявляют меньший интерес к новогодним музыкальным передачам по сравнению с теми, у кого есть дети.

Очень сильно всего за год изменился список топ-10 самых востребованных артистов «Голубых огоньков». Остались в нем только SHAMAN, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. А вот Григорий Лепс, например, откатился с 5-го на 24-е место. Полина Гагарина, которая в прошлом году была самой желанной артисткой, в этом году лишь на 29-м месте (рядом со всеми уже забытой Ладой Дэнс).

Правда, в топе желаемых исполнителей, судя по результатам соцопроса, оказались молодые таланты: Севак (4-е место), Нилетто (6-е место), Анна Асти (23-е место), Люся Чеботина (25-е место).

Ежегодное угасание интереса россиян к «Голубым огонькам» — процесс закономерный. Он демонстрирует угасание интереса к привычному ТВ в целом, уверены опрошенные MSK1.RU эксперты по массовым коммуникациям.

— Разные поколения по-разному подходят к организации своего времени у экрана. Зумеры в принципе редко прибегают к телевизору как к источнику развлечений — для них в приоритете подкасты, книги или онлайн-контент, который можно слушать фоном, — объясняет основатель коммуникационного агентства Be famous PR Софья Бергман.

— Поколение X [родившиеся с 1965 по 1983 год] чаще включает Первый канал как фоновую заставку, чем что-то осознанно смотрит. А миллениалы [родились с 1984 по 2000 год] могут выбрать пересмотр любимых кинофильмов. Что касается поколения Z [родились с 2001 по 2010 год], они скорее создадут плейлист из любимой музыки или новогодней подборки в «Яндекс.Музыке», чтобы создать атмосферу праздника.

— А для кого же тогда «Голубые огоньки», на которых, судя по опросам, хотят видеть и Киркорова, и Нилетто?

— «Голубой огонек» остается актуальным для бумеров [родились до 1964 года], которые дорожат традициями. Для них это не просто передача, это часть праздничного ритуала. Наблюдать за выступлениями знакомых артистов и слушать любимые песни помогает не только скоротать время до полуночи, но и настроиться на новогоднюю волну. Кстати, в некоторых регионах люди будут продолжать смотреть телевизор, потому что там это всё еще один из немногих способов развлечения.

Пиар-менеджер Данила Пивоваров в беседе с MSK1.RU отмечает, что интерес к «Голубым огонькам» падает еще и из-за однообразия формата.

— Формат новогоднего огонька стал слишком предсказуемым и однообразным. Каждый год зрители видят примерно одно и то же: традиционные песни, знакомые лица и стандартные шутки. Это отсутствие новизны делает программу менее привлекательной, — говорит Пивоваров. — Зрители предпочитают более динамичные и разнообразные шоу, которые предлагают что-то новое и интересное каждый год. Плюс это слишком наигранно: многие сценки и выступления выглядят искусственно.

— Но стоит ли вообще радикально менять формат, ведь это будет уже не «Голубой огонек»?

— Вопрос не только в этой программе. В принципе, доля тех, кто смотрит ТВ, значительно снижается каждый год. Это произошло из-за серьезного развития других видеохостингов: YouTube (хоть и замедленный), VK Видео, онлайн-кинотеатры. Вернуть интерес зрителя можно, если изменить формат ТВ-вещания.

— Как? Вряд ли условный Лев Лещенко согласится записывать шортсы для ТВ.

— Ну, скажем, если приглашать популярных людей, то погружать их в ту атмосферу, в которой они привыкли находиться. Например, если брать формат шоу «ЧБД» («Что было дальше»), то использовать их в таком же формате. Скажем, таких людей приглашал Иван Ургант, и, насколько я знаю, отклик у аудитории был достаточно хороший, потому что они были в своей тарелке.