Очень клевые дела: 10 самых ожидаемых сериалов 2025 года

Вам знакомы эти лица? Если нет — самое время познакомиться Источник: кадр из сериала «Очень странные дела» (16+), реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви, студия Netflix, с 2016 года











Полежать в кровати в компании с сериалом — проверенная пилюля от стресса. Но с каждым годом шоу становится всё больше, да настолько, что хочется схватиться за голову и воскликнуть: «Горшочек, не вари!» Чтобы вы не тратили время впустую, мы представляем вам самые громкие премьеры 2025 года, которые точно достойны вашего внимания.

«Одни из нас», 2-й сезон (18+)

Несмотря на то что Педро Паскаль снимается с 90-х, женщины посходили с ума только после первой серии «Один из нас» Источник: кадр из сериала «Одни из нас» (18+), реж. Марк Майлод, Нил Дракманн, Питер Хор, Sony Pictures Television, 2023











Продолжение экранизации шоу о постапокалиптическом мире не заставило себя долго ждать. В первом сезоне контрабандист в исполнении главного «папочки» Голливуда Педро Паскаля пытался доставить девочку Элли (Белла Рэмзи) в пункт повстанцев и не умереть от рук зомби. За весь их путь зрители наблюдали, как изменилась планета, а главное, как по-разному люди адаптируются к новым условиям: кто-то старается построить новый мир, а кто-то устраивает ад на земле.

Новый сезон продолжит сюжетную линию игры и явно не закончит ее, поэтому есть все надежды на последующие сезоны. Спустя 5 лет спокойной жизни прошлые тайны всё же встанут между Джоэлом и Элли. И остается гадать, смогут ли они примириться с ними, чтобы противостоять антагонисту Эбби, или же борьбу продолжит кто-то один.

«Очень странные дела», 5-й сезон (16+)

Одна из загадок — как создатели обыграют то, что по сюжету герои еще должны быть детьми, но актерам уже по 20 лет Источник: кадр из сериала «Очень странные дела» (16+), реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви, Netflix, с 2016 года











Многие фанаты не могут поверить, что в 2025 году выйдет финальный сезон «Очень странных дел». История в стилистике Америки 80-х о девочке с необычными способностями дала новую волну популярности историями в духе Стивена Кинга и Стивена Спилберга.

Создатели предпочитают сохранять интригу о подробностях финала, но известно, что больше внимания будет уделено Уиллу, с пропажи которого и начался когда-то первый сезон. Кроме этого, увеличится количество мрачноты и мистики, ведь Изнанка уже в конце четвертого сезона проникла в наш мир. Появления новых персонажей ждать не стоит, но возвращение монстра Векны и битва с ним точно будут.

«Метод», 3-й сезон (18+)

Возможно, именно такой будет взгляд у Меглина, когда он увидит, что у одного из маньяков облик Никиты Кологривого Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Среда», с 2015 года











История о следователе Родионе Меглине и его необычном методе ловить маньяков стартовала еще в далеком 2015 году. Каждая серия отводилась под отдельную историю преступника, а общий сюжет держала интрига: кто скрывается под личиной «ты-меня-не-поймаешь» и удастся ли Родиону в исполнении Константина Хабенского его раскусить.

В первых двух сезонах компанию Родиону составляла стажерка Есения в исполнении Паулины Андреевой. Во втором сезоне она даже пыталась сама применить секретный метод и стать сыщиком покруче Шерлока Холмса. Фанаты не особенно оценили смену главных персонажей и выхода на первый план Есении, и среди героев третьего сезона она не заявлена. Зато к касту присоединилась Анна Савранская, известная по фильму «Лед-3» (6+). О сюжете нового сезона информации мало, Юрий Быков, который вернулся к посту режиссера, планирует уменьшить количество маньяков и показать больше глубины персонажей.

«Рыцарь семи королевств» (18+)

У рыцаря Дункана прозвище Высокий — первый звоночек, что он может стать главным крашем 2025 года Источник: кадр из сериала «Рыцарь семи королевств» (18+), реж. Сара Адина, Оуэн Харрис, студия HBO Entertainment и Warner Bros. Discovery, 2025 год











Пока продолжение истории дома Таргариенов находится в производстве до 2026 года, HBO решил порадовать фанатов «Льда и Пламени» (16+) другим расширением вселенной. Сериал «Рыцарь семи королевств» вернет нас на 90 лет до начала «Игры престолов» (18+).

В планах у создателей уйти от эпических государственных историй, а настроить вектор на раскрытие истории рыцаря Дункана, который поднялся с низов до командующего Королевской гаванью. Раскрытие персонажа обещает быть поистине любопытным, ведь не просто так Джейме Ланнистер ставил себе Дункана в пример и стремился достичь таких же высот.

«Добро пожаловать в Дерри» (18+)

Зайдет ли сериал, можно судить уже из того, насколько вас пугает улыбка Пеннивайза Источник: кадр из сериала «Добро пожаловать в Дерри» (18+), реж. Андрес Мускетти, Warner Bros. Television, 2025











Год без очередной картины по вселенной Стивена Кинга? Не слышали! В 2025-м на экраны выйдет предыстория монстра Пеннивайза, главного злодея истории «Оно» (18+) и «Оно 2» (18+). «Добро пожаловать в Дерри» станет сюрпризом даже для преданных фанатов короля ужасов, ведь тот никогда в книгах не освещал историю злобного клоуна и сейчас в создании сериала не участвует.

Действие развернется в 60-х в выдуманном городке Дерри штата Мэн за 27 лет до действий в фильме «Оно». Создатели планируют не скупиться на страшные сцены, так что готовимся вздрагивать от появления Билла Скарсгарда и его жуткой улыбочки.

«Черное зеркало», 7-й сезон (18+)

Режиссер Уильям Бриджес — большой фанат «Звездного пути», и он решил это ни капли не скрывать Источник: кадр из сериала «Черное зеркало» (18+), реж. Тоби Хэйнс, Netflix, с 2011 года











В 7-м сезоне фантастической антологии о мире будущего создатели не изменят себе и каждую серию посвятят новым историям. Их сюжеты пока неизвестны, но одна точно станет продолжением USS Callister из 4-го сезона. Напоминаем, что в ней действие разворачивается в многопользовательской игре. Один из ее создателей замкнут в реальной жизни, а в виртуальной — капитан целого космического корабля. Да только члены экипажа не обычные NPC, а герои, созданные с помощью ДНК его коллег. И они точно находятся там не по своей воле.

«Уэнсдей», 2-й сезон (14+)

Так выглядят три типа фанатов, которые узнали, что второй сезон будет еще жестче: расстроены дети, радостные взрослые и те, кто смотрит сериал ради Кэтрин Зеты-Джонс Источник: кадр из сериала «Уэнсдей» (14+), реж. Тим Бёртон, Netflix, с 2022 года











Выход сериала об Уэнсдей Аддамс фанаты Тима Бёртона ждали в предвкушении. И получили подростковую историю о дочке Гомеса и Мартиши, которую родители отправляют в закрытую школу Nevermore. Там она строит свои первые отношения, параллельно разгадывает тайны прошлого и пытается спасти всех от маньяка. Сериал получился легкий, с нотками комедии. И в 2025 году Бёртон готовится продолжить историю Уэнсдей.

Исполнительница главной роли Дженна Ортега во втором сезоне выступит не только как актриса, но и как продюсер. О сюжете известно лишь то, что от подростковой драмы он уйдет больше в мистику и хоррор. Так что оборотням, вампирам и другой нечисти на экране быть! А вот о любовной линии после событий первого сезона на время можно забыть.

«Медведь», 4-й сезон (18+)

Джереми Аллен Уайт для роли работал в ресторанах и общался с шефами, а некоторые зрители до сих пор ему не верят на экране Источник: кадр из сериала «Медведь» (18+), реж. Кристофер Сторер, Джоэнна Кало, Рами Юссеф, FX Productions, с 2022 года











Три сезона зрители наблюдали, как шеф-повар Карми спасает семейный ресторан, который достался ему от брата. Из невзрачной забегаловки к последним сериям он уже сделал его рестораном высокой кухни, но на этом, кажется, путь Карми не окончен.

В новом сезоне герою нужно будет научиться держать ресторан, прислушиваться к команде и совмещать работу и романтические отношения. Получится ли у него или финалом сезона станет упадок лучшего шефа — узнаем в 2025 году.

«Белый лотос», 3-й сезон (18+)

Если вы большой фанат российских шоу, то сможете найти в одном из них отсылку к заставке и саундтреку сериала «Белый лотос» Источник: кадр из сериала «Белый лотос» (18+), реж. Майк Уайт, HBO Entertainment, с 2021 года











Каждый сезон в один из отелей «Белый лотос» заезжают постояльцы, и начинается куча-мала. Измены, убийства, воровство — и всё это с прекрасными видами. Первый сезон разворачивался на Гавайях, второй — на Сицилии, а третий перенесет в Таиланд.

Что на этот раз учудят богатые гости, пока неизвестно, но интриги и скандалы постепенно начинают выходить с экрана в реальную жизнь. Так, в начале 2024 года российские фанаты сериала не оценили решение HBO отказать в роли Милошу Биковичу, который присоединился к касту в январе. На данный момент среди исполнителей главных ролей: Джейсон Айзекс, известный по образу Люциуса в «Гарри Поттере» (12+); Эйми Лу Вуд, получившая известность после сериала «Половое воспитание» (18+); Паркер Поузи, ранее снимавшаяся в фильмах «Вам письмо» (6+) и «Милашка» (18+).

«Рассказ служанки», 6-й сезон (18+)

В 2017 году «Рассказ служанки» получил «Эмми» как лучший драматический сериал, может, в 2025-м и Элизабет Мосс получит статуэтку Источник: кадр из сериала «Рассказ служанки» (18+), реж. Майк Баркер, Элизабет Мосс, Кари Скогланд, MGM Television, с 2017 года











Финальный сезон экранизации романа Маргарет Этвуд обещает соединить все сюжетные линии, а главное — показать крушение тоталитарного общества Гилеад. Но фанаты больше всего ждут счастливого конца и воссоединения с любимым для главной героини, служанки Джун. 56 серий мы следили за множеством ее попыток сбежать из государства, где у женщин нет прав, спасти дочерей и устроить революцию. Но создатели не обещают, что финал будет предсказуем, и делают ставку на цельность истории, чем на принятые стандарты.