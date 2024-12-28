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Развлечения К Новому году готовы? обзор Красочные новогодние открытки в советском стиле: вам точно захочется поделиться ими с близкими

Красочные новогодние открытки в советском стиле: вам точно захочется поделиться ими с близкими

Ничего душевнее вы сегодня уже не увидите

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В этот Новый год мы решили вспомнить, какими душевными были советские открытки

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Новый год — один из самых теплых праздников. В это время мы собираемся за общим столом, делимся приятными воспоминаниями и планами на будущее. К кому-то приезжают дети, учащиеся в других городах. Кто-то и сам не прочь приехать к ним хоть на край света. А еще это время, когда отовсюду звучат поздравления и приятные пожелания. Если вы тоже намерены поделиться теплом с близкими, то у нас для этого есть десять праздничных изображений. Подготавливая их, мы вспомнили, что советские новогодние открытки отдавали каким-то особенным добром, и сделали стилизованные поздравительные карточки, глядя на которые кажется, что вокруг наступает оттепель.

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Если вы хотите приложить к новогодним открыткам несколько приятных слов, то у нас на этот случай есть поздравления с Новым годом — волшебные пожелания в стихах и прозе, составить которые нам помогли некоторые классики.

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Для тех, кто задается вопросом, что бы такого вкусного употребить внутрь на Новый год, у нас есть 5 рецептов настоек с непередаваемым ароматом праздника. Только имейте в виду, что чрезмерные возлияния еще никого до добра не доводили — знайте меру и не превращайте дегустацию в запой, чтобы не испортить праздник и не разрушить собственный организм.

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Если же вы хотите как можно дольше продержаться на ногах, ознакомьтесь с пятеркой коктейлей, которые и праздничное настроение поднимут, и до курантов вас не усыпят.

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А поскольку одна из новогодних традиций — включать ТВ — никуда еще не делась, мы узнали, что покажут по телевизору на Новый год.

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Те, кто верит, что в Новый год нужно одеться под стать символу наступающего года, могут почерпнуть вдохновение в нашем модно-астрологическом обзоре. Зная, что не стоит надевать, вы, возможно, будете чуть удачливее в 2025-м.

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Если же вы всё еще раздумываете над тем, что подарить на Новый год близким и дальним людям, мы вам, конечно, вряд ли подскажем, не зная вкусов отдельно взятого человека, зато точно знаем, что нельзя дарить на Новый год — в список запрещенки попали совсем неожиданные предметы.

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Тех же, кто думает, что приготовить на Новый год, но устал от классики, могут впечатлить 8 необычных рецептов оливье — с ананасами, яблоком, сыром и без майонеза.

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Хочется совсем чего-то экстравагантного? Держите 5 рецептов вкусных и необычных салатов на Новый год.

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А тем, кто традиционно слишком занят и делает всё в последний момент, напомним, что у нас есть 7 блестящих идей новогоднего маникюра для вашего неотразимого образа.

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А вы дарите открытки на Новый год?

Обязательно, это же такая память
Не считаю необходимым
Во-первых, это красиво
Хватает и подарка
Вообще не отмечаю Новый год
ПО ТЕМЕ
Открытки Новый год 2025 2025 год Поздравления Праздник Год Змеи СССР
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