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Развлечения «Завершит пугающие нас вещи»: астролог из Ярославля рассказала, чего ждать от 2025 года

«Завершит пугающие нас вещи»: астролог из Ярославля рассказала, чего ждать от 2025 года

Последующие 12 месяцев не будут легкими и безмятежными

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1 комментарий

Астролог Мария Орлова дала прогноз на 2025 год

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Астролог из Ярославля Мария Орлова дала прогноз на 2025 год, символом которого по китайскому календарю будет зеленая деревянная змея. Но официально год змеи начнется только с 29 января, когда наступит китайский Новый год.

— 2025 год продлевает тенденции 2024 года. Останутся тот же цвет и фактура.
Зеленый деревянный дракон уступит место зеленой деревянной змее. Причем,
дракон так или иначе схож со змеей. Поэтому, в 2025 году как бы продолжится 2024 год, но с некоторыми нюансами, — отметила Мария.

По словам астролога, змея — противоречивое существо. С одной стороны, многие боятся этого присмыкающегося, так как оно может представлять опасность для жизни. С другой стороны, у многих народов змея — олицетворение мудрости, трансформации, обогащения. При этом дерево — символ роста и развития. Зеленый цвет отвечает за
благополучие, финансы, любовь, умение находить выход из любой ситуации.

— 2025 год будет для многих пробивным, благоприятным и подарит
большое количество перспектив и развития, особенно через упорство и хитрость, — рассказала Мария.

Также она добавила, что покровителем 2025 года будет планета Марс, которая до конца февраля находится в ретроградном движении.

— Это означает, что первые месяцы нового года мы будем возвращаться к прошлым делам, отношениям, ситуациям, завершать их, получая различный опыт, в том числе и негативный. И только с приходом весны почувствуем новое веяние наступившего года, — сообщила астролог.

Цифрой 2025 года, по словам Марии, будет девятка.

— Это высшее, сакральное и мощное число, которое олицетворяет собой завершение, подведение итогов и получение результатов. Девятка — это полный законченный цикл. Она символизирует духовность, очищение и мудрость, — пояснила она.

В целом, по мнению астролога, 2025 год окажется очень значимым во всех сферах жизни.

— Он не будет легким и безмятежным, но при этом завершит многие страшные и пугающие нас вещи, положит конец тем ситуациям, которые начались девять лет назад. Подведет кармические итоги как стран в целом, так и каждого человека в частности, — заключила специалист.

Ранее Мария Орлова дала прогноз для всех знаков зодиака на период ретроградного Марса.

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Комментарии
1
Гость
1 час
с колен встанете и жизнь наладится
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