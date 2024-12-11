У Близнецов пройдется по деньгам, у Львов по здоровью: чего ждать от ретроградного Марса

Астролог рассказала о влиянии ретроградного Марса на знаки зодиака Источник: Городские порталы, Мария Орлова / Vk.com











Планета действий, агрессии, жизненной силы и активности Марс перешла в ретроградное движение. Оно началось 7 декабря и завершится 26 февраля 2025 года.

О ретроградном движении планеты в астрологии говорят, когда из-за расположения орбит и разницы в скоростях движения планет с Земли кажется, что та или иная планета пошла вспять. На самом деле небесные тела продолжают двигаться вперед.

— В это время вы можете почувствовать отсутствие внутренней энергии и силы. Что-то будет не получаться с первого раза. Повысится напряжение, мы можем злиться на себя и других, без необходимости выяснять отношения с людьми. У многих может начаться апатия и даже депрессия. В этот период усиливается не только внутренний градус напряжения, но и внешний. Это значит, что может обостриться обстановка между воюющими странами. Становится больше огня, пожаров, террора, — предупредила астролог из Ярославля Мария Орлова.

Она посоветовала всем беречь себя. Особенно это касается Овнов, Раков, Львов и Стрельцов.

Мария Орлова рассказала, к чему готовиться представителям каждого знака зодиака.

Овен

Ретроградный Марс может устраивать вам мелкие или крупные пакости в темах движимого и недвижимого имущества. Например, при продаже или покупке квартиры, машины, дачи, земельного участка могут случаться какие-то непредвиденные ситуации, обнаруживаться подводные камни, о которых раньше не шло речи. И вам придется тратить гораздо больше сил, энергии и времени на решение этих проблем.

Также ретроградный Марс может бить по вашему эмоциональному состоянию, психике. Наружу могут выйти какие-то страхи, эмоции, связанные с недвижимостью вашей семьи, вашего близкого окружения. Возможно, придется обратиться за помощью к психологу.

Телец

Вам нужно быть более внимательными и бдительными за рулем, не лихачить, не рисковать понапрасну. Следите за техническим состоянием вашего автомобиля. Если что-то застучало, зазвенело, сразу обращайтесь в автосервис, устраняйте неполадки, чтобы это не вылилось в какие-то крупные проблемы. Если вы занимаетесь спортом, то лучше сейчас не увеличивать нагрузки, потому что велика вероятность каких-то травм, особенно верхней части спины, рук.

Близнецы

Сейчас вам захочется каких-то покупок, часто необдуманных и незапланированных. Деньги могут разлетаться, а покупки не принесут ожидаемого удовольствия. Поэтому главный совет для вас — не тратить деньги без необходимости. Также не стоит вкладывать деньги в непроверенные источники.

Кроме того, вам следует беречь уши, горло, нос, зубы, а также глаза.

Рак

Ретроградный Марс находится в вашем знаке зодиака, в секторе нашей личности. До конца февраля 2025 года он будет раскачивать эмоциональное и физическое состояние Главная рекомендация для вас — не принимать каких-то резких и необдуманных решений, не совершать поспешных действий. Нужно сначала сесть, успокоиться, дать себе время обдумать и уже потом принимать решения.

Не ссорьтесь со своим партнёром, с коллегами по работе, с начальством. Не рубите с плеча, не спешите заканчивать отношения. Берегите свое эмоциональное и физическое состояние (особенно голову). В этот период вам могут помочь практики гармонизации — водные процедуры, баня, массаж, спорт. Но без фанатизма — не нагружайте позвоночник.

Лев

Вам нужно следить за собой, за своим здоровьем — психологическим и физическим. Старайтесь сокращать нагрузки. В том числе, не стоит ставить какие-то рекорды в спортзале, так как они могут выйти вам боком.

Откажитесь от незапланированных расходов, потому что потом можете пожалеть об этом. Покупки не принесут вам удовольствия. Заграничные поездки сейчас также не совсем хороши и благоприятны. Старайтесь высыпаться, пейте витамины, занимайтесь йогой, также для вас будут полезны все водные процедуры.

Дева

Марс проходит по темам вашего бизнеса и финансов. Поэтому вам не рекомендуется спонтанно начинать новый бизнес, не продумав все детали. Подумайте много раз, если вам предлагаются выгодно во что-то вложиться, продать квартиру и положить деньги под проценты — вы можете проиграть.

Берегите отношения с друзьями и со старшими родственниками — в этот период они могут принимать острый характер. Сглаживайте углы, старайтесь не конфликтовать. Берегите ноги.

Весы

Марс проходится по теме вашей деятельности, профессиональной реализации. Здесь могут возникать какие-то проблемы, решение которых потребует от вас дополнительной энергии, времени, ресурсов и сил. Но решать их придется в любом случае.

Также сейчас у вас не самое лучшее время, чтобы менять работу, увольняться и в целом делать какие-то резкие, необдуманные поступки, которые связаны с вашей деятельностью. Могут ухудшаться отношения с коллегами, начальством, подчиненными. Если они вам дороги, старайтесь как-то сглаживать углы, контролируйте свои эмоции.

Скорпион

У вас могут возникнуть неприятности в поездках, путешествиях, при переезде, особенно за границу. Если у вас запланировано такое событие, то нужно все заранее продумать, максимально к нему подготовиться. А, если возникнут какие-то непредвиденные ситуации, не стоит впадать в панику. Решайте все по факту.

Если вы сейчас учитесь или только начинаете обучение, будьте готовы к тому, что здесь возникнут какие-то трудности, которые нужно будет решать.

Также в этот период могут ухудшаться отношения с отцом, начальством. Если вам дороги эти отношения, будьте более терпимыми, сглаживайте неровные углы.

Стрелец

Вам нужно быть очень внимательными за рулем и с темой транспорта вообще. Не рискуйте на дороге, следите за техническим состоянием своего автомобиля, сразу устраняйте неполадки.

Также в этот период необходимо следить за своим здоровьем, потому что могут напомнить о себе старые хронические заболевания. Также держите на контроле темы страхования, наследства — в них также могут возникать какие-то шероховатости.

Козерог

Марс пройдется по теме вашей личной жизни. Эмоции, скорее всего, будут выплескиваться на ваших партнеров. Если вам эти люди дороги, пожалейте их, проявляйте больше терпимости и уважения, старайтесь сглаживать острые углы.

В этот период к вам могут возвращаться бывшие партнеры. В этом случае придется принимать решение, нужен вам этот человек из прошлого или нет.

Не совсем благоприятный период для переездов и путешествий.

Водолей

У вас ретроградный Марс может поднимать какие-то старые ситуации, которые связаны с работой, каждодневными задачами, бытовыми вопросами. Все это может накручивать вас эмоционально. Лучший выход — расслабиться, снять напряжение в спортзале, сходить на массаж, на какие-то водные процедуры. Высыпайтесь.

Рыбы

У вас ретроградный Марс в первую очередь будет бить по теме ваших детей, отношений с ними. Возможно, придется решать какие-то сложные непредвиденные ситуации, задачи. Наберитесь терпения, все будет хорошо, все решаемо.