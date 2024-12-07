«С дивана угадывать легче»: как мама с 16-летним сыном побывали на «Поле чудес» и познакомились с Якубовичем

Источник: Наталья Сахно / личный архив











39-летняя жительница Барнаула Наталья Сахно побывала на легендарной программе «Поле чудес» (12+) на Первом канале. В интервью NGS22.RU она рассказала, почему решила отправиться на шоу и как познакомилась с его бессменным ведущим Леонидом Якубовичем.

Волею случая

Наталья поездку на Первый канал не планировала — все получилось случайно.

— Как-то с подружкой разговаривали, возникла тема о «Поле чудес», вспомнила, что в детстве хотела туда поехать. Сама я программу давно не смотрела. И бывает же такое, потом случайно в телефоне наткнулась на анкету и решила заполнить ее, — вспоминает она.

Наталья написала о своей нереализованной детской мечте, даже не надеясь, что ее выберут как участницу шоу. Однако ответы не затерялись и вскоре ей перезвонили сотрудники Первого канала.

— Я разволновалась и даже испугалась, потому что никогда не принимала участия в подобных проектах. Я заявку-то отправляла не всерьез и не ожидала, что всё закончится поездкой в Москву. Не надеялась, что анкету кто-то прочитает. А тут так быстро ответили и сказали: «Приезжайте», — рассказывает счастливица.

После этого Наталья начала собираться в дорогу. Поскольку к Леониду Аркадьевичу не принято ездить с пустыми руками, она созвонилась с местными кондитерской и чайной компаниями, а также с халвичной фабрикой. Те откликнулись, и в Москву Наталья отправилась с гостинцами.

— Я тогда была в отпуске, поэтому не пришлось отпрашиваться на работе и говорить, куда еду. Да и до последнего не верилось, что это действительно реальность, хоть с Первого канала и пришло официальное приглашение с подписью. Думала, ну поедем, если что, по Москве погуляем, — говорит Наталья.

Первый канал предоставил ей номер в гостинице недалеко от Останкино. А вот дорогу себе и 16-летнему сыну, который поехал ее поддержать, Наталье пришлось оплачивать самостоятельно.

Камера, мотор

В Останкино Наталья приехала к девяти утра. Следующие три часа она провела за подготовкой: нужно было отдать подарки и нарядиться — перед камерами предстала в ярко-красном платье, купленном для новогоднего корпоратива на работе.

Источник: Наталья Сахно / личный архив











— Я была в первой тройке, поэтому нас пустили в студию порепетировать выход, как будем махать, приветствовать зрителей. Я еще первая выходила, это было волнительно, конечно, на каблуках, там высокие ступеньки, — отмечает она.

Помимо этого, перед съемками организаторы шоу разрешили участникам попробовать покрутить барабан.

— Он такой массивный, вообще не картонный, там внутри что-то, наверное, тяжелое. Он, кстати, когда крутится, звука нет, движется в тишине. Только для телевизора добавляют музыку, — отмечает Наталья.

Сами съемки длились чуть больше трех часов. Тему выпуска, по которой будут вопросы, герои программы узнали уже в студии. До того ее держали в тайне. В этот раз в центре внимания оказались домашние птицы. Первой тройке пришлось отвечать на вопрос о том, как на Руси называли курицу, которая переставала нестись.

— Во время съемок время летело быстро, потому что нервы, волнение, много камер, людей. Эмоции зашкаливали. На записи даже видно, как я переживаю. Чувствуешь себя как на экзамене. Вроде что-то в голове есть, а всё, что ты хотел сказать, забыл. Нам перед съемками так и говорили, что всё, что мы планируем сказать, забудем. Всё вообще пойдет не по плану, потому что Леонид Аркадьевич разговаривает с тобой и беседа перескакивает на какие-то другие темы, — вспоминает Наталья.

Леонид Якубович произвел на нее сильное впечатление. Перед записью шоу он зашел к участникам передачи и поддержал их.

Источник: Наталья Сахно / личный архив

— Видно, что он интеллектуальный и начитанный. У него интересный ход мыслей. Он настроил нас на съемки, не говорил при этом «не волнуйтесь», но суть была такая. Передал свою поддержку, — отмечает Наталья.

Кстати, сын, который поддерживал мать из зала, вышел пожать руку знаменитому телеведущему. Эта идея, как признаётся Наталья, пришла ей в голову за день до съемок, когда всех участников собрали в Останкино для инструктажа.

— Я не планировала, что он будет выходить. Но работники канала сами предложили, что, может, кто-то из тех, кто приехал поддержать, хочет выйти, пожать руку Леониду Аркадьевичу. Тут мне в голову и пришла мысль, говорю: «Мой сын выйдет». Якубович, до того как его позвал, пил с другим участником из моей тройки сырые яйца. Я испугалась, что сыну тоже предложат. Но нет, они просто познакомились, поговорили. Многое, конечно, не попало в эфир. Он [Якубович] еще намекнул сыну, что маме нужно цветы подарить, — говорит участница шоу.

После победы в первой тройке Наталья отправилась в гримерку ждать финал. Там привела нервы в порядок — всё-таки первый опыт перед камерами, — а потом решила почитать про птиц, которые стали темой выпуска.

— Сроду таких слов, которые были загаданы, не встречала. Мы находились в гримерке. Подглядывать за вторыми, третьими тройками было нельзя. И сильно ходить — тоже. С одной стороны же сидят зрители, а с другой находятся операторы, — отмечает Наталья.

Источник: Наталья Сахно / личный архив











Попав в тройку финалистов, Наталья не смогла поймать удачу за хвост и ответить на вопрос о том, как называли древнеегипетское божество в виде белого гуся. Победа была близка, но, как подчеркивает участница, во время съемок сильно мешают нервы и стресс.

Всего, по ее словам, из трехчасовых съемок в эфир попало около 40 минут. По телевизору выпуск показали примерно через месяц после записи. На дату эфира Наталья планировала позвать друзей, однако незадолго до этого попала в больницу, поэтому шоу пришлось смотреть с телефона в палате. При этом, как отмечает Наталья, она не ожидала, что так много знакомых узнает ее в программе.

— Было очень много звонков и сообщений. Писали и мужу, и сыну, и маме моей. Интересовались, что да как. Даже те, кто был не в курсе, что я участвовала, увидели и узнали меня. Я вообще думала, что «Поле чудес» уже никто не смотрит, а оказывается, смотрят все, — отмечает Наталья.

С дивана виднее

Наталья осталась довольна поездкой. Похвалила съемочную группу. Она, по ее словам, работала быстро и слаженно — сотрудники отвечали на все вопросы участников и не допускали заминок.

Однако, как отмечает Наталья, отгадывать слова, стоя перед барабаном, очень сложно.

— Конечно, когда сидишь дома на диване, ты расслаблен, с тобой никто не разговаривает и всё гораздо легче. А когда ты стоишь там, на тебя направлены камеры, смотрят люди в зале и вся съемочная группа, соображаешь медленнее и еще нервничаешь, — говорит Наталья.

Источник: Наталья Сахно / личный архив

На память о съемках в «Поле чудес» у Натальи остались аэрогриль, книга со стихами Леонида Якубовича и куча фотографий. Она продолжает поддерживать связь с участниками первой тройки и отмечает, что программа подарила ей множество ярких эмоций.