«Сказали — главное, не плакать». Бизнесвумен, покорившая американца, — о закулисье «Давай поженимся» и общении с Гузеевой

На шоу Кристине пришлось танцевать Источник: личный архив Кристины Махнюк











В начале октября 28-летняя Кристина Махнюк из Бийска стала одной из участниц шоу «Давай поженимся» (16+) и покорила сердце русского американца Хантера. Наши коллеги из NGS22.RU выяснили у героини, как сложились ее отношения с женихом, зачем она ходила на шоу и как проходили съемки.

Дислексия не помешала

Девушка с детства мечтала стать телеведущей Источник: Городские порталы

Кристина с детства мечтала быть телеведущей, родители поддерживали начинания — мама возила дочь на журналистские пленэры, когда в Бийске об их существовании практически никто и не знал. В детстве Кристина писала стихи и публиковалась в газетах:

— Мама рассказывала, что я была озорная. Бегала и пела в расческу, воображала себя певицей. Ну справедливости ради, пару песен всё же записала. Тогда думалось, стану актрисой или телеведущей, — рассказывает девушка.

Кристина получила журналистское образование, а в 22 года попробовала себя в роли ведущей утреннего шоу на СТС в Новосибирске. Так начала свою карьеру на телевидении даже несмотря на проблемы с устной речью:

— У меня дислексия. В школе я могла вслух читать какой-то текст, запаниковать и сбиться, будто забуксовала. Есть психологический момент: я вижу слово и не воспринимаю его, не могу прочитать. Пока работала на телевидении, спасалась перечитыванием сценария, в прямом эфире у меня не было возможности ошибиться. Часто спасал второй ведущий, чутко ощущал такие моменты. А вот на ТНТ как-то раз не взяли из-за того, что я опоздала и переволновалась.

«Уже нет времени выбирать жениха»

Спустя время девушка переехала в Москву и устроилась на телеканал «Пятница», была редактором монтажа. Обрела множество связей, благодаря чему и попала на свое первое шоу «Богиня сыска» (16+), причем в роли участницы.

— На «Пятнице» собирала разные проекты — «На ножах» (16+), «Орел и решка» (12+). В общем, знаю, как из одного материала на шоу может появиться другой, причем довольно субъективный. На «Богиню сыска» позвала хорошая подруга, а продюсеры сразу оценили визитку. Я в ней шутила, что мне 28 лет и уже критерии по выбору мужчины снижены до предела: главное, чтобы были две руки, две ноги и голова. Выбирать времени нет, — рассказывает девушка.

Кристина была в отношениях 10 лет, но разошлась с молодым человеком и потерялась — перестала понимать, какой мужчина ей нужен, начала лучше узнавать себя. Поэтому походы на любовные шоу не воспринимает как возможность найти себе мужа, но не исключает, что и на телевидении можно обрести свое счастье. Говорит, ухажеров возле нее достаточно:

— Я воспринимаю шоу как классные приключения, но жду своего человека. Может быть, немного дебильного, но своего.

«Главное — не плакать»

В «Давай поженимся» Кристину тоже пригласили редакторы шоу. Она хотела отказаться несколько раз — боялась, что из нее начнут доставать слишком личные моменты прошлых отношений. В конце концов согласилась и пошла, как говорит девушка, по приколу.

— Я знала, как некоторые люди не выдерживают натиска эмоционального давления от небезызвестных Ларисы и Розы. Всё равно страшно, тебя показывают на всю Россию. При том задают каверзные вопросы, можешь растеряться от того, что вокруг куча камер и людей, а на тебя давят. Но подумала, что буду вспоминать это как веселый и кринжовый опыт.

Всю программу невесту поддерживала подруга Источник: личный архив Кристины Махнюк

По словам невесты, участниц курируют редакторы, помогают на этапе подготовки к шоу и поддерживают во время съемок. Они сразу сказали девушке, что надо быть готовой к разному, главное — не плакать, несмотря на любые выходки ведущих. Но в этот раз шоу прошло довольно спокойно, хоть и волнительно.

Идеи сюрпризов в этот раз невестам тоже придумали редакторы. Буквально за час до программы Кристине сказали, что она будет танцевать импровизацию с русским народным ансамблем, — пришлось выкручиваться, вспоминает девушка.

— Я тогда подумала, что это подстава какая-то, но жениху, американцу Хантеру, танец понравился. Он потом в конце сказал, что я очень харизматичная и клево станцевала. Кажется, поэтому и выбрал.

А вот холодец и сельдь под шубой иностранец не оценил, их девушке в кадр тоже дали редакторы.

Стали друзьями

Хантер понравился Кристине, но она до последнего не верила, что его выбор падет на нее, — ставила на Ирину, последнюю участницу. Жениха девушка не видела до встречи в эфире, поскольку съемочная группа целенаправленно создает интригу для участников, чтобы эмоции при встрече были настоящими.

— Такой жених не может не нравиться, он харизматичный, классный парень и при всём — невероятно позитивный. После программы мы с ним подружились, встречались, чтобы узнать друг друга получше, сейчас вот вместе реализуем проекты для продвижения.

По соцсетям Кристины может показаться, что после программы они с Хантером всё же начали встречаться, поскольку блогеры снимают ролики об отношениях иностранца и русской. Но на самом деле участники шоу поддерживают дружеские отношения, а такой контент используют лишь как способ раскрутки — недавно в одном из аккаунтов девушки стало 10 тысяч подписчиков.

Сейчас у Кристины свой бизнес — небольшой продакшен, где создают рилсы под ключ для блогеров и экспертов