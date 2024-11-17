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Развлечения обзор Корону «Мисс Вселенная» взяла девушка из Дании: 10 фото новой королевы красоты

Корону «Мисс Вселенная» взяла девушка из Дании: 10 фото новой королевы красоты

В последний раз страну отметили на конкурсе 60 лет назад

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7 комментариев

Виктории Кьер Тейлвиг 21 год, и это ее вторая победа в конкурсах красоты

Пока мы спали, в Мексике подвели итоги 73-го ежегодного конкурса «Мисс Вселенная». Корона победительницы в этот раз досталась участнице из Дании Виктории Кьер Тейлвиг. Она оставила позади 125 конкуренток из других стран мира.

Новая королева красоты — танцовщица, чемпионка Европы и мира. Но жюри конкурса она покорила не танцами, а осанкой и красноречием.

Виктория Кьер Тейлвиг — предприниматель в сфере красоты, начинающий юрист и защитница животных.

Победительнице конкурса «Мисс Вселенная» 21 год, она из небольшого городка Сёборг, что находится в 40 км от Копенгагена.

В 2023 году Виктория завоевала корону «Мисс Вселенная Дания».

— Я ждала этого момента всю свою жизнь, — отметила девушка, после того как взяла новый титул.

Дания еще не выигрывала в конкурсе «Мисс Вселенная». До сих пор самым громким достижением страны в этом первенстве было звание «Первая вице-мисс», но это было еще в 1963 году.

В звании «Мисс Вселенная» Виктории предстоит провести серию мероприятий, в которых девушке пригодятся ее юридические навыки, приверженность расширению прав человека и возможностей других.

В финальном туре Тейлвиг победила мисс Нигерия Чидимму Адетшину. Мисс Мексика Мария Фернанда Бельтран стала второй вице-мисс. Мы недавно, кстати, показывали фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» 2024 года, чтобы вы могли получше их рассмотреть.

Корону «Мисс Вселенная» на Викторию надела победительница прошлого года, 24-летняя Шейннис Паласиос из Никарагуа.

В топ-12 участниц конкурса «Мисс Вселенная» в 2024 году вошли девушки из Таиланда, Боливии, Венесуэлы, Аргентины, Пуэрто-Рико, России, Чили, Канады и Перу.

Россию на конкурсе представляла 18-летняя Валентина Алексеева. Она оказалась одной из самых молодых участниц на конкурсе и одной из самых высоких. Но этих качеств оказалось недостаточно, чтобы взять первое место.

Длине ног российской участницы многие позавидуют

Не так давно мы, кстати, показывали фото российской участницы «Мисс Вселенная» во всей красе.

Коллеги, как вам новая «Мисс Вселенная»?

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Комментарии
7
Гость
1 час
Горжусь что живу в Kongeriget Danmark!
Гость
31 минута
Да, нижние конечности как у моего средневозрастного верблюда. С этим даже в первую десятку не пускают. А за 12-м местом не стоило и ехать. Позорище.
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