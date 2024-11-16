Бузова страстно поцеловалась на сцене и чуть не забросила карьеру певицы: звездные новости недели

Ольга Бузова отметила годовщину карьеры Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Ольга Бузова была готова отказаться от карьеры певицы из-за своего бывшего мужа, а на Лолиту напали 50 мужчин. Linkin Park выпустили новый альбом спустя семь лет после самоубийства фронтмена и представили новую солистку.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у селебрити на этой неделе.

Новая внешность жены Цекало

Жена продюсера Александра Цекало — Дарина Эрвин изменилась до неузнаваемости. Ее заподозрили в новых пластических операциях.

На свежих фотографиях девушки бросаются в глаза довольно крупные, торчащие уши. Действительно, в Азии есть тренд на лопоухость, и местные девушки ложатся под нож, поскольку считают, что это делает лицо более изящным и молодым.

Жена Цекало изменила внешность Источник: Admin.Anshlad / T.me











Фанаты разделились на два лагеря. Кому-то понравилась новая внешность Эрвин. Они сочли ее необычной и привлекательной. Другие же сравнивали с инопланетянкой или даже гремлином.

Однако девушка отрицает наличие хирургического вмешательства.

— Так вы из тех, кто считал, что я делала пластические операции на груди и ягодицах? Что же теперь? У вас закончились теории? Теперь это уши, хм, — написала в Instagram (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В 2018 году Дарина Эрвин познакомилась с Александром Цекало. Вскоре они поженились. Сейчас супруги вместе живут в Лос-Анджелесе. Дарина — четвертая жена Цекало. Ради нее продюсер оставил Викторию, сестру певицы Веры Брежневой, с которой у него дочь Александра и сына Михаил. Подробнее о жизни и браках продюсера рассказали наши коллеги из Starhit.ru.

Новый альбом Linkin Park

После 7-летнего перерыва группа Linkin Park выпустила альбом From Zero. Он стал первой пластинкой группы с новой солисткой Эмили Армстронг после смерти Честера Беннингтона. Ее представили только 6 сентября 2024 года.

В альбоме 11 треков:

From Zero (Intro). The Emptiness Machine. Cut The Bridge. Heavy Is The Crown. Over Each Other. Casualty. Overflow. Two Faced. Stained. IGYEIH. Good Things Go.

Мировой тур Linkin Park в поддержку альбома стартует 31 января 2025 года в Мехико, а завершится 15 ноября того же года в Бразилии. Группа также даст концерты в странах Южной и Северной Америки, Европы и Азии. России в списке пока нет.

Солист группы Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года в день рождения своего близкого друга Криса Корнелла, фронтмена группы Soundgarden, который также прибегнул к суициду двумя месяцами ранее. Смерть солиста Linkin Park стала полной неожиданностью для членов музыкального коллектива, так как в этот день его участники планировали провести фотосессию, а через неделю — отправиться в тур. У Честера осталась жена и шестеро детей. Группу также покинул барабанщик Роб Бурдон, его место занял Колин Бриттен.

Бузова отметила 8-летие певческой карьеры страстным поцелуем на сцене

Ольга Бузова отметила 8-летие своей творческой карьеры и выступила с концертом. Девушка как всегда удивляла жаркими танцами и откровенными нарядами.

Бузова строила настоящее шоу Источник: Starhit.ru / T.me

Однако больше всего зрителям запомнился совсем не дружеский поцелуй Ольги и Олега Майами после исполнения песни «Такси».

Бузова поцеловала Олега Майами Источник: Starhit.ru / T.me

Теперь остается только гадать, это сиюминутная страсть или новые отношения одной из главных холостячек страны.

Бузова рассказала, как едва не отказалась от карьеры певицы

Ольга Бузова могла не стать певицей. Период, когда должна была выйти ее первая песня «Под звуки поцелуев», совпал с началом бракоразводного процесса с футболистом Дмитрием Тарасовым. Она просила своего директора отменить премьеру своего трека, но ей не позволили.

— Какая песня?! Отменяй! У меня рушится жизнь. Я не хочу ничего выпускать, — вспомнила Бузова. Ее в тот момент ничего не волновало кроме личной жизни, отметила певица.

Александр Ревва свел Павла Волю с Ляйсан Утяшевой

Телеведущий Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева женаты уже 11 лет. Однако пара могла и не сложится без комика Александра Реввы.

Воля во время своего шоу обратился к Ревве с благодарностью.

— Саша — человек, который в моей жизни сыграл очень важную роль. Я помню, когда ты сказал: «Не унывай», я приободрился. Ты нас познакомил с Ляйсан. И еще было несколько очень важных, значимых моментов уже в совместной жизни. Саш, будь всегда, — сказал Павел во время «Шоу Воли».

Пара поженились еще в сентябре 2012-го, в 2013-м стали родителями сына Роберта, а спустя два года — дочки Софии. Подробнее о личной жизни Воли и его творческом пути можно почитать в отдельном материале.

Киркоров поссорился с Ивлевой

Поп-король Филипп Киркоров затаил обиду на блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву. Он не дождался извинений за испорченную репутацию после «голой вечеринки».

— Я в той истории просто мимо проходил. Я там даже не был внутри. Хотя бы извиниться можно было? Так, как я огреб за всю эту историю, никто не огреб. Я по подиуму не ползал, в зал не ходил, человека с носком в глаза не видел. Я когда зашел — увидел Содом, но подумал: «Я Насте обещал». Поднялся в гримерку, подарил ей цветочки и ушел! — возмутился певец.

Промолчать Ивлеева не смогла и изящно дала понять о том, что думает о Киркорове. В своем Telegram-канале она опубликовала фото сережек в виде крыс и задала вопрос: «А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?».

Ивлева присмотрела «подарок» для Киркорова Источник: Настя Ивлеева / T.me











До «голой вечеринки» Киркоров и Ивлева дружили и даже ходили друг к другу в гости. Однако скандальное мероприятие поставило крест на их отношениях. Заезды не выдержали давления общественности, которых возмутил их внешний вид и поведение на мероприятии. О «голой вечеринке» мы рассказывали отдельно.

Лолите угрожают десятки мужчин

Киркоров не единственный, кто страдает от испорченной репутации. У певицы Лолиты пытаются сорвать концерты.

Она рассказала, что 50 мужчин поджидали ее в Ярославле. Ей смогли помочь полицейские и фанаты.

— Что они от меня хотели? Только передний зуб вставила и думала, что опять лишусь. Но спасибо залу в Ярославле, зрителям и полиции огромное спасибо, что мое тело было вне зоны действия этих 50 лбов. <…> Называется это все «Русская община», но какие вы русские, если пытаетесь своих же русских уничтожить? — возмутилась она.

Лолита рассказала об угрозах в ее адрес Источник: Starhit.ru / T.me

Выясняя, кто ее ненавистники, Милявская наткнулась на финансовые отчеты и различные махинации, и теперь требует обнародовать их.