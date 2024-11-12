«Могу себе позволить»: в Ярославскую область приехала блогер Настя Ивлеева. Где она была

Блогер Анастасия Ивлеева опубликовала свежие фото Источник: ивлеева.com в горле / t.me











Известная телеведущая и блогер 33-летняя Анастасия Ивлеева вновь посетила Ярославскую область. Прошло меньше полугода с момента, как она рассказывала в социальных сетях, что была проездом с мамой в Ростове Великом. И вот, Анастасия вновь побывала в ярославской провинции. Правда, на этот раз, блогер гуляла по Рыбинску.

— Да, в 33 года я могу позволить себе спонтанно сорваться в Углич, Рыбинск и по берегам Волги было забалдительно! ЛАЙК, если вы с тех краев, — написала Анастасия в телеграм-канале «ивлеева.com в горле» 11 ноября. (Орфография и пунктуация автора сохранена, — Прим. ред.)

Анастасия поделилась фотографиями из своего путешествия. На них блогер позирует у стилизованных под стариные вывесок в Рыбинске.

Анастасия не первый раз приезжает в Ярославскую область Источник: ивлеева.com в горле / t.me

Звезда сделала фото у памятника бурлаку Источник: ивлеева.com в горле / t.me

Анастасия поделилась фотографиями с подписчиками Источник: ивлеева.com в горле / t.me











Судя по всему, Анастасия обошла много локаций Источник: ивлеева.com в горле / t.me

Блогер прогулялась по провинциальным улочкам Источник: ивлеева.com в горле / t.me

Последний громкий скандал с участием Насти Ивлеевой случился почти год назад. Речь идет о «голой вечеринке», которую организовала блогер. В декабре 2023 года она устроила две вечеринки в московском клубе Mutabor, на обеих был дресс-код almost Naked («почти голые»). Тусовки делились по количеству гостей: на первую были приглашены селебрити — Джиган, Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и другие. На вторую же, публичную, мог прийти любой желающий по билету. После событий в московском клубе почти всех звездных участников мероприятия начали «отменять».

Самой Ивлеевой досталось больше остальных: с ней разорвали контракты рекламодатели, а сама блогерша почти перестала выходить на связь, удалив посты в соцсетях на фоне хейта со стороны аудитории.

Долгое время звезда ограничивалась лишь некоторыми сообщениями в телеграм-канале. Спустя несколько месяцев после скандала когда возмущение общественности немного утихло, в одном из телеграм-каналов размечтались о том, чтобы шоу «Орел и решка» (12+), после которого Анастасия и получила широкую известность в качестве телеведущей, проехалось по городам России.

Ответ Ивлеевой не заставил себя долго ждать. «Не поверите, в процессе», — написала звезда. Но ее заявление тут же опровергла продюсер телепередачи Нателла Крапивина, которой принадлежат права.