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Развлечения «Могу себе позволить»: в Ярославскую область приехала блогер Настя Ивлеева. Где она была

«Могу себе позволить»: в Ярославскую область приехала блогер Настя Ивлеева. Где она была

Скандальная ведущая поделилась фото

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13 комментариев

Блогер Анастасия Ивлеева опубликовала свежие фото

Известная телеведущая и блогер 33-летняя Анастасия Ивлеева вновь посетила Ярославскую область. Прошло меньше полугода с момента, как она рассказывала в социальных сетях, что была проездом с мамой в Ростове Великом. И вот, Анастасия вновь побывала в ярославской провинции. Правда, на этот раз, блогер гуляла по Рыбинску.

— Да, в 33 года я могу позволить себе спонтанно сорваться в Углич, Рыбинск и по берегам Волги было забалдительно! ЛАЙК, если вы с тех краев, — написала Анастасия в телеграм-канале «ивлеева.com в горле» 11 ноября. (Орфография и пунктуация автора сохранена, — Прим. ред.)

Анастасия поделилась фотографиями из своего путешествия. На них блогер позирует у стилизованных под стариные вывесок в Рыбинске.

Анастасия не первый раз приезжает в Ярославскую область

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Анастасия поделилась фотографиями с подписчиками

Судя по всему, Анастасия обошла много локаций

Блогер прогулялась по провинциальным улочкам

Последний громкий скандал с участием Насти Ивлеевой случился почти год назад. Речь идет о «голой вечеринке», которую организовала блогер. В декабре 2023 года она устроила две вечеринки в московском клубе Mutabor, на обеих был дресс-код almost Naked («почти голые»). Тусовки делились по количеству гостей: на первую были приглашены селебрити — Джиган, Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и другие. На вторую же, публичную, мог прийти любой желающий по билету. После событий в московском клубе почти всех звездных участников мероприятия начали «отменять».

Самой Ивлеевой досталось больше остальных: с ней разорвали контракты рекламодатели, а сама блогерша почти перестала выходить на связь, удалив посты в соцсетях на фоне хейта со стороны аудитории.

Долгое время звезда ограничивалась лишь некоторыми сообщениями в телеграм-канале. Спустя несколько месяцев после скандала когда возмущение общественности немного утихло, в одном из телеграм-каналов размечтались о том, чтобы шоу «Орел и решка» (12+), после которого Анастасия и получила широкую известность в качестве телеведущей, проехалось по городам России.

Ответ Ивлеевой не заставил себя долго ждать. «Не поверите, в процессе», — написала звезда. Но ее заявление тут же опровергла продюсер телепередачи Нателла Крапивина, которой принадлежат права.

После этого Анастасия угодила в еще один скандал, связанный уже с общепитом. Летом 2024 года состоялось открытие нового заведения звезды — азиатского бара Nudles. Реклама ресторана возмутила активистов движения «Сорок сороков», которые потребовали привлечь девушку к административной ответственности за неоднозначный слоган «Suck it», что переводится как «Соси это». Подробнее о том, на чем зарабатывает Ивлеева, мы писали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Настя Ивлеева Звезда Ведущая Блогер Рыбинск Туризм
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Комментарии
14
Гость
44 минуты
А кто круче, если драка будет Русская община или 40 сроков?
Гость
1 час
не тот город она выбрала для перезапуска карьеры, ой не тот.
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