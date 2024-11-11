Разработчики откроют бесплатный доступ к игре «Смута» в компьютерных клубах

— Такое партнерство позволит еще большему числу игроков протестировать «Смуту» на 50 тысячах качественных и мощных компьютеров и узнать историю смутного времени, — отметили в пресс-службе компании.



По словам разработчиков, графика игры требует достаточно мощного «железа», а позволить себе современный компьютер может далеко не каждый игрок. Альтернатива покупке дорогостоящего оборудования — компьютерные клубы. Ожидается, что каждый клуб-партнер получит 20 бесплатных ключей на VK Play для скачивания игры.