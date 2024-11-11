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Развлечения «Задержка на 45 минут, любимых песен не услышала»: в Ярославле прошел концерт певицы Zivert. Видео

«Задержка на 45 минут, любимых песен не услышала»: в Ярославле прошел концерт певицы Zivert. Видео

Жители города поделились честными отзывами о мероприятии

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13 комментариев

Zivert провела концерт в Ярославле

В Ярославле прошел концерт певицы Zivert (12+). Исполнительница Юлия Сытник известна своими хитами «Зеленые волны» (12+) и «Life» (18+). Она выступила в «Арене 2000» вечером 10 ноября. По данным сайта «ЯрШоу», стоимость билетов начиналась от 2000 рублей.

На выступление собралось много людей. Толпа качалась в такт любимым трекам исполнительницы. Сама Zivert поделилась в своем телеграм-канале видео с разогрева перед концертом.

В социальных сетях зрители делятся впечатлениями от увиденного. Люди разделились на два лагеря: первые утверждают, что выступление певицы прошло на высшем уровне.

— Очень красочный концерт был, — написала Анастасия Лобанова в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!».

— Я старушка, но на концерте была! Zivert классная! — написала Наталья Кононова.

— Хорошая певица, хорошие песни, отличный концерт, — поделилась мнением Наталья Чекунова.

— Я на концерте была, не понравилось одно: что концерт должен был быть в 19:00, а начала она петь в 19:45. Долго ждали, и никто не предупредил, — написала Ирина Тычинина.

А вот другая часть зрителей придерживается мнения: могло бы быть и лучше. Они также упомянули про задержку начала шоу.

— Только с концерта. Удивило, что концерт начался на час позже, разогрева не было. Публика — скукотища, сидит как в театре. Мне нравится Zivert, но на концерте не заводит. Ходила бесплатно, так что дареному коню…. Платно бы не пошла, — написала жительница города в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

— Задержка на 45 минут, хорошо, что мы были на сидячих местах, а кто стоял на танцполе — так же были недовольны ожиданием в час на ногах. Непонятная реклама какой-то новой группы. Ну, и не услышала любимых песен, — поделилась впечатлениями ярославна Юлия.

Известный журналист Олег Пилягин публиковал в своем телеграм-канале видео с подготовки к выступлению исполнительницы

Мы попытались связаться с исполнительницей и ее PR-менеджером, чтобы уточнить причину задержки, однако они не ответили на телефонный звонок. Мы отправили письменный запрос.

В самой «Арене 2000» порталу 76.RU пояснили, что задержка возникла со стороны певицы.

— Причина задержки со стороны исполнителя и его команды. Причины нам неизвестны, — рассказали 76.RU.

Певица Zivert до популярности работала стюардессой. Исполнительница с детства мечтала стать певицей и давала концерты домашним животным. О том, как она взбиралась на олимп славы, наши коллеги рассказывали в этом тексте. Там же они объясняли значение необычного псевдонима исполнительницы.

В феврале 2024 года Zivert объявляла о перерыве в карьере. Она объясняла такой шаг проблемами со здоровьем.

А вы были на концерте Zivert?

Да, впечатления — супер!
Да, но остался не в восторге
Нет, но хотел бы
Нет, я не слушаю эту исполнительницу
Я не хожу на концерты

Напомним, в нашем телеграм-канале проходит розыгрыш сертификатов в аквапарк «Тропический остров». Подписывайтесь на 76.RU в соцсетях и попробуйте попытать удачу!

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Комментарии
13
Гость
2 часа
Вы, господа, как научитесь вовремя на концерты приходить, а не в 19.00 билет к турникету прикладывать, тогда и концерты будут раньше начинаться. 90% всех задержек на концертах - это ожидание опоздавших зрителей, т.к. любой адекватный исполнитель не начнёт петь при полупустом зале. Все отговорки, что это проблемы опоздавших, не катят. Любому исполнителю нужно максимум публики, потому и ждут.
Гость
2 часа
Крупный концерт задержали на 45 минут, ой, вот так дела, вот уж невидаль)))
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