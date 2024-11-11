«Задержка на 45 минут, любимых песен не услышала»: в Ярославле прошел концерт певицы Zivert. Видео

В Ярославле прошел концерт певицы Zivert (12+). Исполнительница Юлия Сытник известна своими хитами «Зеленые волны» (12+) и «Life» (18+). Она выступила в «Арене 2000» вечером 10 ноября. По данным сайта «ЯрШоу», стоимость билетов начиналась от 2000 рублей.
На выступление собралось много людей. Толпа качалась в такт любимым трекам исполнительницы. Сама Zivert поделилась в своем телеграм-канале видео с разогрева перед концертом.
В социальных сетях зрители делятся впечатлениями от увиденного. Люди разделились на два лагеря: первые утверждают, что выступление певицы прошло на высшем уровне.
— Очень красочный концерт был, — написала Анастасия Лобанова в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!».
— Я старушка, но на концерте была! Zivert классная! — написала Наталья Кононова.
— Хорошая певица, хорошие песни, отличный концерт, — поделилась мнением Наталья Чекунова.
— Я на концерте была, не понравилось одно: что концерт должен был быть в 19:00, а начала она петь в 19:45. Долго ждали, и никто не предупредил, — написала Ирина Тычинина.
А вот другая часть зрителей придерживается мнения: могло бы быть и лучше. Они также упомянули про задержку начала шоу.
— Только с концерта. Удивило, что концерт начался на час позже, разогрева не было. Публика — скукотища, сидит как в театре. Мне нравится Zivert, но на концерте не заводит. Ходила бесплатно, так что дареному коню…. Платно бы не пошла, — написала жительница города в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».
— Задержка на 45 минут, хорошо, что мы были на сидячих местах, а кто стоял на танцполе — так же были недовольны ожиданием в час на ногах. Непонятная реклама какой-то новой группы. Ну, и не услышала любимых песен, — поделилась впечатлениями ярославна Юлия.
Мы попытались связаться с исполнительницей и ее PR-менеджером, чтобы уточнить причину задержки, однако они не ответили на телефонный звонок. Мы отправили письменный запрос.
В самой «Арене 2000» порталу 76.RU пояснили, что задержка возникла со стороны певицы.
— Причина задержки со стороны исполнителя и его команды. Причины нам неизвестны, — рассказали 76.RU.
Певица Zivert до популярности работала стюардессой. Исполнительница с детства мечтала стать певицей и давала концерты домашним животным. О том, как она взбиралась на олимп славы, наши коллеги рассказывали в этом тексте. Там же они объясняли значение необычного псевдонима исполнительницы.
В феврале 2024 года Zivert объявляла о перерыве в карьере. Она объясняла такой шаг проблемами со здоровьем.
А вы были на концерте Zivert?
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