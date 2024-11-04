Поборются за 10 млн рублей: трое ярославцев стали участниками экстремальной игры на необитаемом острове

Трое ярославцев стали участниками экстремальной телеигры «Остров сокровищ. Знаки судьбы» (16+) на СТС. Студентка Анастасия Масленникова, блогер Алина Слободянник и рыбак Николай Алексеев вместе поборются за 10 миллионов рублей.
Всего в шоу 80 участников, в финал пропустят четверых. Однако денежный выигрыш сможет получить только победитель.
Как рассказал во время съемок Николай, в случае победы потратит деньги на обучение дочери, строительство дома и часть средств направит на увеличение популяции рыб.
— Как только узнал о кастинге, подумал, что раз это остров, то рядом есть вода, а в ней и рыба, — отметил Николай Алексеев. Он более 30 лет занимается рыбалкой. — Я могу жить в любых условиях, спать под открытым небом, добывать рыбу и прокормить этим не только себя, но и других. Я рыбачил в Норвегии, Швеции, Финляндии, ловил судаков в Испании и сомов во Франции, где поймал свою самую большую рыбу — сома длиной больше двух метров.
А студентка Алина Слободянник поделилась, что выигрыш готова отдать в фонд, помогающий бездомным животным.
По правилам игры, всех участников делят на три лагеря в соответствии со стихиями воды, воздуха и земли. В своих командах они месяц пытаются выжить на необитаемом острове, проходя испытания, которые им приготовили организаторы игры. Звездный ведущий программы — Дмитрий Масленников.
Первый выпуск телеигры вышел 3 ноября. Там участники должны были пройти испытания. По итогам 12 спортсменов выбыли из проекта. Однако ярославцы успешны справились со всеми заданиями и прошли в следующий тур.