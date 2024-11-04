Поборются за 10 млн рублей: трое ярославцев стали участниками экстремальной игры на необитаемом острове

— Как только узнал о кастинге, подумал, что раз это остров, то рядом есть вода, а в ней и рыба, — отметил Николай Алексеев. Он более 30 лет занимается рыбалкой. — Я могу жить в любых условиях, спать под открытым небом, добывать рыбу и прокормить этим не только себя, но и других. Я рыбачил в Норвегии, Швеции, Финляндии, ловил судаков в Испании и сомов во Франции, где поймал свою самую большую рыбу — сома длиной больше двух метров.