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Развлечения Амбициозность, трудолюбие и интуиция: какие три знака зодиака чаще выигрывают миллионы в лотерею

Амбициозность, трудолюбие и интуиция: какие три знака зодиака чаще выигрывают миллионы в лотерею

Рассказываем, кто по статистике чаще богатеет волей Фортуны

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11 комментариев

Назвали знаки зодиака, которые чаще выигрывают в лотерею

Аналитики назвали знаки зодиака, которые чаще выигрывают миллионы в лотерею. Топ-3 опубликовали эксперты «Национальной Лотереи».

Подсчеты показали, что Овны, Рыбы и Тельцы чаще срывали крупный куш при покупке лотерейных билетов за последние два года.

— Удача при игре в лотерею может быть связана с тем, что Овны отличаются амбициозностью, Рыбы — интуицией, а Тельцы — трудолюбием и практичностью, — рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи».

«Национальная Лотерея» — новый бренд государственных лотерей, организованных Минфином России. Осуществляет деятельность, направленную на развитие лотерейного рынка России.

Овны

Эксперты говорят: Овен — поистине «огненный» знак зодиака. Считается, что люди, рожденные под ним отличаются активностью и инициативностью.

— Им свойственно загораться идеями и действовать целеустремленно. Овны, как правило, воспринимают лотерею как личное соревнование, ведь им важно не только увлекательное приключение, но и шанс доказать свое лидерство крупным выигрышем, — рассказали специалисты.

Рыбы

Рожденные под знаком Рыб, принадлежащего к стихии воды, считаются мудрыми, творческими и чувствительными людьми.

— Развитая интуиция позволяет им предугадывать удачные моменты для покупки лотерейных билетов и делать выбор, основанный на едва уловимых сигналах окружающего мира. Это может объяснять их частые выигрыши — они способны «услышать» свою удачу, — объяснили в «Национальной Лотерее».

Тельцы

Тельцы — «земной» знак. Считается, что такие люди практичные и основательные. Существует мнение о том, что терпеливость и упорство позволяют тельцам добиваться поставленных целей.

— При этом прагматизм и склонность анализировать ситуацию помогают им выбирать более удачные стратегии. Всё это и делает их серьезными конкурентами на лотерейном поле, — уверены аналитики.

Некоторые игроки склонны считать, что именно знак зодиака повлиял на их везение при покупке лотерейного билета.

— Интерес к астрологии в последние годы растет. И, хотя выигрыши в лотерею полностью случайны, наши игроки с удовольствием обсуждают, насколько знак зодиака повлиял на их успех. Мы рады представить результаты исследования и показать, что удача может улыбнуться каждому, независимо от знака зодиака, — рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи».

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Комментарии
11
Гость
34 минуты
В ЛОХтерею выигрывают только её организаторы, то есть армяне.
Гость
31 минута
Всё меньше дураков, видимо. Не покупают билеты банка приколов.
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