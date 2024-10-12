«Солидарен с моим другом Григорием Лепсом». SHAMAN — о дочери, женщинах, идеале будущей жены

SHAMAN гастролирует по России с концертом «Победа!» Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в августе отправился в тур по городам России с новой концертной программой «Победа». 7 и 8 октября выступления состоялись в Нижнем Новгороде — все места были выкуплены. Перед вторым шоу NN.RU позвал звезду на прогулку по знаковым местам Нижнего Новгорода.

Корреспонденты NN.RU пообщались с SHAMAN'oм — артист честно ответил на часто задаваемые вопросы поклонников.



Источник: Дарья Бурмистрова, Дарья Шмелева / NN.RU



— На концерте люди были в восторге. Но есть и обратная сторона — хейтеры. Как относитесь к ним?



— Вот так. (Снова показывает палец вверх.) Потому что, как известно, плюсы легко меняются на минусы. А минусы легко меняются на плюсы. И только ноль ни на что не меняется. И чем больше будет уровень плюса по шкале, и, наоборот, чем ниже нуля этот минус будет опускаться, чем между ними будет больше расстояние — это значит, что я делаю всё правильно. Всё, что угодно, лишь бы не безразличие.

На гастролях по стране Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











— Это позиция не с точки зрения человека, музыканта. Это с точки зрения бизнесмена, потому что я самостоятельно рулю процессами. И для меня важно, чтобы проект SHAMAN был максимально ярким и обсуждаемым. Но самое главное в моем случае — повестка всегда только позитивная. То есть мы работаем на белой стороне, а это сложнее. Потому что всегда проще сделать какую-нибудь гадость и на следующий день ее будут все обсуждать. А вот сделать какое-то хорошее дело, при этом его завернуть, чтобы это было обсуждаемым, — над этим мы голову ломаем. Инфоповод — это как песня, его тоже нужно написать, создать. Поэтому и в инфоповодах бывают хиты.

С поклонниками Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











— Количество поклонников увеличивается, и многие до сих пор интересуются: кто такой SHAMAN и кто такой Ярослав (настоящее имя певца)? Чем они отличаются между собой?



— Ярослав — это человек, который сидит в тени, наблюдает за своим подопечным, SHAMAN'oм. Просчитывает схемы, ищет комбинации. Занимается стратегией продвижения проекта. И не отсвечивает особо в жизни. А SHAMAN — это тот, который сейчас говорит с вами. Который вышел на сцену в ярких образах. Это артист, скажем так. Это некая глобальная составляющая Ярослава Дронова, но в любом случае это всегда сценический образ.

В Нижнем Новгороде Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











— Атакуют ли вас поклонники? Может быть, они стали более активными в последние пару недель?



— Они активны всегда, не только последние недели. С того момента, как начался мой взлет. Но, опять же, что значит атакуют? Например, сейчас мы общаемся, и наверняка, пока идем, кто-то из них в стороне стоит с телефоном и снимает всю нашу толпу, как мы общаемся. А потом это выкладывают в интернет. Ну, видимо, от этого им легче, хотя я не понимаю, зачем. Поэтому я уже научился в этом жить. Вот видите, девчонки там смеются, сзади нас идут. Я краем глаза смотрю, когда это всё происходит. Просто привыкаешь к этому.



Сценические наряды певец придумывает себе сам Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— Вы на концертах всегда в ярких образах. А в жизни любите какие-то бренды или одеваться попроще?



— Как правило, стандартная схема: какую-то верхнюю одежду или обувь, или какое-то пальто я стараюсь покупать получше, подороже. Просто потому, что они носятся [дольше]. Такая традиция у мужчин: должны быть всегда дорогие ботинки. Такая история уже сложилась. А что касается всякого базового — кофточки, штаны, джинсы, — как правило, у меня массмаркет. Мне очень нравится, что можно купить за недорого большое количество вещей. И, как правило, последнее время я одеваюсь в турах. Когда ездишь по городам, заходишь в какие-то торговые центры, когда остается время, проходишь мимо и видишь что-то интересное. Раз — давай купим. 90% — это массмаркет.



— То есть история со стилистами — это не про вас?



— Ой, нет. Более того, на концертах даже образы, которые я использую, это всё мною придумано. А дальше уже портная отшивает по моим придумкам, и мы с ней корректируем.

Поклонницы на концертах певца сходят с ума от восторга Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— А про вкус в женщинах. Есть какой-то типаж, который приятен?



— Здесь я могу так сказать. Я солидарен с моим другом Григорием Лепсом: честность, порядочность, доброта. Поддерживаю. Нет каких-то критериев. Тебе нравится женщина, потому что у нее длинные волосы или у нее красивые брови. Поэтому тут человек тебе нравится, ты его любишь просто потому, что он есть. Ни за что. Просто априори. Я думаю, что должно быть так. Просто магнитит, тянет.



— Вы очень заняты: плотный график, много концертов. А у вас есть дочь. Как с дочерью время проводите?



— Понятно, что отец из меня никудышный. Поэтому провожу с ней времени очень мало. Не так часто, как хотелось бы. Физически нужно как-то присутствовать. Стараюсь делать свои нечастые приезды праздником. Чтобы это запоминалось, с подарками.



— Назовите пять качеств, по версии SHAMAN'а, которые приведут к успеху.



— Трудолюбие — 100%. Терпение, упорство, одержимость, я думаю. И чуть-чуть таланта.

Райдер певца





Певец сейчас колесит по городам, и требования у него простые Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU









