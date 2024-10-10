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Развлечения обзор Названы самые потрясающие фото дикой природы — эту красоту должен увидеть каждый

Названы самые потрясающие фото дикой природы — эту красоту должен увидеть каждый

От этих снимков глаз не оторвать

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Кадр охотящейся лисы сделали в парке недалеко от Санкт-Петербурга

Дикая природа — это всегда красиво. Каждый раз, оказываясь в лесу, так и тянет сделать снимок. Но только посмотрите, какие удивительные фотографии вошли в подборку самых лучших кадров природы конкурса Wildlife Photographer of the Year.

Победителем конкурса стал фотограф Игорь Метельский, который раньше занимал пост вице-губернатора Петербурга. По следам он нашел место, где обычно прохаживается рысь, и поставил свою фотоловушку. Ушло целых полгода на то, чтобы снять идеальный кадр.

Один из самых жутких снимков сделал фотограф Карин Айгнер. На нем анаконда сражается с крокодилом, обвившись вокруг его морды.

Тео Босбум из Нидерландов решил доказать, что даже те виды, которые мы обычно не принимаем за симпатичные, могут отлично получиться на кадре. Для этого он снял удивительное явление — группу мидий, которые объединились вместе, чтобы их не смыло волной.

Семейный портрет рысей смог сфотографировать Джон Э. Марриотт из Канады. Мужчина неделю выслеживал кошек по следам, пока не смог заснять родителя и двух детенышей, прячущихся за спиной.

Грациозного горностая смог снять фотограф из США Ларри Тейлор. Прогуливаясь по Йеллоустонскому парку, он заметил белую точку в горной расселине. Приглядевшись, он заметил горностая, который карабкался наверх.

Снимок медведя-скромняги удалось сделать фотографу из Канады Джеффри Рейно. Он планировал подсмотреть за охотой гризли за лососем, поставил фотоловушку и отправился в свою машину. И почти тут же увидел мишку, который решил поймать пару рыб перед сном.

Американскому фотографу Джеку Чжи удалось сделать милый кадр сокола, который решил попрактиковаться в охоте на бабочку.

Забавное фото галчонка смог сделать британский фотограф Сэмюэл Стоун. На кадре птица набрала целый клюв камней, чтобы отнести их в гнездо.

Эта пара атласных шалашников научит, как правильно впечатлить даму. Австралийский фотограф Кит Хортон сфотографировал, как самка прилетела к шатру самца, чтобы оценить его труды.

Грациозных львов в момент разрыва отношений снял британский фотограф Уильям Фортескью. У парочки на снимке в самом разгаре брачный сезон, но самец явно сделал что-то не так.

Фотографии победителей выставят в музее естественной истории в Нью-Йорке.

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