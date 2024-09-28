«Среди нас нет беленьких и пушистых». Откровенное интервью с «ведьмой»

Вот такими свечами, говорят, можно спугнуть всё плохое Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











Этот материал написан для того, чтобы показать, какие заработки у людей, называющих себя магами, ведьмами и колдунами. Также мы попытались понять, что движет и теми, кто продает надежду, и теми, кто к ним идет. Редакция не верит в потусторонние силы, но и не навязывает свое мнение.

300 тысяч рублей в месяц, заказы от бизнесменов на магическое сканирование сотрудников при найме, снятие порчи, сопровождение беременных, чистка от негатива — владелица магазина эзотерических товаров рассказала NGS24.RU о том, как всё устроено у магов.

Ведьма Елена Кистанова в своем логове Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











— В магию нельзя сходить на пару дней. Если туда заходишь, оттуда уже не вернешься, — убеждена Елена Кистанова.

Обладательница двух вузовских дипломов — выучилась на экономиста и психолога — нынешнюю деятельность характеризует просто и кратко: ведьма.

— Ведьма-бизнесмен? — уточняю, разглядывая ценники в ее магазине.

— Ой, нет, так называть меня не надо, — просит она.

Мы с Еленой Кистановой сидим за круглым столом, покрытым зеленой скатертью. Под рукой у просто ведьмы две колоды карт Таро и черным по белому прейскурант цен на услуги таролога: «Консультация один час — 2000 рублей», «Расклад на один вопрос — 500 рублей».

У меня вопросов много, конкретных, можно без расклада.

«У вас тут дорога» Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











«Меня заказали бурятской шаманке»

Магазин эзотерических товаров, где царствует Елена Кистанова, я нашел не сразу. Он затерян среди блеклых хрущевок в спальном районе. В окнах первого этажа — иллюминация, таинственные предметы, фигура Бабы-яги. Сказка. На стекле входной двери — воин, который приглашает в русскую быль, — рекламный плакат службы по контракту.

Магическая хрущевка Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











— У меня есть свой бизнес. Он далек от магии. Долгое время я руководила отделом продаж в строительной сфере, а восемь лет назад открыла фирму. Собственно, в магию пришла из-за этого. Потому что, как только занялась своим делом, в первый же год меня заказали, — рассказывает Елена Кистанова.

У эзотериков свои игрушки Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











— Убийство имеете в виду?

— Примерно так, заказ пришел от конкурентов. В роли убийцы, как я потом узнала, выступила бурятская шаманка. У меня был полный упадок сил, не могла работать. То есть физически была абсолютно здорова, но при этом с трудом ходила. Тогда я стала искать специалистов — я же понимала, что со мной что-то не то. Нашла одного мага. Он взялся меня лечить и даже чему-то обучать. Взяла кредит 70 тысяч рублей, чтобы ему заплатить. Но в итоге он ничем не помог. Просто развел на деньги. И каждый раз, когда платила проценты, говорила себе: «Вот тебе, Лена, за доверие». А потом к нам в город приехал Вениамин Никора (в Сети позиционирует себя экстрасенсом, астрологом, тарологом; часто упоминается как бывший муж участницы «Битвы экстрасенсов» Фатимы Хадуевой. — Прим. ред.). У него я получила первое посвящение. Почувствовала мощный энергетический толчок. С того времени стала специализироваться на Таро. И не только.

Сувенир Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











«Собачий кашель» лечили утренней росой

В маленьком магазине эзотерическая продукция — на все случаи жизни: отвороты, привороты для успешного бизнеса и для чего-то еще, защита от сглаза. Алтари, кулоны, черная мантия для ритуалов, карты Таро разных видов, книги, осиновые колья, «денежное мыло», стеклянный шар и прочее.

Для заклинаний Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











Из-за полок предательски выглядывает рабочий стол. На нем — ноут, принтер, калькулятор и канцелярские мелочи. Бухгалтерская проза портит магическую ауру.

В другом углу православные иконы и книги. Антиподы, несоединимые вещи. Бизнес есть бизнес. Ничего личного. Хотя нет, личное есть, утверждает Елена:

Уже не эзотерика Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











— У нас был большой родовой алтарь в деревне. Именно иконостас. А в то время было гонение на церковь, и моя бабушка избавилась от него. Дальше по роду пошло осквернение. За это мы дорого заплатили: в семье стали умирать мужчины. Поэтому в моей семье есть должок перед христианской составляющей, который я, в свою очередь, отрабатываю. Многие очищающие практики идут через христианство. Я не только молюсь, но и работаю с иконами.

Православное Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











— Всё оттуда идет, я в этом выросла, — продолжает Елена. — Например, когда закашливалась, бабушка поставила мне диагноз «собачий кашель» и по утрам водила в лес пить росу. Первый заговор выучила в три года. Обычная жизнь. На самом деле, ведьмой быть очень просто, точнее лучше, чем просто. Для меня, допустим закончились многие внутриличностные конфликты, когда я признала в себе ведьминскую сущность. Человек поступил с тобой плохо, и ты вроде как должна лицо держать, делать вид, что тебе всё равно, отношения поддерживать. А когда ты ведьма, у тебя нет этого, всё просто: если ты говнюк, то ты говнюк, и на этом всё заканчивается…

«Среди нас нет беленьких и пушистеньких» Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











Принцип магии

— Вы помогаете людям?

— Помощь людям — это другое. На этом магия не строится. Это запрещено. Мы даем шанс. Всего лишь шанс изменить себя в первую очередь. Если коротко: любой негатив, который возник на человека, неважно, будь то болезнь или еще что-то, заслужен. У каждого рыльце в пушку. Мы все это заслужили, среди нас нет беленьких и пушистых. Дальше за это нужно заплатить. Здоровьем, деньгами. Платишь, платишь, платишь. Когда заплачено достаточно, тебе дают возможность от этого избавиться. Ты приходишь к тому специалисту, благодаря которому избавишься от этого негатива. И заплатишь деньгами этому специалисту именно столько, сколько осталось. У меня была ситуация: моя клиентка пришла ко мне как-то от Фатимы Хадуевой (участницы шоу «Битва экстрасенсов) и говорила мне, что я ей дорого досталась, потому что там она заплатила за сеанс 150 тысяч рублей, плюс мне 4 тысячи. Путь стоил таких денег.

— Какая зарплата у мага?

— Ну, тысяч триста, наверное, в месяц. Можно и больше. Да это же обычный маркетинг, ты же не ограничиваешься только личными приемами. У тебя есть, ну вот YouTube запретили, хотя это бессмысленно, потому что, смотрю по-своему каналу, просмотры не упали. Я могу рассказать о каком-то ритуале, его увидят и ко мне обратятся. Любой может зайти в нашу сферу и на ней заработать. А если ты не можешь здесь заработать, какой же ты маг?

— Действительно…

— Когда ты подключаешься к какой-то из энергий, она начинает использовать тебя в качестве проводника. И неважно, какой будет магия. Чем больше людей обслужишь, тем больше проведешь через себя этих энергий. И потом трудно уйти оттуда — на тебя начинают валиться неприятности, разваливается здоровье, тут же исчезают деньги, потому что энергии нужно, чтобы ты всегда был ее проводником. Это билет в один конец. А так тебе всегда дадут возможность заработать. Всегда. Даже если я не буду давать никакой рекламы.

Со своими Таро не входить Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











Рассказ ведьмы прерывает настойчивый стук в дверь, которую она заперла, чтобы не отвлекали покупатели. За окном маячат две девчонки, которым на вид лет 16–18.

— Есть у вас карты Таро? — говорят с порога. — А то мы тут всё оббежали.

— Вот классические, 430 рублей.

Скидываются на колоду.

— На что гадать будете? — спрашиваю.

— Ну, насчет работы, устроились. А так у нас девочка гадает, нам тоже интересно узнать, что там, в будущем, и выбрать что-то в жизни. Таро — тема. А вы верите?

По данным «Яндекс Вордстат», за последний месяц число запросов по слову «таро» превышает четыре с половиной миллиона.

Таро Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











Ведьма по найму

Елена снова запирает дверь. Она уделяет время мне, хотя по расписанию у нее должны были быть консультации. Говорит:

— Часто одинокие девушки приходят, они прагматично относятся к выбору будущего мужа. То есть познакомилась с молодым человеком и хочет посмотреть, как будут развиваться с ним отношения.

— То есть выбираете за них?

— Нет. Я не предсказываю будущее, а говорю, как ситуация обстоит, есть ли искра в отношениях. А выбор человек делает уже сам. Мне достаточно имени партнера, чтобы я посмотрела, серьезные ли у него намерения. Могут одновременно несколько кандидатур назвать. Мы так с одной клиенткой месяца три работали. Из нескольких партнеров подбирали. Впоследствии от одного она родила. Потом вышла за него замуж. Мужчины в основном идут с денежными вопросами. В последнее время приходят родственники военных, которые на СВО. Обычно не спрашивают, жив ли: как об этом спросишь? Запрос на то, в каком состоянии находится. В больнице или в плену?

Бизнесмены отбирают кандидата через мага Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











— Бизнесмены обращаются, когда подбирают сотрудников на работу, — говорит Елена.

— С анкетами кандидатов?

— Нет, только с именем. Другого ничего не нужно, потому что здесь коллективное бессознательное. При найме нужно понять, пойдет финансовый поток через сотрудника или нет, может, он заблокирует его и продаж не будет. В месяц таких 5–6 может обратиться. С одним предприятием, например, я уже так четыре года работаю.

— А какая услуга самая востребованная?

— Чистка от негатива. Отливка. Работаю по фантому: берется фото либо чистая одежда, которую носил человек. И, условно говоря, в кусочек воска перекладывается весь негатив, потом его нужно растопить и слить. Моя авторская, семейная отливка. Весь негатив от начала до конца снимается. На работу уходит три-четыре часа. На такую отливку иногда по пять человек просятся.

— И какова стоимость такой услуги?

— Пять тысяч рублей.

— Неплохо.

— Ну, она не самая дорогая, поверьте. Индивидуальные услуги дороже. Например, прокачивать бизнес будет долго и дорого. Там одним ритуалом не обойдешься. Это может полгода занять.

«Отливка» стоит 5000 рублей Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











— А самым сложным было сопровождение беременностей. Я так двоих сопровождала. Они находились в моем поле, сливались, можно сказать, вплоть до того, что я в какой-то момент могла понимать на расстоянии, когда кто-то не так смотрит на будущую маму. И так до рождения ребенка.

— А такое сопровождение в какую сумму обходится?

— Пять тысяч рублей в месяц.

— Плюс доходы от магазина, а вы говорите: не бизнес…

Ритуальное Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











— Нет, магазин — для души. Сюда кто-то приходит, мы разговариваем, общаемся, гадаем. Бизнес — это когда ты получаешь стабильную прибыль, стремишься к ней. Здесь все-таки прибыль от другого. Вот у меня продажи на Wildberries — там это бизнес. Делаю авторские свечи, они хорошо идут. Вот эти очень востребованы, — Елена берет в руки желтую фигу и свечу, демонстрирующую миру средний палец. По 350 рублей за штуку.

Для избавления от негатива Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











— Тоже магия?

— Да-да, человек поджигает свечу и читает заговор, ритуал такой. Очень хорошо работает.

— И его оппонент должен отправиться?

— Нет, суть не в том, чтобы кому-то стало плохо. Это не наш метод. Должно стать хорошо тому, кто обратился, чтобы он почувствовал себя лучше, наладились дела.

Еще постоянно обращаются женщины за приворотами. Причем порою хотят привязать кого-то в качестве наказания, то есть она уже с ним рассталась, у нее уже своя жизнь, но ей хочется, цитирую, «чтобы он испытал то же, что испытывала я». Кто-то хочет забрать красоту соперницы через порчу. Но это не мое направление, есть специалисты, которые занимаются таким. Но и они уже все хитренькими стали, то есть самостоятельно ритуалы-то не проводят, просто дают инструкцию, как это сделать. Чтобы самим не лезть, за это всё равно придется расплачиваться.

По данным издания «Аргументы и Факты», на конец прошлого года рынок оккультных услуг в России стоил около 2 трлн рублей в год. Сумма немногим меньше той, которую россияне тратят в год на продукты.

Некоторые хотят привороты Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











— Депутат Госдумы Милонов периодически призывает запретить рекламу эзотерических услуг да и сами магические услуги.

— Ну, это невозможно проконтролировать. Уже запрещали когда-то. Всё просто уйдет в подполье, и повысится стоимость в разы — за риск. Абсолютно бессмысленно. У меня всё законно, я плачу все налоги. Ну, станем мы не эзотерическим, а сувенирным магазином. И консультации будут.

Рабочие карты Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











В открытых источниках найти информацию о реальных доходах Елены Кистановой как ведьмы нам не удалось, но она, по данным «Контур.Фокуса», является директором ООО «ТД „СКОРЛУПА ППУ“». Компания занимается продажей строительных материалов, обработкой металлов. Ничего, что могло бы напоминать оккультные занятия, в перечне видов деятельности нет. Елена — единственный учредитель и участник ООО. Компания на конец 2023 года имеет выручку в 25,5 млн рублей, а прибыль составила менее 1 млн рублей.

Свечи хорошо продаются на маркетплейсах Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











Зачем люди ходят к гадалкам — мнение психолога

— Есть социологические исследования, которые подтверждают, что люди чаще обращаются к эзотерике, когда высок уровень тревоги в обществе. Либо — если сам человек оказался в трудной ситуации. Например, перед ним встал сложный выбор либо он переживает экзистенциальный кризис (болезнь, одиночество, утрату близкого). И нуждается в разрешении ситуации, — говорит клинический психолог, автор Telegram-канала «Психолог пишет», Дарья Яушева. — Я бы назвала эзотерических практиков «торговцами надеждой». Надежда — это важная эмоция, в которой особенно остро нуждаются люди в тревоге. Также они эксплуатируют то, что в психологии известно как «магическое мышление». Суть магического мышления — в убеждении, что на реальность можно повлиять через мысли или символические действия.

клинический психолог Дарья Яушева Источник: фото из личного архива











По мнению Дарьи Яушевой, эзотерики помогают человеку:

ощутить иллюзию контроля над ситуацией (владение информацией дает ощущение контроля);

получить подтверждение уже принятого решения;

почувствовать эмоциональную поддержку. Важно отметить, что это не равно психологической поддержке или терапии. Психолог помогает человеку взрастить опору на себя. Эзотерик — на метод и практику.