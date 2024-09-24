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Развлечения Сегодня — самый энергетически сильный день. Что можно и нельзя делать — советы нумеролога

Сегодня — самый энергетически сильный день. Что можно и нельзя делать — советы нумеролога

Рекомендации эксперта из Ярославля Екатерины Климовой

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Что ждать от этого дня

24 сентября 2024 года ожидается энергетически сильный день, который может стать значимой вехой для многих. Согласно нумерологии, в это время энергия космоса будет особенно мощной, что создает отличные условия для самосовершенствования и обретения ясности в жизненных целях.

Как отметила нумеролог из Ярославля Екатерина Климова, происходящее в этот день может говорить о вашем будущем. Важно быть внимательными и принимать знаки свыше.

— Важно обратить внимание на события этого дня, они помогут заглянуть в будущее. Направляйте внимание и энергию на созидание, даже если будет происходить что-то неприятное для вас. В этот день благоприятны короткие поездки, обмен информацией и любого рода переговоры. Отложите затяжные дела, не начинайте в этот день новое. А также отложите покупку недвижимости на другой период, — посоветовала эксперт.

О том, как дата рождения влияет на судьбу человека и как разгадать свое предназначение, читайте в этом материале.

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