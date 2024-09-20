Нереальная красота: 13 фото планеты, покоривших мир

Снимок молодоженов, сидящих в автомобиле, признали одним из самых красивых в номинации «Свадебное фото» Источник: Joanna Zdancewicz / Drone Photo Awards 2024











Как только не пытаются современные фотографы удивить зрителей. Даже снимки с дронов научились делать такими, что глаз не оторвать. А организаторы Drone Photo Awards взяли и выбрали самые впечатляющие кадры. Только посмотрите, как это красиво.

Среди самых симпатичных фотографий животных жюри выбрало снимок белых медведей, отдыхающих на снегу.

Мишки лежат будто в позе «Инь и Ян» Источник: Florian Ledoux / Drone Photo Awards 2024











Еще один финалист в номинации «Животные» — кадр с пеликанами, которых смог заснять фотограф в Мексике.

Источник: Guillermo Soberón / Drone Photo Awards 2024











Пожалуй, самая необычная номинация в конкурсе — «Абстракция». Например, как вам снимок извергающегося вулкана, который напоминает дракона?

Источник: Jeroen Van Nieuwenhove / Drone Photo Awards 2024











Не менее завораживающий снимок сделали в Исландии — глядя на это дерево, с ходу и не поймешь, что на самом деле на фотографии горы.

Источник: Isabella Tabacchi / Drone Photo Awards 2024











Одним из самых красивых кадров природы жюри посчитало снимок озера, сверху напоминающий чей-то огромный глаз.

Источник: Miki Spitzer / Drone Photo Awards 2024











Поборется с озером в номинации «Природа» кадр ночной пустыни.

Источник: Brynjar Ágústsson / Drone Photo Awards 2024











Есть среди снимков и кадры с людьми. Например с группой туристов, плавающих в Балтийском море.

Источник: Gilad Topaz / Drone Photo Awards 2024











Еще один финалист в номинации «Люди» — бельгийский пастух в окружении своих симпатичных овечек.

Источник: Ivo Danchev / Drone Photo Awards 2024











Одним из самых красивых снимков в номинации «Спорт» организаторы признали фотографию тренирующегося бегуна.

Источник: Edouard Salmon / Drone Photo Awards 2024











Еще один красивый снимок спорта — кадр с соревнований по борьбе в Бангладеше.

Источник: Sanchayan Chowdhury / Drone Photo Awards 2024











Одним из самых красивых городов, снятых с дрона, жюри посчитали усыпанный снегом Бингёль в Турции.

Источник: Hüseyin Karahan / Drone Photo Awards 2024











На «Городском фото» не обязательно должны быть дома — как вам снимок китайского моста, ручейки под которым превратили ил в завораживающие молнии?

Источник: Sheng Jiang / Drone Photo Awards 2024









