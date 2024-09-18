Победительница шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» — об интригах на проекте и о том, почему заплакал ее муж

После победы Александра думает связать жизнь с телевидением Источник: личный архив Александры Сухоруковой











30-летняя Александра Сухорукова из Новокузнецка стала победительницей реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+) на ТНТ. В суперфинал она вышла вместе с актером Вячеславом Чепурченко и в упорной борьбе выиграла главный приз — 10 миллионов рублей. В эксклюзивном интервью NGS42.RU покорительница пустыни рассказала о жизни после проекта и приоткрыла тайны, оставшиеся за кадром: что сложнее всего в быту среди песков и кто из звезд открылся с новой стороны.

Александра оказалась на шоу неожиданно: подала первую в жизни заявку на телевизионный проект, и ей перезвонили. Самое сложное было расстаться с семьей, ведь у участницы шоу две дочки: семилетняя Майя и двухлетняя Теона.

— Для супруга, естественно, было шоком остаться на долгое время с детьми, но справился. А я практически каждый вечер грустила по родным. Когда не можешь позвонить и узнать, как у них дела, или получить поддержку, моральных сил меньше, — рассказывает Александра.

Супруг Александры справлялся с девочками один Источник: личный архив Александры Сухоруковой











Помимо психологических трудностей, Александра столкнулась с физическими сложностями. Участвовать в шоу Сухорукова решилась, несмотря на медицинские противопоказания. Ранее, чтобы исправить генетическое искривление позвоночника, Саше пришлось решиться на серьезную операцию, а затем пройти реабилитацию. В спину врачи установили металлический каркас, который позволяет иметь ровную осанку. Разумеется, нагрузки на эту часть тела даются с трудом. В одном из испытаний Александре выпало перекопать большое количество песка лопатой, она не справилась, и ее команда проиграла. Этот момент Александра переживала очень тяжело, он подорвал ее веру в собственные силы.

— В те дни я была морально подавлена. Уже прошла половина проекта, и я скучала по семье. Плюс это непройденное испытание. Я долго восстанавливалась морально и физически, — вспоминает Сухорукова.

Также, по признанию героини, мелким, но ежедневно досаждающим моментом стали назойливые дубайские мухи. В пустыне их оказалось огромное количество, и они умели проникать в самые мелкие щели. Спастись от них было практически невозможно.

Но от участия в шоу остались и приятные воспоминания: Арабские Эмираты невероятно красивы, к тому же это была первая поездка Александры за границу. Радовали и моменты, когда в результате победы на больших испытаниях удавалось пожить в пятизвездочном отеле.

— Вид из окна моей комнаты был невероятный! Сервис на высшем уровне. Удивил человек, который отвечал за протирку солнцезащитных очков на пляже, — рассказывает победительница.

Желая добраться до финала, Александра не только полностью выкладывалась на испытаниях, но и проявляла гибкость, дипломатию и вступала в коалиции. Благодаря грамотной политике ее ни разу за проект не отправили на малые испытания на выбывание. Внутрикомандный альянс, в котором участвовала Саша, планомерно выживал Анну Галянт и ее возлюбленного Никиту Плахотниченко. Однако девушка признаётся, что личной неприязни к ним не испытывает.

— Я относилась к Ане хорошо. Мы всегда вежливо общались друг с другом. В рамках игры я голосовала против нее, так как это было нашей тактикой. Да, мы совершенно разные и не попали в одну коалицию. Но это не говорит о том, что я ее невзлюбила. Поступки в реалити-шоу и в жизни могут кардинально различаться. Давайте не будем забывать, что это игра. Игра за большие деньги, — объясняет Александра.

На проекте завязывались и новые дружеские связи. Девушка призналась, что с некоторыми участниками из народной и звездной команд общается до сих пор. В числе новых подруг — Анастасия Перун, с которой на проекте сложились теплые и доверительные отношения. Самыми искренними среди звезд Александре показались Вячеслав Чепурченко и Джиган.

— Было интересно познакомиться и пообщаться со звездами. Приятно удивил Джиган. Денис оказался очень эрудированным, не таким, каким пытается выглядеть на экране ТВ, — рассказывает Сухорукова.

На проекте зародилась крепкая дружба Источник: личный архив Александры Сухоруковой











После победы на Александру обрушилась лавина внимания. Личные сообщения в социальных сетях стали писать как хейтеры, так и люди, желающие выразить поддержку. На первых Александра старается не обращать внимания, а слова вторых принимает с теплом.

— Хейтеры всегда пытаются задеть за живое, сказать как можно обиднее, но я научилась абстрагироваться. Главное помнить, что хейт — это налог на популярность. Также огромное количество людей, которые поддерживают, пишут приятные слова. Я благодарна каждому, — рассказывает финалистка.

Особенно уязвимой Александра стала после того, как рассказала о проблемах со здоровьем. Но открыть эту личную информацию ей было особенно важно.

— Я хотела показать всем, что, преодолев сложные операции и восстановление, можно не терять сил и жить обычной жизнью. И это сработало! Огромное количество людей с подобными диагнозами пишут слова благодарности за веру в себя и жизнь. И самый главный человек это понял — моя дочь, — признаётся победительница.

После проекта Александра поняла, что оказалась гораздо сильнее морально и физически, чем предполагала, появилась уверенность в себе. И это закономерно, ведь в финале ей пришлось сражаться с тремя крепкими мужчинами.

— Очень волнительно быть девушкой среди парней в испытаниях «на выживание». Нервы после стольких недель измотаны, да и вся ситуация достаточно стрессовая. А вот близкие очень рады, что я оказалась в финале. Кажется, другого варианта никто и не рассматривал. Но сама я даже не предполагала, что так далеко зайду. Я обычная девчонка-домохозяйка из Новокузнецка и думала, что мне будет всё не по силам, — поясняет обладательница главного приза.

Родные не сомневались: мама привезет домой победу Источник: личный архив Александры Сухоруковой











Как бы ни было тяжело, об участии она не пожалела ни разу. Хоть и ожидания от шоу не во всём совпадали с реальностью. Главный урок, который Саша извлекла из проекта, — никогда не сдаваться, даже если кажется, что не хватит сил и всё самое трудное впереди. Всегда может что-то измениться.

Радостной и долгожданной для Александры стала встреча с семьей. Родные ждали свою победительницу в аэропорту.

— Дети много смеялись, обнимали. А муж не смог сдержать эмоций и всплакнул. Возможно, так рад был видеть, а может, счастлив до слёз, что наконец-то приехала помощь с детьми, — шутит Александра.

Первый день после того, как она вернулась, семья провела дома, и он был именно таким, как мечтала в знойной пустыне Александра: наполненным уютом и нежностью.

— Мы все лежали в кровати, ели вкусняшки, смотрели смешные фильмы и мультики. Просто были рядом, — вспоминает победительница.

Силы на победу Александре давал надежный тыл — семья, которая оставалась дома Источник: личный архив Александры Сухоруковой











Александра всё еще в декрете, но после победы на шоу задумывается о том, чтобы вновь сменить профессию. До рождения дочек была профессиональной швеей: не один год шила на заказ и даже держала собственный магазин-ателье. Сейчас осваивает профессию парикмахера, а после реалити задумалась о карьере на телевидении.

— Мне понравилась атмосфера медиапространства, поэтому, при возможности, я бы пробовала себя еще. Не очень хочется уже быть в реалити, так как это пройденный этап. В мечтах вижу себя телеведущей, — говорит Александра.

Также победительница подумывает о том, чтобы уехать из Кузбасса, но конкретных планов о том, куда и когда, пока нет.