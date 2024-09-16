Готовьтесь к коридору затмений: что нас ждет в ближайшие два года

Если вы давно мечтали изменить свою жизнь, готовьтесь — звезды вам в этом помогут. 18 сентября открывается коридор затмений, который повлияет на всех. На фоне этого астролог Анжела Перл сделала прогноз на ближайшие два года.
По ее словам, мы столкнемся с событиями, которые помогут разобраться в себе и найти счастье. На что стоит обратить внимание каждому знаку зодиака — в материале.
Осенний коридор затмений в 2024 году начнется 18 сентября и завершится 2 октября.
Овен
В ближайшие два года Овны смогут наконец-то заняться собой. Если вы долго игнорировали проблемы со здоровьем, не могли отдохнуть или мечтали о другой профессии — скоро появится возможность изменить свою жизнь.
— Вы сможете похудеть, похорошеть, сбросить вес, — перечисляет Анжела Перл. — Вы можете уйти с работы, если решите, что не хотите больше этим заниматься, станете больше ценить себя и найдете что-то лучшее.
Также с затмением вы сможете больше времени отдыхать и посвящать свое время друзьям и родным. Главное — прислушайтесь к себе и решите, что нужно именно вам, и следуйте к своей цели.
Телец
Из-за затмения в ближайшие пару лет Тельцы могут полностью поменять свою сферу общения: у вас может появиться очень много новый друзей, но и с некоторыми бывшими приятелями придется расстаться.
— Может, поменяется ваше окружение, потому что вы заинтересовались чем-то и у вас появились новые единомышленники, — предполагает Анжела Перл. — А может быть, вы переедете, и вас будут окружать новые люди.
Также звезды помогут вам в карьере, если ваша работа связана с интернетом. Вы сможете хорошо продвинуться в своем деле, запустить свой проект или раскрутить соцсети. Работайте, и в ближайшие два года вы станете успешнее и популярнее.
Близнецы
Близнецы-карьеристы, у нас хорошие новости — благодаря затмению вы наконец-то сможете проявить себя. Профессиональный прогресс и финансовое благополучие — то, под знаком чего пройдут эти несколько лет.
— Вам нужно будет принять какое-то серьезное решение, связанное с работой, карьерой или с вашим бизнесом, — предупредила Анжела Перл, — очень может быть, что вы покажете себя в новой роли и вас начнут видеть по-другому.
Изменение статуса может касаться не только работы, но и личной жизни: в ближайшие два года Близнецы могут как вступить в брак, так и стать родителями. Судьба окажется благосклонна ко всем изменениям в вашей жизни — от получения образования до выхода на пенсию.
Рак
Для Раков ближайшие два года окажутся тесно связаны со всем иностранным, начиная от знакомств и заканчивая поездками в другие страны.
— В эти два года вы будете очень много путешествовать, — рассказала Анжела Перл. — Может быть, вы познакомитесь с кем-то и будете летать, где-то встречаться.
Если вы давно хотели переехать за границу, то в ближайшие годы вам будет везти во всём. Поиск жилья, оформление документов — всё пройдет без проблем.
Кроме того, благодаря коридору затмений Раки смогут по-настоящему раскрыть себя: если вы давно хотели стать популярным или сменить направление карьеры, то пришло время действовать. Результат не заставит себя долго ждать.
Лев
Львам в ближайшие несколько лет стоит быть начеку и готовиться к событиям, которые помогут улучшить финансовое положение. Скорее всего, вас ждет прибавка к зарплате на работе, повышение или возможность перейти на более прибыльное место.
— Благодаря какому-то событию, человеку, а также вашей любви к своему делу, вы сможете перейти на следующий финансовый виток, — объяснила Анжела Перл, — эти два года сто процентов переведут вас на новый финансовый уровень.
Помимо денег, затмение также поможет вам увидеть свои новые таланты и возможности, о которых вы не подозревали. Просто попробуйте себя в новой сфере — возможно, это полностью изменит вашу жизнь.
Дева
Затмение точно затронет личную жизнь Дев: за эти два года вы сможете встретить свою настоящую любовь или разобраться в том, правильный ли человек сейчас рядом с вами.
— Это может быть новое знакомство, брак, помолвка, — перечисляет Анжела Перл. — Или же развод, принятие решения, что вы больше не хотите жить с этим человеком, у всех по-разному.
Но, если у вас прямо сейчас отличные отношения, это не значит, что затмение их испортит. Ближайшие два года лишь усилят ваши чувства: если вы любите человека, то ваш союз станет только крепче, а вот если подозреваете, что любви пришел конец, звезды расставят всё по местам.
Весы
У рожденных под знаком Весов в ближайшее время произойдут изменения на работе: если вы чувствуете себя не на своем месте, то вам подвернется вакансия получше. Или же вас заметит начальство и предложит долгожданное повышение.
— Здесь есть масса разных вариантов по работе, но здесь будет увеличение финансов, — рассказала Анжела Перл. — Если вы решили открыть свой бизнес или проект, вам помогут с финансами, чтобы это осуществить.
Также в ближайшие пару лет Весам стоит внимательнее следить за своим здоровьем. Если вы почувствуете себя не очень хорошо, то не откладывайте поход ко врачу.
Скорпион
Скорпионам затмение поможет разобраться в своей личной жизни. В ближайшие пару лет вы встретите человека, который окажется вашей идеальной второй половинкой.
— Затмение хорошее для всего, что связано с любовью: встреча своей новой любви, свидания, — рассказала Анжела Перл. — Может быть, вы расстанетесь, а затем встретите кого-то.
Астролог подчеркнула, что особенно внимательно приглядываться стоит тем, у кого день рождения выпадает на 16–18-е числа. Речь не только о любовных историях, возможно, вы встретите рабочего компаньона или договоритесь о бизнесе со знакомым.
Кроме того, творческим Скорпионам судьба благоволит в создании своего проекта: пишите ли вы книгу или играете на гитаре — начните сейчас, и к 2026 году у вас всё получится.
Стрелец
У Стрельцов затмение повлияет на всё, что касается дома.
— Возможно, вы купите квартиру или дом или вы переедете, — рассказала Анжела Перл. — Может, начнете делать ремонт, который затянется на два года.
Также Стрельцам стоит быть готовыми к долгим командировкам или даже переезду, связанному с работой. Звезды могут развернуться и в другую сторону: например, вы решите полностью отказаться от поездок в офис и начать работать дома.
Затмение окажется связано и с семьей: возможно, вам придется приютить на время родственников или вы узнаете какие-то неожиданные подробности о жизни своих родных.
Козерог
Козерогам в ближайшие два года стоит обратить внимание на знакомство с новыми людьми.
— Уже сейчас это затмение может вам принести новых единомышленников,
какую-то коллаборацию, знакомство, сотрудничество с кем-то, — подчеркнула Анжела Перл. — Или вы просто найдете новых друзей.
Также Козероги за пару лет смогут повысить свою медийность: если вы давно мечтали о популярности и продвижении себя, то затмение поможет вам в этом деле.
Водолей
Водолеям затмение поможет изменить свое финансовое положение. Будьте готовы принять решение, которое поможет получить немалые деньги.
— Здесь будет фокус на то, как вы зарабатываете, чем вы зарабатываете, на что вы тратите — большой акцент на финансы, — подчеркнула Анжела Перл.
Так что в ближайшие два года стоит обратить внимание на все финансовые возможности, которые встретятся у вас на пути, и тогда деньги польются рекой.
Рыбы
Для Рыб ближайшее затмение станет ключевым. Из-за него в ближайшие пару лет вы сможете измениться до неузнаваемости.
— Всё, что связано в вашим телом, внешностью, это настолько может начать меняться, что через два года вы себя не узнаете, — рассказала Анжела Перл.
Затмение поможет увидеть себя под другим углом, обнаружить свои таланты, осознать свои возможности и воспользоваться этим.
Также затмение поможет разобраться с личной жизнью: возможно, Рыбы встретят настоящую любовь или, наоборот, расстанутся с человеком, к которому на самом деле не лежит душа.