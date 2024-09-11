«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака

Тринадцатый знак зодиака признает не каждый астролог Источник: Мария Кучма, Филипп Сапегин / Е1.RU











Слышали когда-нибудь про таинственный тринадцатый знак зодиака? Змееносца пытаются втиснуть в гороскоп между Скорпионом и Стрельцом. Но астрологи так и не договорились, существует он или нет. Откуда он вообще взялся?

Астролог Мария Кучма объясняла, в какие даты рождаются Змееносцы и какими чертами характера обладают.

Кто такой Змееносец?

В астрологии двенадцать знаков зодиака. Однако есть мнение, что их должно быть тринадцать. Непризнанный знак — Змееносец, который расположен между Скорпионом и Стрельцом (с конца ноября по начало декабря. — Прим. ред.).

Асклепий (Змееносец) — древнегреческий бог медицины, сын бога Аполлона и нимфы Корониды. Основной атрибут Асклепия — посох с ползущими по нему змеями, одна символизирует Скорпиона, вторая — Стрельца. Миф говорит, что беременная Коронида изменила Аполлону со смертным, за что была убита. Аполлон вынул из чрева Корониды сына Асклепия и передал его на воспитание кентавру — тот обучил мальчика искусству врачевания, в котором он достиг небывалых успехов. Асклепий научился не только лечить разные болезни, но и воскрешать мертвых. И делал это за плату, что возмутило богов. Зевс поразил Асклепия молнией, но затем оживил и обожествил.

Впервые о тринадцатом знаке зодиака заговорили в конце XX века. Тогда некоторые астрономы и астрологи предложили расширить существующий зодиакальный круг. Согласно этой теории, Солнце проходит через созвездие Змееносца с 30 ноября по 17 декабря. Поэтому именно этот период предлагают выделить в отдельный знак.

Но большинство астрологов считает, что будет путаница. Потому что каждый из двенадцати знаков зодиака занимает 30 градусов на эклиптике. Что соответствует приблизительно одному месяцу, тридцати дням. Если добавить знак Змееносца, нужно сдвигать все знаки, и он занимает меньше дней, чем остальные.

Эклиптика — путь, который Солнце проходит по небу за один год.

Также астрологи не рассматривают знак Змееносца потому, что эклиптика не проходит через это созвездие.

Какой человек Змееносец?

Если предположить, что Змееносец действительно является отдельным знаком зодиака, то его характеристики могут быть следующими:

рожден с 30 ноября по 17 декабря;

основные черты характера — решительность, независимость, стремление к справедливости.

Люди, рожденные под знаком Змееносца, обладают особыми качествами и способностями. Считается, что они могут видеть то, чего не видят другие, и обладают сильной интуицией. Также предполагается, что они способны преодолевать любые трудности и достигать поставленных целей.

Особенность Змееносца в том, что он не принадлежит ни к одной из стихий. Считается, что он взял понемногу от соседей: воду от Скорпиона и огонь от Стрельца.

Но всё-таки большинство астрологов и обычных людей склонны верить классической схеме с двенадцатью знаками зодиака.

Верите в гороскопы? Да, часто сбываются Нет, верю только признанным наукам А я Змееносец

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