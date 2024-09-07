Самую красивую девочку планеты выбрали в России. Но есть подвох

София Халаим уходила на летние каникулы просто девочкой, а вернулась в школу уже настоящей королевой красоты. Восьмилетняя школьница выиграла в международном конкурсе «Красавица и красавец земного шара».
Родители с детства верили в то, что их девочка — особенная. София пошла в школу в шесть лет и всегда хотела учиться чему-то новому. Ребенок сам попросился на уроки английского и китайского, занимался шахматами и танцами.
Весной этого года Софья захотела в модельную школу. Девочку учили не только красиво ходить по сцене и фотографироваться. Преподаватели обучили ребенка хорошим манерам и азам актерского мастерства.
— Даже научила нас с бабушкой правильно есть конфеты и круассаны, а папу и дедушку — в какой руке правильно держать букет цветов для дамы, — рассказывала мама девочки «КП».
Всего за пару месяцев София стала чувствовать себя увереннее на сцене, и родители решили попробовать съездить с дочкой на конкурс красоты в Сочи.
Первое соревнование для девочки прошел непросто: все четыре дня девочка постоянно боролась за победу — даже в море поплавать времени не было.
Особенно тяжело юной модели оказалось выйти на огромную сцену.
— Конкурс проводился в «Сочи Парк Арене», мы там раньше были на ледовом шоу. Дочка помнила, как много там было зрителей, и уже перед своим выходом стала переживать, — вспоминала мама Софии. — Но после того, как всё получилось, сказала: «Мама, мне теперь даже перед самым огромным залом не страшно выступать!»
Борьба за корону в номинации «Красавица земного шара — 2024» была жаркой. Но Софии удалось урвать победу у 17 конкуренток и стать самой красивой девочкой планеты.
Правда, есть в этом звании небольшой подвох: планету представляли в основном девочки из России. Были еще несколько участниц из Белоруссии, но на этом разнообразие необъятного «земного шара» закончилось.
С другой стороны, мы и не сомневались, что главные красавицы живут в России.