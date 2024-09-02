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Развлечения «Шоковые новости, серьезные мировые события»: астролог рассказала, как сентябрь может поменять нашу жизнь

«Шоковые новости, серьезные мировые события»: астролог рассказала, как сентябрь может поменять нашу жизнь

Публикуем прогноз от Ольги Кувабиной

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3 комментария

Астролог Ольга Кувабина дала прогноз на сентябрь

Астролог из Ярославля, основатель и преподаватель школы астрологии «Навигатор» Ольга Кувабина дала общий прогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2024 года. По словам специалиста, в начале осени планеты приготовили немало сюрпризов — как позитивных, так и негативных. Но недаром говорят, что предупрежден — значит вооружен. Поэтому смело читаем, к чему готовиться в ближайшие 30 дней, и делаем выводы.

«Возможны серьезные мировые события»

В начале сентября ретроградное движение Урана, а также расположение Плутона и Меркурия предвещает проблемы с техникой, электричеством, программами.

— Возможны шоковые новости, серьезные мировые события, резкая смена планов, нервозность. Всю первую декаду сентября Солнце будет находиться в напряженном аспекте к Сатурну в Рыбах — это говорит о напряженной работе, которая может сказаться на состоянии здоровья, привести к проблемам с иммунитетом, — предупредила астролог.

Но у этого периода есть и плюсы — он великолепно подходит для креативных решений и интеллектуальной деятельности.

Также позитивным моментом станет новолуние 3 сентября в Деве. В это время можно начать проекты с чистого листа, планировать, мечтать.

— Это отличная возможность подумать над тем, как лучше проявить себя в работе и учебе. Новолуние задает тон предстоящему месяцу, требует от нас повышенной концентрации, работоспособности и способствует активному формированию новых планов, — отметила Ольга Кувабина.

Также важным астрологическим событием станет переход Марса в знак Рака 5 сентября.

— Наша активность становится больше направленной на детей, родителей, домашнюю работу, ремонт и строительство, — объяснила специалист.

9 сентября Меркурий перейдет в знак Девы, где пробудет до 26 сентября.

— Меркурий поможет нам навести порядок в бумагах, учебе, бухгалтерии, лучше организовать работу, получить важные навыки в профессии или бизнесе, — рассказала Ольга.

Чего ждать от «коридора затмений»

18 сентября нас ждет лунное затмение, а 2 октября — солнечное. Время между этими событиями принято называть коридором затмений.

—  Это время подведения итогов. Лунное затмение принесет серьезные события в сферах здоровья, работы, животных, могут обостриться проблемы с лекарствами, в области медицины, эмиграции, всего, что связано с водной стихией. «Коридор затмений» — период особенно важных и судьбоносных перемен. Поэтому любая встреча, новость или идея может сильно повлиять на нашу жизнь. Возможны поворотные события, которые серьезно поменяют наше бытие, — отметила астролог.

Следите за словами

С 22 сентября, когда Солнце перейдет в знак Весы, людей начнет больше привлекать гармония, дипломатия, эстетичность и красота. Однако с 23 сентября, когда произойдет переход Венеры в знак Скорпиона, появится больше претензий и споров.

— В это время важно не реагировать на провокации и попытки вывести из себя, в отношениях и финансах нужно соблюдать осторожность. Эмоциональные решения и покупки нежелательны, — предупредила Ольга Кувабина.

А с 26 сентября Меркурий, перешедший в знак Весы, повысит публичность всех процессов.

— В это время важно продумывать любые слова и заявления, могут появляться или завершаться важные отношения, — отметила астролог.

В целом, по словам Ольги Кувабиной, сентябрь станет прекрасным месяцем для учебы, работы, деловых встреч. При этом важно организовать правильный режим и труда, и питания, а также заниматься профилактикой заболеваний.

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Астрология Прогноз Сентябрь
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Комментарии
3
Гость
2 сентября 2024, 22:36
когда у людей нет надежд на светлое будущее они начинают верить всяким шарлатанам
Гость
2 сентября 2024, 22:34
Всё идёт по Плану Таврического👹
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