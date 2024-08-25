Рыбы откроют денежный поток, а Львов ждет кризис: финансовый гороскоп на сентябрь

Астролог Эльза Кушина назвала самые финансово удачные знаки зодиака Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











К началу осени почти у всех знаков зодиака «финансы поют романсы». Понятно, что большинство пытается оправиться после затрат на отпуск или подготовки к учебному году, но как же пополнить свой кошелек? Кому в этом месяце противопоказано соглашаться на авантюры? Читайте в гороскопе астролога Эльзы Кушиной от 72.RU.



Овен

В сентябре Овнам могут предложить увеличить свои доходы через семью, недвижимость, женщин. К примеру, появится возможность заработать с помощью матери или супруги, а может быть, и подвернется возможность сдать свое жилье в аренду.



Овнам нужно быть предельно внимательными, поскольку в начале месяца не исключены обманы, особенно в отношении своих сбережений. И если представители знака приложат усилия, то уже к концу месяца их ждет приумножение финансов.



Телец

Телец на протяжении месяца может зарабатывать благодаря «партнерству» или красоте. Успех ждет тех, чья деятельность связана с бьюти-сферой. Также Тельцам нужно прислушиваться к партнеру, в этом месяце высока вероятность, что именно благодаря этому человеку вам удастся пополнить собственный кошелек.



Звезды также говорят, что источником дохода может стать ваше прошлое — прежняя работа, старый знакомый может подкинуть идеи или вернуть забытый долг.



Близнецы

В сентябре Близнецам будет непросто. Представителей этого знака зодиака будут мучить мысли о том, как поправить финансовое положение. Ответ на эти терзания вскоре появится, ищите его в своем окружении. Успех ждет тех, кто умеет выстраивать коммуникации, работает «со словом» (ораторы, переводчики, менеджеры и так далее).



В середине сентября Близнецам придется упорно трудиться, чтобы сохранить свое благосостояние.



Рак

Раки как никогда переживают за свои сбережения. И действительно, в этом месяце вам нужно быть аккуратнее, чтобы не остаться без денег. Первую половину сентября проведите в «социуме», попробуйте разузнать секреты приумножения средств у знакомых. И помните: сколько бы вы сейчас ни работали, большого результата ждать не стоит, только переутомитесь.



Главное — не просчитаться. Распланируйте свои финансы до конца месяца, важно оплатить все счета и не влезать в новые долги.



Лев

Львы в начале сентября могут попадать в неловкие ситуации из-за своего финансового положения: недостаток средств на карте прямо на кассе магазина или вынужденная экономия на всем.



Хотя уже к концу месяца удача повернется к вам лицом, а значит, пополнения баланса на счету не избежать. Высокая вероятность появления новых и неожиданных источников дохода. Например, вас внезапно премируют на работе или попадется выигрышный лотерейный билетик.



Дева

В сентябре Девы будут очень много работать. Это может сказаться на психологическом состоянии. И хотя вы наверняка устанете, не закрывайтесь от мира. Именно общение с людьми в этом месяце поможет вам заработать. Старайтесь не проявлять агрессию, чтобы не наделать ошибок.



Весы

Весам категорически нельзя рисковать в сентябре. Возможно, поступят предложения вложить средства в какое-то дело, акции и прочее. Но в этом месяце такие авантюры не увенчаются успехом и, скорее всего, только усугубят финансовое положение Весов.



Полагаться на авось — худший вариант, вы словно магнитом притягиваете к себе недобросовестных людей и мошенников. Если надумаете брать кредит или ипотеку, внимательно изучите их условия — есть вероятность согласиться на невыгодные сделки.



Скорпион

Скорпионы уже знают, как заработать деньги. Проверенная схема вас не подведет. На протяжении всего месяца будет открыт финансовый поток через «мир иллюзий». Например, творчество.



Стрелец

У Стрельцов в сентябре всё стабильно. В первой половине месяца вероятна помощь извне. Деньги могут начать поступать от родственников. Но такая щедрая акция продлится недолго, рассчитывать всё равно придется только на свои силы.



Козерог

Козероги почувствуют нестабильность в отношении финансов, поэтому главное — проявить выдержку и не растрачивать свои деньги направо и налево. У многих получится поправить положение с помощью прошлого: прежней работы или методу, подзабытой профессии. Подобные ситуации дают Козерогам урок для «эволюции души», чтобы стать мудрее на будущее. Представителям знакам нужно переждать этот непростой период через «действие» (бездействие усугубит проблемы), понимая, что подобное положение планет Плутона в Козероге — не навсегда!



Водолей

Водолеи, у вас всё стабильно хорошо. Финансы будут постоянно поступать извне: кто-то из высокопоставленных людей сделает вам выгодное предложение, знакомые могут предложить хорошую работу или халтуру. Свою лепту внесет и удача. Можете проверить ее волшебное свойство, поучаствовав в розыгрыше или лотерее.



Рыбы

У всех Рыб планета Сатурн идет по их знаку, поэтому пополнение финансового потока идет через труд, честность, добросовестность, ответственность и дисциплину. Основное препятствие для получения денег в этом месяце — ваша собственная лень. Это связано с тем, что ретроградный Нептун развернул представителей знака в противоположную сторону. Простыми словами, человек долго шел к своей цели: копил деньги на машину, а потом неожиданно купил туристическую путевку, отодвинув свою мечту подальше. Такой шторм будет у многих Рыб в сентябре. Поэтому нужно не поддаваться соблазнам, а взвешенно относиться ко всем решениям.

