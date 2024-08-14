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Развлечения Популярная российская платформа для просмотра видеороликов сменила дизайн

Популярная российская платформа для просмотра видеороликов сменила дизайн

Разработчики рассказали об обновлениях

157
1 комментарий
Изменения коснулись главной страницы и раздела с подписками, пользователям стали доступны новые функции

Платформа VK Видео обновила дизайн приложения и веб-версии. В частности, редизайн затронул раздел «Подписки», теперь пользователи могут быстрее перейти к избранным плейлистам и авторам, а фильтр показывает наиболее просматриваемые шоу, ролики от блогеров и сообществ, на которые человек подписан. В веб-версии появилась функция «Продолжить просмотр», а в мобильном приложении соответствующая кнопка переместилась на главный экран. Также разработчики добавили возможность отложенного просмотра понравившихся видео.

— Функция позволяет добавлять видео в плейлист «Смотреть позже». Отложенные ролики отображаются в разделе приложения VK Видео «Библиотека», их может видеть только владелец профиля, — отмечается в пресс-релизе платформы.

Также пользователи VK Видео получили возможность управлять уведомлениями в одном окне — через кнопку «колокольчика» под видео.

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Комментарии
1
Гость
14 августа 2024, 14:57
Популярная 🤡😂
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