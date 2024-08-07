Подробный гороскоп для всех знаков зодиака: ретроградный Меркурий внесет в вашу жизнь сложности

Нам снова предстоит пережить период ретроградного Меркурия. Он продлится с 5 по 29 августа. Астрологи считают, что в это время могут возникать трудности в определенных сферах жизни, за которые в гороскопе отвечает данная планета.

— Меркурий курирует наш интеллект, речь, логику, отвечает за финансы и дела с документами, технику, влияет на поездки и перемещения. Ретроградное движение означает, что все вышеперечисленные сферы как бы «перекручиваются» и могут давать погрешности и сбои. Поэтому начинать что-то новое в этот период неблагоприятно. Сейчас могут приходить мысли и идеи, которые впоследствии окажутся для вас неактуальными или даже странными. Постарайтесь перенести крупные покупки на конец августа, перепроверяйте любые документы, особенно связанные с финансами. Будьте бдительны за рулем, в различных поездках и путешествиях. Сверяйте маршруты, выезжайте на встречи заранее. И, конечно, делайте небольшую скидку тем людям, которые могут перепутать время вашей встречи, опоздать на нее или вовсе забыть. Да, такое бывает. Поэтому не стесняйтесь напоминать людям о ваших договоренностях и их обязанностях, — рассказала ярославский астролог Мария Орлова.

