Подробный гороскоп для всех знаков зодиака: ретроградный Меркурий внесет в вашу жизнь сложности

Нам снова предстоит пережить период ретроградного Меркурия. Он продлится с 5 по 29 августа. Астрологи считают, что в это время могут возникать трудности в определенных сферах жизни, за которые в гороскопе отвечает данная планета.
Периодом ретроградного движения планеты в астрологии называют время, когда из-за особенностей расположения орбит планет нам с Земли кажется, что та или иная планета пошла в обратном направлении.
— Меркурий курирует наш интеллект, речь, логику, отвечает за финансы и дела с документами, технику, влияет на поездки и перемещения. Ретроградное движение означает, что все вышеперечисленные сферы как бы «перекручиваются» и могут давать погрешности и сбои. Поэтому начинать что-то новое в этот период неблагоприятно. Сейчас могут приходить мысли и идеи, которые впоследствии окажутся для вас неактуальными или даже странными. Постарайтесь перенести крупные покупки на конец августа, перепроверяйте любые документы, особенно связанные с финансами. Будьте бдительны за рулем, в различных поездках и путешествиях. Сверяйте маршруты, выезжайте на встречи заранее. И, конечно, делайте небольшую скидку тем людям, которые могут перепутать время вашей встречи, опоздать на нее или вовсе забыть. Да, такое бывает. Поэтому не стесняйтесь напоминать людям о ваших договоренностях и их обязанностях, — рассказала ярославский астролог Мария Орлова.
Также специалист сообщила, чего в период ретроградного Меркурия ждать представителям каждого знака зодиака.
Овен
С осторожностью относитесь к любым видам инвестирования, особенно это касается криптовалюты. Также сейчас возможно недопонимание и даже конфликты с вашими детьми, поэтому проявляйте больше терпения, не поленитесь несколько раз донести свои мысли до детей.
Период ретроградного Меркурия — не лучший период для новых знакомств. Дело в том, что вы можете наделить партнера теми качествами, которыми он не обладает.
Зато сейчас благоприятный период для того, чтобы возобновить старое обучение, которое вы забросили. Но начинать новое не стоит, дождитесь начала осени.
Телец
Сейчас не самый удачный период заниматься движимым и недвижимым имуществом, продавать и особенно покупать. Во-первых, могут возникать проблемы с документами, финансами, а во-вторых, после окончания ретроградной фазы вы можете понять, что купили не то, что хотелось.
Также в этот период у вас могут возникать какие-то эмоциональные внутренние переживания. Если хотите разобраться с этим, запишитесь на астрологическую или психологическую консультацию.
В этот период могут обостриться отношения с вашей мамой, поэтому проявляйте больше терпения.
Близнецы
Сконцентрируйтесь сейчас на своих мыслях и целях. Возможно, те желания, которые придут в период ретроградного Меркурия, затем покажутся для вас странными, нелогичными и неактуальными.
Также обратите особое внимание на ваше общение, особенно на какие-то новые знакомства. Может возникнуть недпонимание с собеседником. Поэтому не стесняйтесь и не ленитесь повторить вашу мысль или переспросить у собеседника, что же он имел в виду.
Будьте аккуратны за рулем.
Рак
Сфокусируйтесь на своих доходах и финансах, старайтесь не растрачивать деньги попусту, потому что те покупки, которые вы совершите в период ретроградного Меркурия, затем могут оказаться бесполезными и принесут разочарование. Экономьте, копите деньги. Если вам хочется сделать большую покупку, то совершайте ее после окончания ретроградной фазы Меркурия.
Сейчас возможно недопонимание с вашими родителями, поэтому проявляйте больше терпения, не спорьте, не ссорьтесь — и всё у вас будет очень хорошо!
Лев
Не совершайте сейчас никаких резких, необдуманных и поспешных действий. Если в вашу голову пришла какая-то навязчивая мысль или идея, постарайтесь либо несколько раз подумать, либо посоветуйтесь с человеком, мнению которого вы доверяете.
Следите за своим соматическим и физическим здоровьем. Не нужно сейчас кардинально менять свою внешность или стиль, потому что, когда Меркурий закончит свою ретроградную фазу, вам может показаться, что вы немного переборщили.
Дева
Постарайтесь в этот период отказаться от любых излишних трат денег. Какие-то необдуманные, спонтанные покупки не принесут вам удовольствия.
Также следите за своими эмоциями, самочувствием. Для вас сейчас очень полезно высыпаться, медитировать, проводить время на природе.
Если в этот период вам нужно отправиться в путешествие или дальнюю поездку, будьте осторожны и бдительны, перепроверяйте всё по несколько раз.
Весы
Сейчас для вас неблагоприятно начинать новый бизнес или делать новые вложения в имеющийся, поэтому по возможности дождитесь начала осени.
Могут произойти разногласия с вашими друзьями, коллегами или людьми, которые имеют более высокий статус и от которых вы так или иначе зависите.
Не лучший период, чтобы переезжать в другой город.
Скорпион
Сконцентрируйтесь на работе и по возможности не совершайте глобальных ошибок — перепроверяйте себя, свои действия, свою работу по нескольку раз, потому что те ошибки, которые вы совершаете сейчас, могут негативно сказаться в целом на вашей работе и карьере.
Также сейчас не самый лучший период для того, чтобы увольняться и начинать какую-то новую деятельность. Старайтесь не ругаться, не ссориться и не портить отношения с вашим начальством, коллегами или подчиненными.
Стрелец
Если сейчас вы отправляетесь в какую-то дальнюю поездку или путешествие, обязательно перепроверяйте все документы и билеты, потому что могут возникать ситуации, которые доставят хлопоты.
Не начинайте новое обучение. Если сейчас вы окунаетесь в тему религии, не ныряйте туда очень глубоко. Берегите отношения с вашим отцом, проявляйте больше терпимости, не ссорьтесь и не ругайтесь.
Козерог
Для вас сейчас неблагоприятны любые дела, которые связаны со страхованием, наследством, какими-то денежными выплатами. Поэтому, если планируете этим заняться, дождитесь начала осени.
Сейчас могут возникать трудности в получении денег от ваших партнеров в деловой или личной сфере. Старайтесь поменьше нервничать и переживать, потому что на этой почве у вас могут обостриться какие-то заболевания и их придется долго лечить.
Работайте со своими переживаниями и страхами, обращайтесь к астрологу, психологу, чтобы проработать любые свои психологические травмы.
Водолей
Сконцентрируйтесь на своем партнере. Сейчас не самый лучший период, чтобы ворошить какие-то старые ситуации и тем самым ухудшать ваши отношения. Будьте более терпимыми, больше общайтесь, слушайте то, что говорит вам ваш партнер.
Для свободных Водолеев сейчас не самый лучший период, чтобы вступать в новые отношения. Вы можете придумать то, чего в вашем партнере попросту нет. Также время не подходит для того, чтобы разрывать отношения, разводиться. Дождитесь окончания ретроградной фазы Меркурия и затем принимайте решения на трезвую голову.
Рыбы
Сейчас не самый лучший период, чтобы заниматься судебными делами. Если перенести на начало осени их невозможно, перепроверяйте всё много раз, потому что могут возникать какие-то нюансы, которые повлияют на то, что решение будет не в вашу пользу.
Также у вас могут возникать какие-то конфликтные ситуации, поэтому постарайтесь относиться к людям более терпимо, сдержанно, не портите отношения.
Сконцентрируйтесь на работе. Сейчас вы можете совершать те ошибки, которые так или иначе могут пошатнуть вашу репутацию, поэтому по несколько раз перепроверяйте любые документы, контракты.
Следите за своим психосоматическим здоровьем. Постарайтесь высыпаться, пейте витамины, чаще бывайте на природе, на солнышке, чтобы ваше внутреннее состояние было хорошим.