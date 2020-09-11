Как решить конфликт с учителем, даже если он не прав: советы родителям

С началом учебного года возвращаются и школьные проблемы, а самые сложные из них — с учителями. Решать их будет потруднее, чем просто исправлять двойки. Мы поговорили с психологами и разобрались, как действовать родителям, когда ребенок не ладит с педагогом.
Кто виноват?
Конфликт может быть разным — о проблеме может заговорить как ребенок, так и учитель. А вот разбираться, кто на самом деле прав, а кто виноват, в результате придется родителю. Пускать все на самотек психологи не советуют — это может только усугубить ситуацию.
— Первые действия — это, естественно, как любящий родитель послушать своего ребенка. После этого нужно послушать версию педагога. Бывает, что мама уверена, что у ее ребенка конфликт с педагогом. Надо сначала узнать: а педагог-то тоже так думает? — объясняет школьный психолог и медиатор Ольга Демидова.
Медиатор — профессиональный посредник, выступающий третьей стороной при разрешении спора. Задача медиатора — не определить, кто виноват в ссоре, а помочь оппонентам достигнуть компромисса.
Психотерапевт Жанна Русина подчеркивает, что, даже если о некой проблеме заявил учитель, с ребенком тоже обязательно обсудить, как он к ней относится. И главное — сохранять спокойствие и мыслить трезво, даже если ребенок рассказывает на эмоциях.
— Если это учитель-предметник, нужно смотреть на отношения с другими учителями. Если по другим предметам все хорошо, нет отставания, нет конфликтов, жалоб на ребенка или его жалоб на учителей — явно проблема личностного характера, — считает Русина.
Жанна Русина — психотерапевт, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Все немного сложнее, когда речь идет об учителе младших классов. Сравнить с отношениями с другими учителями тут не получится, все-таки большую часть времени ребенок проводит именно с этим педагогом.
— Часто в начальных классах проблема возникает, когда учитель не хочет принимать ребенка, не впускает его. Если учитель в принципе хорошо относится к детям, то они его слушаются. Маленькие дети очень завязаны на педагога. Если ребенок не болен психически, то любой учитель при желании найдет с ним контакт, — считает Русина.
Что делать?
Первым делом убедиться, что педагог ведет себя корректно по отношению к ребенку. Оскорбления и крик недопустимы.
— Важно, чтобы учителя в любом случае при родителе с ребенком разговаривали уважительно. Даже если он не прав, в каких-то сложных ситуациях любому человеку важно его достоинство, он тогда больше будет стараться исправиться, чем если на него кричат в школе, потом кричит мама, — объясняет Русина.
А дальше универсальный ответ один — разговаривать. Но разговаривать нужно спокойно, без посыла «я тебя сейчас поставлю на место» — это просто приведет к конфликту. И в то же время не бояться, потому что иногда родители сами ведут себя как провинившиеся школьники.
— Нужно общаться, как будто встретился с другом, на равных. Это помогает найти общий язык, — советует психотерапевт.
Но бывают ситуации, когда педагог родителю говорит да, а на следующий день становится еще жестче или вообще может высмеять. То есть непорядочно себя ведет. Это, конечно, запускает длительный конфликт. А учиться дальше надо. Русина советует в этой ситуации разговаривать с ребенком: объяснить, что он учится взрослой жизни, где каждый человек — как целая вселенная, и нужно учиться общаться с разными людьми.
— В любом конфликте несколько сторон. И ты, конечно, можешь стараться, учиться правильно себя вести, проговаривать, что тебе неприятно и так далее. Но другой участник конфликта может быть человеком с другими ценностями, которому абсолютно не важно, что ты говоришь. Нельзя говорить ребенку «просто не обращай внимания», нужно развивать у него эмоциональный интеллект — понимание себя, понимание других, управление контактами и конфликтом. То есть разберись, что чувствуешь ты, разберись, что чувствует другой. Если ты понимаешь, что тебе не по силам решить эту проблему, обратись к специалисту, это нормально, — считает школьный психолог Ольга Демидова.
Специалистом в данном случае станет медиатор. Им может быть как профессионал, так и просто третье лицо. Например, где-то таким человеком выступает директор. Хотя когда проблему решает представитель школы — это не всегда хорошо.
— Большая проблема медиации в школе в том, что, если медиатор — сотрудник школы, родители не идут к нему, потому что боятся, что ребенку от этого будет еще хуже. То есть не верят в беспристрастность и профессионализм. Есть и другие проблемы в этом плане. Для многих обратиться к третьему лицу — это значит свою проблему признать, а ни педагог, ни родитель не хочет признавать, что это проблема. Во-вторых, обратиться к медиатору воспринимается как слабость, «я что, сам не умею решать свои проблемы?». Это как обратиться к психологу — «я что, псих?». Не знаю, с чем это связано, но такое есть, — признает школьный психолог.
Она советует не бояться обращаться к медиатору, как к профессиональному, так и просто к третьему лицу. В некоторых случаях в качестве медиаторов могут выступать и просто другие учителя, и родители, и даже ученики. Конечно, если они помнят, что задача — не найти виноватого, а помочь всем друг с другом договориться.
И последний вариант — менять школу. Правда, психологи не советуют делать это в средних и старших классах. В младших, когда у ребенка нет контакта с учителем, это может быть необходимо. А ребятам постарше нужно учиться решать конфликты иначе.