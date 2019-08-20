20 августа вторник
СЕЙЧАС +22°С
usd 66.78
eur 73.98

Темы

СЕЙЧАС +22°С
usd 66.78
eur 73.98

Все новости

Все новости
Образование
Обзор

При полном параде: сколько стоит школьная форма в Ярославле — изучаем цены

Полный обзор от рубашек до кроссовок

Поделиться

1 151
2 Обсудить

Читайте, сколько нужно денег, чтобы собрать ребёнка в школу

Фото: Александра Савельева

Чтобы собрать ребёнка в школу, нужно много времени и денег. По крайней мере, так считает мама первоклашки из Ярославской области, которая подсчитала все школьные затраты и пришла в ужас. Перед началом нового учебного года мы обошли несколько популярных магазинов со школьной формой и сравнили цены. Зашли в крупные торговые комплексы в центре Ярославля и в спальном районе и подсчитали минимальную цену полного комплекта школьной формы для мальчика и девочки.

Мы обошли шесть детских магазинов в торговом центре «Аура». Выбор большой, но не везде качественная одежда. Что ниже тысячи рублей, выглядит похуже.

Форма для мальчика

Прилавки завалены школьной формой

Прилавки завалены школьной формой

Рубашки: средняя цена в магазинах — 999 рублей. Но можно найти и за 500 рублей. Подороже — 2000 рублей. Максимальная цена, которую удалось найти, — 2799 рублей.

Брюки: средняя цена — 1500–2000 рублей. Максимальная цена — 4000 рублей.

Пиджак: средняя цена — около 3000. Можно найти подешевле — за 2000 рублей. Максимальная цена — 5500 рублей.

Сменная обувь: средняя цена обычных ботинок — 1500 рублей. Минимальная — 800 рублей. Кожаные туфли — около 2500–3000 рублей.

Кроссовки на физкультуру для мальчика и девочки стоят примерно одинаково

Кроссовки на физкультуру для мальчика и девочки стоят примерно одинаково

Спортивная форма: минимальная цена комплекта — футболка и шорты — обойдётся в 600 рублей. Средняя цена — 1500 рублей. Самая дорогая форма обойдётся родителям в 3000 рублей.

Кроссовки: средняя цена — 700–1000 рублей. Самые дорогие детские кроссовки мы нашли за 4000 рублей.

Рюкзак: минимальная цена начинается от 500 рублей. Самый дорогой ранец — за 4250 рублей. Средняя цена — 1500–1900 рублей.

Итого: минимальная цена, чтобы собрать сына в школу, — 6600 рублей. И это без учёта школьных принадлежностей.

Форма для девочки

Блузка: средняя цена в магазинах — 1000–1300 рублей. Подороже — 2200 рублей. Максимальная цена, которую удалось найти, — 3200 рублей. Самый минимум — 800 рублей.

Юбка: средняя цена — 1000 рублей. Максимальная цена — 2500 рублей. Минимум — 800 рублей.

Платье: средняя цена — около 1800 рублей. Максимальная цена — 4000 рублей. Минимальная — 1300 рублей.

В основном одежда синих и серых цветов

В основном одежда синих и серых цветов

Туфли: средняя цена — 1200–1500 рублей. Можно найти и подешевле за 800 рублей. Кожаные туфли — около 2500–3000 рублей.

Спортивная форма: минимальная цена комплекта — футболка и шорты — обойдётся в 600 рублей. Средняя цена —1500 рублей. Самая дорогая форма обойдётся родителям в 3000 рублей.

Кроссовки: средняя цена — 700–1000 рублей. Самые дорогие детские кроссовки мы нашли за 4000 рублей.

Рюкзак: минимальная цена начинается от 500 рублей. Самый дорогой ранец — за 5000 рублей. Средняя цена — 1500–1900 рублей.

Итого: минимальная цена, чтобы собрать дочку в школу, — 5500 рублей.

Рюкзак можно купить меньше чем за 500 рублей

Рюкзак можно купить меньше чем за 500 рублей

Сходили мы и в крупный торговый центр в Дзержинском районе. Зашли в павильон с детской одеждой, а также в бюджетный магазин одежды для всей семьи.

Форма для мальчика

Рубашки: от 300 до 1000 рублей.

Брюки: самые дешёвые — за 450 рублей, самые дорогие — за 1300 рублей.

Пиджак: можно найти неплохой вариант за 900 рублей. Костюм «тройка» (пиджак, жилет и брюки) обойдётся родителям в 2200 рублей.

Сменная обувь: от 550 до 1500 рублей.

Магазины заманивают родителей скидками

Магазины заманивают родителей скидками

Спортивная форма: если покупать костюм — получится около 1600–2000 рублей. По отдельности белую футболку со спортивными штанами можно купить за 600–700 рублей.

Кроссовки: от 550 до 2000 рублей.

Рюкзак: минимальная цена начинается от 450 рублей. Самый дорогой ранец мы нашли за 1500 рублей. Средняя цена — 1000 рублей.

Итого: минимальная цена — 3900 рублей.

— Есть одежда российского производства. Самые дешёвые — из Бишкека. Самая дорогая — турецкая одежда (из-за курса доллара) и из Польши, но у них и качество хорошее, — сказала продавщица в павильоне с детской одеждой.

Форма для девочки

Блузка: от 350 до 2000 рублей. Средняя цена — 750 рублей.

Юбка: 350–1500 рублей.

Платье: средняя цена — 1500 рублей. Минимальная цена — 1300 рублей. Максимум — 1800 рублей.

Туфли: от 450 до 1800 рублей.

В магазинах большой выбор

В магазинах большой выбор

Спортивная форма: минимальная цена комплекта — футболка и шорты — обойдётся в 600 рублей. Средняя цена — 1500 рублей. Самая дорогая форма обойдётся родителям в 3000 рублей.

Кроссовки: от 450 до 1800 рублей.

Рюкзак: минимальная цена начинается от 450 рублей. Самый дорогой ранец мы нашли за 1500 рублей. Средняя цена — 1000 рублей.

Итого: минимальная цена — 3950 рублей.

А вы уже купили школьную форму? Во сколько обошлось? Где брали подешевле и получше? Поделитесь советом с другими родителями! Пишите в комментариях под этим материалом или в нашей группе во «ВКонтакте»

Ранее мы провели опрос. Спросили у родителей, учителей и самих учеников, нравится ли им школьная форма. А что вы скажете? Читайте ответы за и против школьного дресс-кода.

Сколько денег потратите, чтобы собрать ребёнка в школу?

Сколько денег потратите, чтобы собрать ребёнка в школу?

    По теме

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    школашкольная форма

    оцените материал

      Поделиться

      Увидели опечатку?
      Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

      КОММЕНТАРИИ (2)

      Гость
      20 авг 2019 в 16:01

      Магазин семейный в альтаире..купили всё для школы и даже больше)) цены норм..качество не самое плохое

      пессимист
      20 авг 2019 в 14:55

      Цены ураган. На кой фиг она нужна.