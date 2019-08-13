Как защитить ребёнка от травли? И ещё 8 вопросов психологу о подготовке к школе

Начало учебного года — всегда стресс
Фото: Александра Савельева, Алёна Иванова
Начало учебного года — стресс не только для детей, но и для родителей. Особенно волнуются те мамы и папы, чьи дети идут в первый класс. Что делать, если у ребёнка в школе начинаются проблемы с учителями и со сверстниками, почему в нашей стране так стыдно обратиться за помощью к психологу, стоит ли родителям вмешиваться в конфликты между детьми, мы узнали у детского психолога Алёны Ивановой.
— Сейчас родители более активно участвуют в школьной жизни детей. Если раньше — собрания раз в полгода, то сейчас —всевозможные чаты, родительские комитеты. Родители выбирают всё, вплоть до цвета дневников. Нужна ли такая родительская активность или это перебор?
— Родительская активность, безусловно, нужна, в рамках разумного. Во многих школах (особенно для учеников начальных классов) есть определенные требования к внешнему виду учеников и учебных принадлежностей. Доказано, что в окружении красивых вещей производительность повышается. Поэтому, выбирая учебные принадлежности, обращайте внимание на школьные требования и практичность, но при этом дайте выбор ребёнку, показывая ваше уважение к его выбору. Тем самым формируются доверительные детско-родительские отношения и правильные моральные нормы. Также важно проявлять заинтересованность к школьной жизни ребёнка. Необходимо каждый вечер интересоваться тем, что нового ваш ребёнок узнал за сегодняшний день, как эмоционально окрашен был для него этот день. Это будет мотивировать его внимательнее относиться к новому материалу, а также чувствовать со стороны родителей поддержку и заботу, которая так необходима школьникам для адаптации.
— Как подготовить ребенка к первому классу? Что делать, если ребенок стесняется и плохо сходится с новыми людьми?
— Большинство детей приходят в школу после детского сада, поэтому не испытывают особых трудностей в вопросах коммуникации. Трудности возникают в вопросах самодисциплины и успеваемости. Причина подобных проблем лежит чаще всего в восприятии школьного процесса как игровой деятельности. Важно заранее подготовить ребёнка как физически, так и психологически. В школах существуют подготовительные классы, где дети знакомятся между собой, с устройством школьной жизни, учителями, правилами и дисциплинами. Если у родителей нет возможности отводить ребёнка в такой класс, то можно несколько раз в неделю заниматься самостоятельно дома, имитируя школьный процесс, обращая внимание ребёнка на дисциплинарные моменты (не ходить во время урока, правила заполнения тетрадей, задавать и отвечать на вопросы, поднимая руку). Также важно заранее сформировать у ребёнка режим дня, схожий со школьным расписанием: ранний подъем, завтрак, сон, время на подготовку и так далее. Нормальное физическое состояние ребенка поможет сохранить психологическое здоровье и комфортнее адаптироваться в сентябре.
— Родитель и учитель. Как лучше выстраивать отношения с классным руководителем, чтобы ребенку было комфортно? Сейчас каждый классный руководитель дает свой номер телефона. Насколько удобно и тактично звонить учителю?
— Чаще всего каждый классный руководитель сам говорит об удобном для него способе связи, а родительский комитет создает группу в одной из социальных сетей для обмена домашними заданиями. А с появлением электронных дневников потребность звонить учителю с вопросами об оценках и домашнем задании стала ниже. Надо помнить главное, что для комфортного и продуктивного обучения ребёнка в школе родитель и учитель должны сотрудничать, — поддерживать обратную связь, обсуждать возможные проблемы и пути их разрешения. Поэтому по вопросам, касающимся адаптации и психологического комфорта в школе, родителям не стоит стесняться подходить к учителям, завучу начальной школы, школьному психологу.
— Если ребенок сталкивается с агрессией в школе (издеваются одноклассники), что делать? Если не помогают разговоры с детьми и их родителями? Менять школу?
— Если речь идет о младших школьниках, то грамотному педагогическому коллективу школы чаще всего удается избежать конфликтов заранее либо решить их максимально грамотно и безопасно для всех действующих лиц. У детей среднего и старшего школьного возраста агрессия чаще сейчас проявляется не физически, а психологически — через вербальное оскорбление, шантаж, угрозы и клевету в социальных сетях — кибербуллинг. Могут создаваться страницы, копирующие личную информацию жертвы с ложными фактами, публичные беседы с обсуждениями, шантаж личными переписками и фото. Как и прямое психологическое насилие, кибербуллинг является уголовно наказуемым, несмотря на ложную иллюзию анонимности, и при нанесении реального ущерба личность агрессора будет установлена и соответствующее наказана. Родителям стоит уделять внимание данному вопросу, качеству отношений со своим ребенком, чтобы тот в свою очередь мог обратиться с вопросом, посоветоваться. Важно заранее объяснить ребёнку правила безопасности в интернете, грамотного поведения в социальных сетях и реакции на критику и агрессию.
— В какой момент родитель должен включиться в конфликт между детьми и стоит ли это делать? Или же нужно дать право ребенку самому решать свои проблемы?
— Разногласия и конфликты между учениками внутри школы — явление достаточно частое. И в большинстве случаев дети могут урегулировать конфликтную ситуацию самостоятельно, без привлечения педагогов и родителей. Но если конфликт перерастает, и сами дети решить его уже не могут, то лучше привлечь к вопросу классного руководителя, социального педагога или психолога. При привлечении родителей часто возникает ситуация, когда конфликт с детей переходит на родителей. И дети уже помирились и хотят продолжать общаться, а родители между собой конфликтуют и переносят негатив на своих детей. При доверительных отношениях ребёнок сам поделится проблемой. Родителям при обсуждении ситуации с ребёнком важно сохранять спокойствие, не давить на него, выявить не только то, что послужило поводом, но и причину конфликта. После обсуждения самой конфликтной ситуации стоит узнать, какие выходы из конфликта может предложить ребёнок, обговорить плюсы и минусы его вариантов. Такой разбор конфликтных ситуаций поможет сформировать полезные социальные навыки в общении с ровесниками и научит ребёнка решать конфликты во взрослой жизни.
— В американских фильмах мы часто видим, что при любой проблеме семьи идут к психологу чуть ли не всем составом, включая самых младших детей. Но у нас, пожалуй, это не принято. И даже считается, что это стыдно. Почему?
— В восприятии российского человека часто наша профессия приравнивается либо к врачу («Я не псих, чтоб идти к психологу!»), либо к шарлатану («Это не наука! Голову людям дурят и говорят очевидные вещи!»). Первая позиция связана с тем, что в советское время развитие психологии как науки была приостановлено. Поэтому после восстановления работать в данной сфере могли лишь выпускники медицинских институтов. И как все боятся ходить к докторам, так и боятся идти к психологам, думая, что, обговорив проблемы с друзьями, выход найдется сам собой. Но, как показывает практика, человек лишь глубже вязнет в пучине собственных мыслей и переживаний. Вторая позиция появилась в результате большого количества тренингов и мастер-классов от «околопсихологов», которые за маленькое время, но большие деньги научат вас и мужа удержать, и стать уверенным, и заработать миллион, и прочее-прочее. На самом деле за последние годы тенденция улучшается — родители часто обращаются по вопросам воспитания детей, видят положительный результат и приходят уже для решения личных проблем.
— Как понять, что у ребенка есть психологические проблемы? Родители могут справиться сами или нужно идти к психологу?
— В каждом дошкольном учреждении есть психолог, который отслеживает психологическое здоровье ребёнка, его состояние, поведение в коллективе и при общении со взрослыми, соответствие возрастным нормам развития и многое другое. Если возникают какие-то проблемы, то грамотный специалист всегда даст родителям рекомендации. Родителям обязательно стоит обратиться к специалисту, если заметны резкие перемены в привычном поведении ребёнка, когда он не реагирует на замечания и его поведение становится угрозой для него самого и окружающих. Главное — не стесняться вести ребёнка к психологу. Это не является показателем вашей несостоятельности как родителя, это значит, что вам не всё равно, что вы переживаете и хотите помочь своему ребёнку.
— Что вы думаете по поводу альтернативного обучения дома? Нужна ли школа как таковая ребенку (здесь мы не берем в расчет те случаи, когда дети по состоянию здоровья вынуждены учиться дома)?
— Необходимо помнить, что человек — существо социальное. Школа — это не только уроки, знания и домашние задания. В первую очередь это место, где каждый учится взаимодействовать в социуме, общаться с ровесниками и взрослыми, работать как индивидуально, так и в группе. Именно в школе формируются навыки, которыми мы позже пользуемся ежедневно во взрослой жизни. Лично я считаю, что и в школьном, и в домашнем обучении есть свои плюсы и минусы, но не стоит лишать своего ребёнка подобного важного и нужного жизненного опыта.
— Как замотивировать ребенка делать уроки и стараться? Можно ли подкупать его словами из разряда: если получишь пятерку, получишь новый телефон?
— Проблема мотивации к обучению сейчас является одной из самых актуальных у родителей. Но нужно понимать, что есть определенные вещи, которые просто надо делать, даже если они не вызывают восторг и не приносят удовольствия, — приборка комнаты, умываться по утрам. Также и с домашними заданиями. Родители часто составляют в своей голове образ идеального ребёнка, который весь день в школе вел себя спокойно и вежливо, а дома радостно побежал делать уроки с улыбкой на лице. Но не нужно питать иллюзий, что все предметы будут одинаково интересны вашему ребенку. Стоит объяснить, что без проработки домашних заданий разобраться в каком-то вопросе будет сложно. В таких моментах формируется сила воли — основное качество в осознанном управлении своими эмоциями и поступками. Очень важно, чтобы ребёнок делал уроки в одно и то же время, — данный процесс должен быть дисциплинирован. Но при этом необходимо сохранять баланс между деятельностью и отдыхом, поэтому важно давать небольшие разгрузки во время выполнения домашних заданий. Родители могут на примере собственной работы объяснить, что есть определенные моменты, которые тоже не вызывают у них радости, но их делать надо, и, даже несмотря на это, любимая работа всё равно доставляет удовольствие. Родители для ребёнка являются значимыми людьми, и они могут стать примером для подражания и послужить мотивацией к учебной деятельности.
Комментарий специалиста:
Ирина Лобода, директор департамента образования Ярославской области
— В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» мы создаем в каждом муниципальном районе базовые организации по психолого-педагогическому консультированию. В целом по региону будут работать более 50 таких консультаций. Они создаются на базах школ, детских садов и центров. В результате более 40 000 родителей Ярославской области смогут получить профессиональные консультации педагогов, психологов, логопедов, дефектологов по вопросам обучения, воспитания, развития детей. Сейчас в Ярославской области уже создано «ядро» будущей единой системы — региональная Служба помощи родителям Ярославской области. В нее входит ярославский Центр помощи детям и Центр консультативной помощи семьям с детьми «Всегда рядом». Бесплатные консультации можно получить как очно, так и дистанционно — по телефону, по скайпу. Специалисты Службы помощи родителям Ярославской области помогут разобраться в таких проблемах, как речевые нарушения у детей, сложности адаптации в детском саду или школе, эмоциональных проблемах — агрессии, тревоге, страхах, в ситуациях насилия и жестокого обращения, выборе формы образования и обучения и многих других. Записаться на прием также можно с помощью горячей линии.
По телефону 8 4852 68-08-78 каждый житель региона может узнать, где и как получить бесплатную консультацию по вопросам развития, обучения и воспитания детей в своем населенном пункте.