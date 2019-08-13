Как защитить ребёнка от травли? И ещё 8 вопросов психологу о подготовке к школе

Начало учебного года — стресс не только для детей, но и для родителей. Особенно волнуются те мамы и папы, чьи дети идут в первый класс. Что делать, если у ребёнка в школе начинаются проблемы с учителями и со сверстниками, почему в нашей стране так стыдно обратиться за помощью к психологу, стоит ли родителям вмешиваться в конфликты между детьми, мы узнали у детского психолога Алёны Ивановой. — Сейчас родители более активно участвуют в школьной жизни детей. Если раньше — собрания раз в полгода, то сейчас —всевозможные чаты, родительские комитеты. Родители выбирают всё, вплоть до цвета дневников. Нужна ли такая родительская активность или это перебор?

— Родительская активность, безусловно, нужна, в рамках разумного. Во многих школах (особенно для учеников начальных классов) есть определенные требования к внешнему виду учеников и учебных принадлежностей. Доказано, что в окружении красивых вещей производительность повышается. Поэтому, выбирая учебные принадлежности, обращайте внимание на школьные требования и практичность, но при этом дайте выбор ребёнку, показывая ваше уважение к его выбору. Тем самым формируются доверительные детско-родительские отношения и правильные моральные нормы. Также важно проявлять заинтересованность к школьной жизни ребёнка. Необходимо каждый вечер интересоваться тем, что нового ваш ребёнок узнал за сегодняшний день, как эмоционально окрашен был для него этот день. Это будет мотивировать его внимательнее относиться к новому материалу, а также чувствовать со стороны родителей поддержку и заботу, которая так необходима школьникам для адаптации. — Как подготовить ребенка к первому классу? Что делать, если ребенок стесняется и плохо сходится с новыми людьми?

— Большинство детей приходят в школу после детского сада, поэтому не испытывают особых трудностей в вопросах коммуникации. Трудности возникают в вопросах самодисциплины и успеваемости. Причина подобных проблем лежит чаще всего в восприятии школьного процесса как игровой деятельности. Важно заранее подготовить ребёнка как физически, так и психологически. В школах существуют подготовительные классы, где дети знакомятся между собой, с устройством школьной жизни, учителями, правилами и дисциплинами. Если у родителей нет возможности отводить ребёнка в такой класс, то можно несколько раз в неделю заниматься самостоятельно дома, имитируя школьный процесс, обращая внимание ребёнка на дисциплинарные моменты (не ходить во время урока, правила заполнения тетрадей, задавать и отвечать на вопросы, поднимая руку). Также важно заранее сформировать у ребёнка режим дня, схожий со школьным расписанием: ранний подъем, завтрак, сон, время на подготовку и так далее. Нормальное физическое состояние ребенка поможет сохранить психологическое здоровье и комфортнее адаптироваться в сентябре.

— Родитель и учитель. Как лучше выстраивать отношения с классным руководителем, чтобы ребенку было комфортно? Сейчас каждый классный руководитель дает свой номер телефона. Насколько удобно и тактично звонить учителю?

— Чаще всего каждый классный руководитель сам говорит об удобном для него способе связи, а родительский комитет создает группу в одной из социальных сетей для обмена домашними заданиями. А с появлением электронных дневников потребность звонить учителю с вопросами об оценках и домашнем задании стала ниже. Надо помнить главное, что для комфортного и продуктивного обучения ребёнка в школе родитель и учитель должны сотрудничать, — поддерживать обратную связь, обсуждать возможные проблемы и пути их разрешения. Поэтому по вопросам, касающимся адаптации и психологического комфорта в школе, родителям не стоит стесняться подходить к учителям, завучу начальной школы, школьному психологу. — Если ребенок сталкивается с агрессией в школе (издеваются одноклассники), что делать? Если не помогают разговоры с детьми и их родителями? Менять школу?

— Если речь идет о младших школьниках, то грамотному педагогическому коллективу школы чаще всего удается избежать конфликтов заранее либо решить их максимально грамотно и безопасно для всех действующих лиц. У детей среднего и старшего школьного возраста агрессия чаще сейчас проявляется не физически, а психологически — через вербальное оскорбление, шантаж, угрозы и клевету в социальных сетях — кибербуллинг. Могут создаваться страницы, копирующие личную информацию жертвы с ложными фактами, публичные беседы с обсуждениями, шантаж личными переписками и фото. Как и прямое психологическое насилие, кибербуллинг является уголовно наказуемым, несмотря на ложную иллюзию анонимности, и при нанесении реального ущерба личность агрессора будет установлена и соответствующее наказана. Родителям стоит уделять внимание данному вопросу, качеству отношений со своим ребенком, чтобы тот в свою очередь мог обратиться с вопросом, посоветоваться. Важно заранее объяснить ребёнку правила безопасности в интернете, грамотного поведения в социальных сетях и реакции на критику и агрессию.

В первых классах дети реже сталкиваются с травлей Фото: Александра Савельева

— В какой момент родитель должен включиться в конфликт между детьми и стоит ли это делать? Или же нужно дать право ребенку самому решать свои проблемы?

— Разногласия и конфликты между учениками внутри школы — явление достаточно частое. И в большинстве случаев дети могут урегулировать конфликтную ситуацию самостоятельно, без привлечения педагогов и родителей. Но если конфликт перерастает, и сами дети решить его уже не могут, то лучше привлечь к вопросу классного руководителя, социального педагога или психолога. При привлечении родителей часто возникает ситуация, когда конфликт с детей переходит на родителей. И дети уже помирились и хотят продолжать общаться, а родители между собой конфликтуют и переносят негатив на своих детей. При доверительных отношениях ребёнок сам поделится проблемой. Родителям при обсуждении ситуации с ребёнком важно сохранять спокойствие, не давить на него, выявить не только то, что послужило поводом, но и причину конфликта. После обсуждения самой конфликтной ситуации стоит узнать, какие выходы из конфликта может предложить ребёнок, обговорить плюсы и минусы его вариантов. Такой разбор конфликтных ситуаций поможет сформировать полезные социальные навыки в общении с ровесниками и научит ребёнка решать конфликты во взрослой жизни.

— В американских фильмах мы часто видим, что при любой проблеме семьи идут к психологу чуть ли не всем составом, включая самых младших детей. Но у нас, пожалуй, это не принято. И даже считается, что это стыдно. Почему? — В восприятии российского человека часто наша профессия приравнивается либо к врачу («Я не псих, чтоб идти к психологу!»), либо к шарлатану («Это не наука! Голову людям дурят и говорят очевидные вещи!»). Первая позиция связана с тем, что в советское время развитие психологии как науки была приостановлено. Поэтому после восстановления работать в данной сфере могли лишь выпускники медицинских институтов. И как все боятся ходить к докторам, так и боятся идти к психологам, думая, что, обговорив проблемы с друзьями, выход найдется сам собой. Но, как показывает практика, человек лишь глубже вязнет в пучине собственных мыслей и переживаний. Вторая позиция появилась в результате большого количества тренингов и мастер-классов от «околопсихологов», которые за маленькое время, но большие деньги научат вас и мужа удержать, и стать уверенным, и заработать миллион, и прочее-прочее. На самом деле за последние годы тенденция улучшается — родители часто обращаются по вопросам воспитания детей, видят положительный результат и приходят уже для решения личных проблем.

Часто родители слишком опекают своих детей Фото: Александра Савельева