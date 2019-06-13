Когда в Ярославле начнутся первые школьные выпускные: даты

Совсем скоро по всей стране пройдут школьные выпускные. Сегодня старшеклассники сдали последний государственный экзамен по биологии и информатике. Впереди их ждёт церемония вручения аттестатов.



— Праздничная часть организуется родителями выпускников школ с 21 июня по 2 июля. Информация о датах, времени и местах проведения мероприятий доведена до сведения органов внутренних дел, — сообщили в пресс-службе департамента образования.



Уже известна дата ежегодного бала выпускников. Он состоится 26 июня в «Арене-2000». А на следующий день, 27 июня, во Дворце культуры имени А. М. Добрынина состоится традиционная церемония чествования лучших выпускников школ Ярославля.

