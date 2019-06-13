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Образование

Когда в Ярославле начнутся первые школьные выпускные: даты

Выпускники будут гулять несколько дней

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Впереди у выпускников каникулы и поступление в вузы

Фото: Элина Исаева

Совсем скоро по всей стране пройдут школьные выпускные. Сегодня старшеклассники сдали последний государственный экзамен по биологии и информатике. Впереди их ждёт церемония вручения аттестатов.

— Праздничная часть организуется родителями выпускников школ с 21 июня по 2 июля. Информация о датах, времени и местах проведения мероприятий доведена до сведения органов внутренних дел, — сообщили в пресс-службе департамента образования.

Уже известна дата ежегодного бала выпускников. Он состоится 26 июня в «Арене-2000». А на следующий день, 27 июня, во Дворце культуры имени А. М. Добрынина состоится традиционная церемония чествования лучших выпускников школ Ярославля. 

В разгар экзаменов мы взяли интервью у тех выпускников, которые ЕГЭ завалили. Они рассказали, что с ними стало после этого.

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