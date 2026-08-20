Школьникам, провалившимся на экзаменах, дали шанс на бесплатное обучение: детали

Вместе с этим за выпускниками сохранится возможность продолжить учебу в школе по программе основного общего образования. Речь про обучение в 10-м и 11-м классах, с последующей сдачей ЕГЭ.

При этом школы обязаны предоставить ученику место в 10-м классе, независимо от того, прошел ли он отбор для специализированного обучения в профильном классе или нет. Отказать в приеме девятиклассникам всё же могут, если в классе универсального профиля нет мест. Но в таком случае ребенка обязаны либо зачислить в профильный класс, либо подобрать другое место в этой же школе или другой территориально доступной.