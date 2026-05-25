В школах введут новые учебники: какой предмет ждут изменения и когда

В школьной программе появятся новые единые учебники по информатике. Их планируют включить в федеральный перечень в 2027 году, чтобы по ним учились старшеклассники. О нововведении рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Информатика является одним из ключевых и востребованных учебных предметов. Это доказывает рост числа выпускников, сдающих ее на ЕГЭ. На 2027 год запланировано включение в федеральный перечень новых учебников по информатике для 10–11-х классов, после чего старшеклассники смогут начать по ним обучение», — отметил Кравцов.

В пресс-службе Минпросвещения добавили, что содержание учебников будет соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам и основным общеобразовательным программам.

Следующим этапом станет разработка единых учебников по информатике для 7–9-х классов.