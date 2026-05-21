Что делать, если ребенок не хочет учиться: инструкция от нейропсихолога

Важно дать ребенку возможность быть самостоятельным Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Конец учебного года зачастую сопровождается детским бунтом: еще вчера школьник с интересом листал учебники, а сегодня любое упоминание вызывает скандал. Самое сложное в этой истории — понять, где временная усталость, а где потеря учебной мотивации. Где родителям стоит мягко поддержать, а где — твердо обозначить границы. Мы говорили с клиническим психологом, нейропсихологом Мариной Коноваловой и узнали, как вернуть ребенку интерес к учебе и не превратить школьные годы в бесконечную битву.

Успехи в учебе: чья ответственность

Родители часто впадают крайности — либо полностью берут на себя школьные дела, либо вовсе ничего не контролируют, ведь «это твоя жизнь». Истина, как и во многом, посередине. Марина Коновалова объясняет: полностью переложить ответственность на ребенка нельзя, но и тащить всё на себе годами — путь в никуда.

— Родители могут послужить хорошим ключевым моментом для формирования учебной мотивации, но полностью нести ответственность за включенность и заинтересованность ребенка в учебе мы не можем. Многое зависит и от темперамента ребенка, — говорит эксперт.

Уже на ранних этапах развития можно заметить, нужно ли ребенку больше поддержки или свободы. Родителям стоит обратить внимание на то, как ребенок реагирует на похвалу и проигрыши, какие игры выбирает и как общается со сверстниками.

Как объяснить, зачем вообще учиться

В современных реалиях фраза «надо, и всё» или «без образования не будет хорошей карьеры» не работает. Дети видят популярных блогеров без дипломов, но с высоким доходом. Поэтому неудивительно, что возникает резонный вопрос: зачем мне эти синусы и контурные карты? Клинический психолог предлагает сместить фокус с оценок на знания.

— Важно говорить ребенку, что ценно именно получать знания, а не просто приносить оценки. Мы живем в социуме, развиваемся, общаемся, и для этого нужны определенные знания, умения и навыки, — говорит Марина Коновалова.

Лучше всего работает личный пример. Если родитель сам читает, изучает что-то новое, интересуется историческими фактами, задает вопросы и ищет ответы, ребенок считывает эту модель поведения.

Еще один работающий прием — привязать учебу к мечтам ребенка.

— Мы можем показать, чего ты достигнешь, если будешь учиться. Возможно, у ребенка есть планы, мечты — это можно обыграть, сформировав мотивацию, — добавляет Марина.

Например, если ребенок хочет в будущем строить мосты, предложить ему изучить, какие знания и предметы для этого необходимы.

К каждому ребенку нужен индивидуальный подход Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Домашнее задание: помогать или отойти

Клинический психолог проводит четкую границу между помощью с уроками и выполнением заданий за ребенка.

— Важно, чтобы родитель не делал домашние задания за ребенка. Вы помогаете, вы направляете, но вы не делаете за него, вы не критикуете. Вы даете ему возможность получить знания, учиться на собственных ошибках. Он может ошибаться, он может несколько раз делать одну и ту же ошибку, но не надо учиться за ребенка, — говорит Марина.

Эксперт предлагает перед тем, как вмешаться, спросить у ребенка, нужна ли ему помощь, но при этом не пытаться «быстренько всё исправить». По словам Марины, если родитель в мягкой форме настаивает и делает всё за ребенка, не дождавшись его ответа, мотивация умирает. Это в итоге приводит к жестким последствиям.

— Если вы будете учиться за ребенка, чтобы он не получил двойку, готовьтесь к тому, что ребенок в последующем не сможет учиться. Не просто не захочет — не сможет, потому что у него будет отсутствовать мотивация получения знаний, он будет сталкиваться с критикой, что всё равно делает не так.

При выполнении домашнего задания нейропсихолог советует соблюдать тайминг с перерывами. Например, делать пятиминутный отдых каждые 20 минут. Заканчивать работу над уроками рекомендуется за несколько часов до сна.

Марина добавляет, что помогать с уроками стоит не только в начальной школе. Если, например, шестиклассник просит помочь разобраться с каким-то вопросом, не нужно ему отказывать.

Что работает: договор или игра

Универсального приема, который бы подошел всем детям, не существует. Поэтому родителям приходится быть исследователями и пробовать разные методы приобщения ребенка к учебе.

Визуальное расписание. Особенно полезно в начальной школе. Картинки или список вроде «сначала математика, потом чтение» помогают увидеть ребенку порядок действий. Причем этот метод полезен и в целом для распорядка дня;

игровая форма. Также эффективна в начальной школе или на старте обучения. Помогает мягко втянуться в учебный ритм без сопротивления;

система поощрений с накопительным эффектом. Составить список дел, за каждое из которых ребенок получает наклейку или какой-то другой бонус. А при сборе определенного количества — приз;

договор, а не торг. Не в формате «если ты получишь пятерку, куплю тебе планшет». Договор с ребенком должен строиться на взаимном согласии, такой подход помогает понять, что нужно учитывать интересы другого человека и нести ответственность за свои обязательства. Это должны быть понятные для ребенка и честные правила, которые работают для обеих сторон.

Марина советует создать для ребенка среду, в которой он сам начнет пробовать и принимать решения.

— Важно создать благоприятную обстановку, без принуждения. Предоставьте ребенку свободу: пусть сам попробует определить, как подойти к процессу. Предложите выбор — например, между двумя равнозначными задачами или между простой и сложной. Когда он самостоятельно сделает выбор, вы сможете от этого отталкиваться. Чаще направляйте ребенка к тому, чтобы он выбирал сам, — говорит нейропсихолог.

Нужно ли специально готовить к школе

Подготовка к школе стала почти обязательной, но дело не только в умении читать и писать.

— Подготовка к школе — это еще и обучение определенным коммуникационным навыкам, тому, что ребенок умеет ждать, терпеть, смотреть на доску, записывать задания, дать возможность ответить другому или заявить желание ответить, — говорит эксперт.

Марина уточняет: посещать специальные дошкольные занятия не обязательно, но тогда родитель сам должен научить ребенка усидчивости, умению слушать инструкцию и работать в коллективе.

Что делать с подростком

С подростками сложнее: давление родителей не только не принесет результат, но и может быть вредно.

— Не надо заставлять подростка учиться. В этот момент идет формирование личности, ребенку важно самому понять, что он действительно хочет, что интересно, а что нет. И когда родитель вмешивается, это мешает процессу формирования личности, — говорит Марина Коновалова.

Отказ от учебы в этом возрасте часто связан с тем, что ребенка не слышат. Родителям важно понять, почему бунт произошел и что подросток хочет этим сказать.

— Важно, как ребенок получает знания, что эти знания ему дают и как он может их применить в будущей жизни, — резюмирует эксперт.