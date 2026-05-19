Летние каникулы в этом году будут длиться дольше: когда начнется отдых

Летние каникулы в этом году будут длиться дольше: когда начнется отдых

Изменение коснется всех классов, кроме 9-х и 11-х

Детей отпустят на каникулы раньше из-за проведения в школах экзаменов

Детей отпустят на каникулы раньше из-за проведения в школах экзаменов

Источник:

Иван Рейзвих / NGS55.RU

В этом учебном году для школьников невыпускных классов летние каникулы будут длиться немного дольше. Минпросвещения рекомендовало школам закончить учебный год на 5 дней раньше — 26 мая, чтобы подготовить пункты приема экзаменов.

«Летние каникулы в 2026 году для учеников невыпускных классов начнутся с 27 мая. В этом году Минпросвещения России рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить в школах ППЭ (пункт приема экзаменов). Согласно расписанию, начало экзаменов в этом году тоже определено датой не раньше 1 июня», — объяснил эксперт Минпросвещения, директор лицея МПГУ Игорь Якимов.

Он добавил, что установление единых дат каникул поспособствует организации итоговых школьных мероприятий и обеспечению безопасности. Также у родителей и детей не будет повода расстраиваться из-за того, что в некоторых школах каникулы начинаются раньше.

Также, по мнению Якимова, единая дата завершения учебного года позволяет синхронизировать подготовку к экзаменам и отдых учеников, пишет ТАСС.

Когда начнется сдача ЕГЭ

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 1 июня по 9 июля по следующему расписанию:

  • 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию;

  • 4 июня — русский язык;

  • 8 июня — базовую и профильную математику;

  • 11 июня — обществознание и физику;

  • 15 июня — биологию, географию и иностранные языки (письменную часть);

  • 18 и 19 июня — устную часть по информатике и иностранным языкам.

С 22 по 25 июня — резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
