Летние каникулы в этом году будут длиться дольше: когда начнется отдых

Детей отпустят на каникулы раньше из-за проведения в школах экзаменов Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

В этом учебном году для школьников невыпускных классов летние каникулы будут длиться немного дольше. Минпросвещения рекомендовало школам закончить учебный год на 5 дней раньше — 26 мая, чтобы подготовить пункты приема экзаменов.

«Летние каникулы в 2026 году для учеников невыпускных классов начнутся с 27 мая. В этом году Минпросвещения России рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить в школах ППЭ (пункт приема экзаменов). Согласно расписанию, начало экзаменов в этом году тоже определено датой не раньше 1 июня», — объяснил эксперт Минпросвещения, директор лицея МПГУ Игорь Якимов.

Он добавил, что установление единых дат каникул поспособствует организации итоговых школьных мероприятий и обеспечению безопасности. Также у родителей и детей не будет повода расстраиваться из-за того, что в некоторых школах каникулы начинаются раньше.

Также, по мнению Якимова, единая дата завершения учебного года позволяет синхронизировать подготовку к экзаменам и отдых учеников, пишет ТАСС.

Когда начнется сдача ЕГЭ

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 1 июня по 9 июля по следующему расписанию:

1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию;

4 июня — русский язык;

8 июня — базовую и профильную математику;

11 июня — обществознание и физику;

15 июня — биологию, географию и иностранные языки (письменную часть);

18 и 19 июня — устную часть по информатике и иностранным языкам.