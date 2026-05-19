Диалог или барьер? В России хотят ввести обязательный устный экзамен по истории

История может стать обязательным экзаменом уже в 9-м классе

В российской системе школьного образования назревают серьезные перемены, которые напрямую коснутся будущих выпускников 9-х классов. Речь об экзамене по истории: привычные тесты дополнят живым общением. Согласно планам Министерства образования, к 2028 году подросткам придется подтверждать свои знания перед комиссией в формате устного экзамена. Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.

Что задумали чиновники

О грядущих переменах стало известно в ходе диалога руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева с главой кабмина Михаилом Мишустиным. В 2028 году учащиеся 9-х классов должны будут обязательно сдавать устный экзамен по истории.

Главная задача реформы — научить детей говорить. Если сейчас в ЕГЭ акцент сделан на письменные рассуждения, то для девятиклассников решили внедрить именно вербальный формат. Власти полагают, что это поможет объективнее оценивать «багаж» знаний, накопленный за годы обучения.

Сейчас специалисты из Федерального института педагогических измерений разрабатывают методическую документацию. Как только рекомендации будут готовы, их передадут на рецензию учителям-практикам и научному сообществу.

Ранее инициативу поддержал и руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов. По его мнению, устный рассказ станет отличным дополнением к историческому сочинению, которое уже давно пишут в 11-х классах. Таким образом, к моменту получения аттестата о среднем образовании у школьников проверят умение излагать мысли на бумаге и способность вести аргументированный диалог с экзаменатором.

А годом ранее Министерство образования и науки предложило сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления на два десятка популярных направлений — от юриспруденции и рекламы до конфликтологии.

От тестов — к умению мыслить

Инициатива властей сделать историю обязательным предметом для аттестации — сначала в виде устного собеседования в 9-м классе, а затем и в формате ЕГЭ — вызвала бурную дискуссию в профессиональном сообществе. Мы собрали мнения учителей, преподавателей вузов и психологов, чтобы понять, станет ли это благом для школьников или превратится в непосильную нагрузку.

Многие педагоги поддерживают идею устного формата, видя в нем спасение от «механического» заучивания фактов. Они отмечают, что такой подход учит рассуждать и анализировать, но в этой инициативе есть и серьезные пробелы.

«Девятиклассники изучают историю только до Первой мировой войны. Самые сложные и важные для формирования мировоззрения периоды XX века остаются за рамками экзамена, — считает преподаватель Мария Волхонская. — К тому же учителям придется перестраивать методику преподавания, а на развитие устной речи потребуются дополнительные часы, что увеличит нагрузку на педагогов и школьников. Если экзамен превратится в очередной бюрократический барьер, толку от него будет не много».

Если устное собеседование превратится в механическое заучивание микротем и от ученика начнут требовать дословного воспроизведения учебника, смысл экзамена будет потерян. Мария Волхонская преподаватель

Учителя подчеркивают важность истории для формирования личности и гражданской позиции выпускника.

«История требует строгости научного подхода, уважения к факту и многообразию мнений. Нельзя вырывать события из контекста времени. Только честный разговор о великих и трагических страницах рождает иммунитет к мифам, — уверена кандидат педагогических наук Мария Ерофеенко. — Представьте себе выпускника, который может не просто назвать год битвы, но и объяснить ее геополитическое значение, связать события прошлого с настоящим. Это и есть гражданин».

Патриотическая нагрузка

В университетской среде нововведение связывают с глобальными государственными трендами.

«Я вижу, насколько популярна патриотическая повестка. Всё, что касается поддержки страны и ее прошлого, сегодня в приоритете. И школы, и университеты буквально держатся за это, выстраивая на этом свои программы, — рассказала кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Рута Абрамова. — Во многих странах история обязательна для поступления в университет. Россия сейчас постепенно движется в том же направлении.

Она также добавила, что уровень знаний школьников по истории сейчас вызывает опасения.

«Сейчас история — просто один из многих предметов, но статус обязательного заставит абитуриентов изучать материал детально, — считает Рута Абрамова. — На мой взгляд, это важная государственная стратегия по укреплению патриотизма. Нужно поднимать уровень знаний, ведь по сравнению с советским периодом он у молодежи, к сожалению, упал».

Подводные камни обязательной истории

Эксперты-практики, подготавливающие школьников к экзаменам, предупреждают: история — это не тот предмет, который можно сдать с минимальными знаниями. К тому же нововведения увеличат нагрузку: если сейчас девятиклассники сдают два обязательных предмета на ОГЭ, то с добавлением истории их станет три.

«В обществознании часть вопросов иногда можно решить, опираясь на жизненный опыт. В истории такой подход почти не работает: если ученик не занимался предметом и не интересовался им, ответить верно даже на базовые вопросы будет трудно», — предупреждает преподаватель истории Ольга Федорова.

По ее расчетам, на подготовку к ОГЭ школьникам потребуется минимум полгода, а к обязательному ЕГЭ — не менее 9 месяцев интенсивной работы. При этом идея сделать экзамен по истории обязательным выглядит закономерной на фоне растущего внимания к гуманитарной подготовке выпускников.

«История требует работы с большим объемом информации, а значит, тренирует память, учит систематизировать материал и правильно его обрабатывать. Эти навыки в дальнейшем могут помогать и при изучении других дисциплин, — полагает методист по истории и обществознанию Анна Кузнецова. — Работа с историческим материалом способствует развитию речи: школьники учатся выстраивать высказывания, подбирать аргументы и формулировать свои мысли более последовательно».

Психологический аспект: как не сломать ребенка

Проблемы могут возникнуть у «технарей» — ребят, которые налегают на физику, математику или химию. Для них новый обязательный экзамен рискует стать лишним поводом для стресса в выпускной период. Поэтому еще один острый вопрос — эмоциональное состояние подростков. Психологи настаивают, что переход к обязательному экзамену должен быть максимально плавным.

«Любые резкие изменения в системе экзаменов всегда повышают уровень тревоги у подростков. Особенно в старших классах, когда ребенок уже живет в очень высокой эмоциональной нагрузке: выбор будущей профессии, ожидания семьи, постоянная подготовка, ощущение ответственности за свое будущее, — считает клинический психолог, психотерапевт Надежда Королёва. — Резкое введение обязательного ЕГЭ по истории может стать источником дополнительного стресса. Потому что многие дети уже выстроили свою стратегию подготовки, распределили предметы, нагрузку и внутренние ресурсы».

Психолог подчеркивает, что переход к обязательному экзамену по истории желательно делать постепенным, в течение нескольких лет.