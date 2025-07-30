Не «пролететь» мимо бюджета: как понять, поступили ли вы в вуз или нет

27 июля российские вузы опубликовали конкурсные списки абитуриентов на бюджетные места. А 1 и 5 августа завершается прием согласий на зачисление для поступающих по квотам и основному конкурсу соответственно. Если вы хотите попасть в число зачисленных — важно уметь правильно читать списки и оценивать свои шансы.
MSK1.RU рассказывает все, что нужно знать о конкурсных списках, сроках и о том, что нужно предпринять, чтобы не «пролететь» мимо заветного бюджетного места.
Что такое конкурсный список
Это официальный рейтинг поступающих на конкретное направление подготовки, составленный вузом. В него включают всех, кто:
подал заявление на бюджетное место;
преодолел минимальный порог баллов по ЕГЭ или вступительным испытаниям (вуз устанавливает самостоятельно);
был допущен к участию в конкурсе.
Вы найдёте эти списки на сайте вуза, обычно в разделе «Абитуриентам» или «Поступление». Возможные названия: «Конкурсные списки», «Рейтинговые списки», «Списки подавших документы», «Списки рекомендованных к зачислению».
Виды конкурсных списков
В каждом вузе — несколько параллельных конкурсов, в зависимости от категории абитуриента:
Общий конкурс — для всех, кто поступает по результатам ЕГЭ и не имеет льгот.
Целевая квота — по договору с работодателем (например, больницей или школой).
Особая квота — для инвалидов, сирот, ветеранов боевых действий.
Отдельная квота — для детей участников СВО, мобилизованных и других категорий.
Без вступительных испытаний (БВИ) — для победителей и призёров олимпиад.
На каждую квоту — отдельный список, и в каждом списке — отдельный конкурс.
Как формируются рейтинги
Порядок в конкурсном списке определяется по следующим критериям:
Общая сумма баллов: результаты ЕГЭ + баллы за индивидуальные достижения.
Профильный предмет (если баллы равны): у каждого вуза свой приоритет, например, химия для медиков, литература для филологов.
Преимущественные права зачисления (например, у инвалидов).
Приоритет поступления, указанный абитуриентом при подаче документов (1-й, 2-й и т. д.).
Наличие поданного согласия на зачисление.
Что такое ОВП и ВПП
Это два ключевых показателя в списке, которые нужно обязательно отслеживать:
ОВП — основной высший приоритет
У абитуриента нет согласия, но если он его принесёт — может быть зачислен, если хватит мест.
ВПП — высший проходной приоритет
Абитуриент уже подал согласие, и на данный момент входит в число проходящих на бюджет.
Важно: статус ВПП — это не гарантия зачисления. Вас могут «вытеснить» более сильные конкуренты, если они принесут согласие позже вас.
Как читать конкурсный список
Найдите себя в списке по уникальному номеру или ФИО (если вуз показывает).
Посмотрите число бюджетных мест по вашей категории (общий конкурс, квота и т. д.).
Отметьте своё место в рейтинге — если вы входите в число мест и уже подали согласие, вы почти наверняка зачислены.
Проверьте графы ВПП и ОВП у тех, кто выше вас. Если среди них много людей с ВПП, то шансов меньше.
Следите за изменениями — списки ежедневно обновляются: кто-то подаёт согласие, кто-то забирает. Все может измениться в любой день.
Пример: в списке 20 мест. Вы — на 23-м месте. Но согласие подали только 12 человек выше вас. Значит, вы проходите, если принесете согласие вовремя.
Что должно быть в списке
Минимальный состав конкурсного списка:
Уникальный код абитуриента
Баллы ЕГЭ + баллы за достижения
Преимущественные права
Приоритет поступления
Наличие или отсутствие согласия
Статусы ОВП и ВПП
Для целевиков — номер целевого договора, информация с платформы «Работа в России»
Для контрактников — факт заключения договора об обучении.
Ключевые даты в 2025 году
До 25 июля — приём документов на бюджет.
27 июля — публикация финальных конкурсных списков.
До 1 августа (12:00 мск) — приём согласий на приоритетное зачисление (квоты + БВИ).
2–3 августа — выход приказов о зачислении по приоритету.
До 5 августа (12:00 мск) — приём согласий по общему конкурсу.
6–7 августа — выход приказов о зачислении по общему конкурсу.
Внимание: согласие на зачисление без других документов ничего не значит — его нужно подавать вместе с копией аттестата или диплома.
Как подать согласие
Подать согласие на зачисление можно: лично в приемную комиссию вуза, через представителя по доверенности, по почте (с учетом сроков), через портал «Госуслуги» (если вуз подключен к системе).
Подав согласие, вы выбираете только один вуз. Поменять его можно, отозвав старое согласие до дедлайна.
Как не «пролететь» с поступлением: самое важное
Не оценивайте себя просто по номеру в списке. Ориентируйтесь на ВПП, число согласий, остаток мест.
Мониторьте списки каждый день.
Проверьте, корректно ли отображены ваши баллы.
Узнайте, сколько мест реально осталось после приоритетной волны.
Не бойтесь звонить в приёмные комиссии. Это их работа — консультировать абитуриентов.
Не подавайте согласие вслепую — только если уверены, что проходите.
Если подали согласие, но хотите сменить вуз — отзывайте его заранее.
После выхода приказа вы официально зачислены. Отказаться от места — долгий и сложный процесс.
Ранее мы рассказывали о проблемах, которые возникают у абитуриентов с подачей согласия на зачисление: портал «Госуслуги» сбоит, не позволяя загрузить документы. Обо всем, что касается поступления в вузы в 2025 году, читайте в отдельном сюжете на нашем сайте.