Не «пролететь» мимо бюджета: как понять, поступили ли вы в вуз или нет

У поступающих есть всего несколько дней на подачу согласия на зачисление Источник: Илья Бархатов / 74.RU

27 июля российские вузы опубликовали конкурсные списки абитуриентов на бюджетные места. А 1 и 5 августа завершается прием согласий на зачисление для поступающих по квотам и основному конкурсу соответственно. Если вы хотите попасть в число зачисленных — важно уметь правильно читать списки и оценивать свои шансы.

MSK1.RU рассказывает все, что нужно знать о конкурсных списках, сроках и о том, что нужно предпринять, чтобы не «пролететь» мимо заветного бюджетного места.

Что такое конкурсный список

Это официальный рейтинг поступающих на конкретное направление подготовки, составленный вузом. В него включают всех, кто:

подал заявление на бюджетное место ;

преодолел минимальный порог баллов по ЕГЭ или вступительным испытаниям (вуз устанавливает самостоятельно);

был допущен к участию в конкурсе.

Вы найдёте эти списки на сайте вуза, обычно в разделе «Абитуриентам» или «Поступление». Возможные названия: «Конкурсные списки», «Рейтинговые списки», «Списки подавших документы», «Списки рекомендованных к зачислению».

Виды конкурсных списков

В каждом вузе — несколько параллельных конкурсов, в зависимости от категории абитуриента:

Общий конкурс — для всех, кто поступает по результатам ЕГЭ и не имеет льгот.

Целевая квота — по договору с работодателем (например, больницей или школой).

Особая квота — для инвалидов, сирот, ветеранов боевых действий.

Отдельная квота — для детей участников СВО, мобилизованных и других категорий.

Без вступительных испытаний (БВИ) — для победителей и призёров олимпиад.

На каждую квоту — отдельный список, и в каждом списке — отдельный конкурс.

Как формируются рейтинги

Порядок в конкурсном списке определяется по следующим критериям:

Общая сумма баллов: результаты ЕГЭ + баллы за индивидуальные достижения. Профильный предмет (если баллы равны): у каждого вуза свой приоритет, например, химия для медиков, литература для филологов. Преимущественные права зачисления (например, у инвалидов). Приоритет поступления, указанный абитуриентом при подаче документов (1-й, 2-й и т. д.). Наличие поданного согласия на зачисление.

Что такое ОВП и ВПП

Это два ключевых показателя в списке, которые нужно обязательно отслеживать:

ОВП — основной высший приоритет У абитуриента нет согласия , но если он его принесёт — может быть зачислен , если хватит мест.

ВПП — высший проходной приоритет Абитуриент уже подал согласие, и на данный момент входит в число проходящих на бюджет.

Важно: статус ВПП — это не гарантия зачисления. Вас могут «вытеснить» более сильные конкуренты, если они принесут согласие позже вас.

Как читать конкурсный список

Найдите себя в списке по уникальному номеру или ФИО (если вуз показывает). Посмотрите число бюджетных мест по вашей категории (общий конкурс, квота и т. д.). Отметьте своё место в рейтинге — если вы входите в число мест и уже подали согласие, вы почти наверняка зачислены. Проверьте графы ВПП и ОВП у тех, кто выше вас. Если среди них много людей с ВПП, то шансов меньше. Следите за изменениями — списки ежедневно обновляются: кто-то подаёт согласие, кто-то забирает. Все может измениться в любой день.

Пример: в списке 20 мест. Вы — на 23-м месте. Но согласие подали только 12 человек выше вас. Значит, вы проходите, если принесете согласие вовремя.

Нужно обязательно следить за изменениями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Что должно быть в списке

Минимальный состав конкурсного списка:

Уникальный код абитуриента

Баллы ЕГЭ + баллы за достижения

Преимущественные права

Приоритет поступления

Наличие или отсутствие согласия

Статусы ОВП и ВПП

Для целевиков — номер целевого договора, информация с платформы «Работа в России»

Для контрактников — факт заключения договора об обучении.

Ключевые даты в 2025 году

До 25 июля — приём документов на бюджет.

27 июля — публикация финальных конкурсных списков.

До 1 августа (12:00 мск) — приём согласий на приоритетное зачисление (квоты + БВИ).

2–3 августа — выход приказов о зачислении по приоритету.

До 5 августа (12:00 мск) — приём согласий по общему конкурсу.

6–7 августа — выход приказов о зачислении по общему конкурсу.

Внимание: согласие на зачисление без других документов ничего не значит — его нужно подавать вместе с копией аттестата или диплома.

Как подать согласие

Подать согласие на зачисление можно: лично в приемную комиссию вуза, через представителя по доверенности, по почте (с учетом сроков), через портал «Госуслуги» (если вуз подключен к системе).

Подав согласие, вы выбираете только один вуз. Поменять его можно, отозвав старое согласие до дедлайна.

Не стоит надеяться только на расположение в списке Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Как не «пролететь» с поступлением: самое важное

Не оценивайте себя просто по номеру в списке. Ориентируйтесь на ВПП, число согласий, остаток мест.

Мониторьте списки каждый день.

Проверьте, корректно ли отображены ваши баллы.

Узнайте, сколько мест реально осталось после приоритетной волны.

Не бойтесь звонить в приёмные комиссии. Это их работа — консультировать абитуриентов.

Не подавайте согласие вслепую — только если уверены, что проходите.

Если подали согласие, но хотите сменить вуз — отзывайте его заранее.

После выхода приказа вы официально зачислены. Отказаться от места — долгий и сложный процесс.